https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-deprem-sonrasinda-turkiye-ve-suriyedeki-binalarin-yeniden-insasinda-yardima-hazir--1066757913.html

Rusya deprem sonrasında Türkiye ve Suriye’deki binaların yeniden inşasında yardıma hazır

Rusya deprem sonrasında Türkiye ve Suriye’deki binaların yeniden inşasında yardıma hazır

Rusya İnşaat Bakanlığı’nın meydana gelen yıkıcı deprem sonrasında Türkiye ve Suriye’deki binaların yeniden inşası konusunda yardıma hazır olduğu açıklandı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T16:43+0300

2023-02-08T16:43+0300

2023-02-08T16:48+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya

duma

suriye

türkiye

deprem

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da düzenlenen hükümet oturum sonrasında Rusya İnşaat Bakanı İrek Fayzullin, gazetecilere yaptığı açıklamada bakanlığın deprem sırasında yıkılan tesislerin restore edilmesine yardımcı olmak için Türkiye ve Suriye'ye uzman göndermeye hazır olduğunu ifade etti. Fayzullin, “Görev, hükümet çalışmalarında Acil Durumlar Bakanlığı tarafından senkronize ediliyor. Uzmanlar hem Türkiye Cumhuriyeti’ne hem de Suriye Cumhuriyeti’ne gönderildi. Çalışma devam ediyor. Gereklilik halinde, İnşaat Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer hükümet organlarından uzmanlar da dahil edilecek” diye konuştu.

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