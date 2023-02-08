https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-deprem-sonrasinda-turkiye-ve-suriyedeki-binalarin-yeniden-insasinda-yardima-hazir--1066757913.html
Rusya deprem sonrasında Türkiye ve Suriye’deki binaların yeniden inşasında yardıma hazır
Rusya deprem sonrasında Türkiye ve Suriye’deki binaların yeniden inşasında yardıma hazır
Rusya İnşaat Bakanlığı’nın meydana gelen yıkıcı deprem sonrasında Türkiye ve Suriye’deki binaların yeniden inşası konusunda yardıma hazır olduğu açıklandı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T16:43+0300
2023-02-08T16:43+0300
2023-02-08T16:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
duma
suriye
türkiye
deprem
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da düzenlenen hükümet oturum sonrasında Rusya İnşaat Bakanı İrek Fayzullin, gazetecilere yaptığı açıklamada bakanlığın deprem sırasında yıkılan tesislerin restore edilmesine yardımcı olmak için Türkiye ve Suriye'ye uzman göndermeye hazır olduğunu ifade etti. Fayzullin, “Görev, hükümet çalışmalarında Acil Durumlar Bakanlığı tarafından senkronize ediliyor. Uzmanlar hem Türkiye Cumhuriyeti’ne hem de Suriye Cumhuriyeti’ne gönderildi. Çalışma devam ediyor. Gereklilik halinde, İnşaat Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer hükümet organlarından uzmanlar da dahil edilecek” diye konuştu.
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rusya, duma, suriye, türkiye, deprem
rusya, duma, suriye, türkiye, deprem
Rusya deprem sonrasında Türkiye ve Suriye’deki binaların yeniden inşasında yardıma hazır
16:43 08.02.2023 (güncellendi: 16:48 08.02.2023) Abone ol
Rusya İnşaat Bakanlığı’nın meydana gelen yıkıcı deprem sonrasında Türkiye ve Suriye’deki binaların yeniden inşası konusunda yardıma hazır olduğu açıklandı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da düzenlenen hükümet oturum sonrasında Rusya İnşaat Bakanı İrek Fayzullin, gazetecilere yaptığı açıklamada bakanlığın deprem sırasında yıkılan tesislerin restore edilmesine yardımcı olmak için Türkiye ve Suriye'ye uzman göndermeye hazır olduğunu ifade etti.
Fayzullin, “Görev, hükümet çalışmalarında Acil Durumlar Bakanlığı tarafından senkronize ediliyor.
Uzmanlar hem Türkiye Cumhuriyeti’ne hem de Suriye Cumhuriyeti’ne gönderildi. Çalışma devam ediyor. Gereklilik halinde, İnşaat Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer hükümet organlarından uzmanlar da dahil edilecek” diye konuştu.