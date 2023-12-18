https://sputniknews.com.tr/20231218/imf-ukraynanin-bati-yardimi-olmadan-ne-kadar-dayanabilecegini-acikladi-1078563433.html

IMF, Ukrayna'nın Batı yardımı olmadan ne kadar dayanabileceğini açıkladı

IMF, Ukrayna'nın Batı yardımı olmadan ne kadar dayanabileceğini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna’nın Batı’nın mali yardımı olmadan yaklaşık iki ay hayatta kalacağını söyledi. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T10:32+0300

2023-12-18T10:32+0300

2023-12-18T10:32+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

uluslararası para fonu (imf)

kristalina georgieva

mali yardım

vladimir zelenskiy

abd

washington

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Financial Times'a verdiği röportajda, “Kiev, muhtemel kısa vadeli fon açığına birkaç ay dayanabilecek” diyen IMF Başkanı, Batılı ülkelere Ukrayna'nın ekonomisine yönelik ciddi tehdidi önlemek için acilen ‘on milyarlarca dolar’ sağlamaları çağrısında bulundu.Georgieva, mali yardımların ulaştırılmasındaki daha fazla gecikmenin Kiev yetkililerini ‘para basmak gibi istikrarı bozucu politikalara’ geri dönmeye zorlayabileceğini de vurgularken, “Bu sürüncemeli dönemin uzayıp gitmemesi önemli, çünkü o zaman Ukrayna üzerinde daha fazla baskı oluşur ve tam da ülkenin ekonomik beklentilerde iyileşme beklediği bir dönemde mali sıkıntı nedeniyle oluşan duruma uyum sağlamak zorunda kalır” diye şikayet etti.ABD Kongresi’ndeki itirazlar ve İsrail-Filistin geriliminin alevlenmesiyle yakın zamanda Batı yardımında önemli bir azalmayla karşı karşıya kalan Kiev rejiminin yardım gelmemesi durumda özellikle ocak ayında zor durumda kalacağı tahmin ediliyor.Beyaz Saray, Ukrayna’ya tahsis edilen fonların birkaç hafta içerisinde tükeneceği itirafında bulunurken, daha fazla desteğin garantisinin olmadığı konusunda da uyardı.Kongrede ‘Ukrayna'ya yardım’ kriziABD Kongresinde, Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.ABD Başkanı Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.Ayrıca Macaristan, 50 milyar Euro’su Kiev'e olmak üzere 66 milyar euro’luk çok yıllı AB bütçesindeki artışın onaylanmasını engelledi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/zaharova-zelenskiynin-neden-washingtonu-ziyaret-ettigini-acikladi-1078370559.html

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ukrayna, ukrayna krizi, uluslararası para fonu (imf), kristalina georgieva, mali yardım, vladimir zelenskiy, abd, washington