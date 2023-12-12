https://sputniknews.com.tr/20231212/abd-kongresinin-zelenskiyye-karsi-tavri-2022deki-kadar-dostane-degil-1078374343.html

ABD Kongresi’nin Zelenskiy'ye karşı tavrı 2022'deki kadar dostane değil’

ABD Kongresi’nin Zelenskiy'ye karşı tavrı 2022'deki kadar dostane değil’

Wall Street Journal, ABD Kongresi'nin Zelenskiy'ye karşı tavrının 2022'deki kadar ‘dostane’ olmadığını yazdı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T17:02+0300

2023-12-12T17:02+0300

2023-12-12T17:02+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

abd

washington

abd kongresi

wall street journal (wsj)

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Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, ABD Kongresi'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye karşı tavrının 2022'deki son ziyaretine kıyasla ‘daha soğuk’ olduğu vurgulandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Beyaz Saray'ı ziyaretinin ardından Kiev'e sağlanan mali desteğin devamı konusunu görüşmek üzere senatörler ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüşme yapması beklendiği belirtildi.Haberde, “Savaşın kritik bir anında Kongre'de direnişle karşı karşıya kalan askeri yardımın devamını talep etmek üzere salı günü Capitol Hill'e gidecek olan Zelenskiy’yi daha sert bir karşılama bekliyor” denilerek, “Zelenskiy'in müttefiklerinin bile Rusya ile mücadeleyi sürdürmenin maliyeti konusunda endişe duydukları” ifadelerine yer verildi.Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231212/abdli-senator-vance-zelenskiyin-para-icin-washingtona-gelmesi-utanc-verici-bir-sacmalik-1078351804.html

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