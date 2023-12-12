https://sputniknews.com.tr/20231212/abd-kongresinin-zelenskiyye-karsi-tavri-2022deki-kadar-dostane-degil-1078374343.html
ABD Kongresi’nin Zelenskiy'ye karşı tavrı 2022'deki kadar dostane değil’
ABD Kongresi’nin Zelenskiy'ye karşı tavrı 2022'deki kadar dostane değil’
Wall Street Journal, ABD Kongresi'nin Zelenskiy'ye karşı tavrının 2022'deki kadar ‘dostane’ olmadığını yazdı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T17:02+0300
2023-12-12T17:02+0300
2023-12-12T17:02+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
abd
washington
abd kongresi
wall street journal (wsj)
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Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, ABD Kongresi'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye karşı tavrının 2022'deki son ziyaretine kıyasla ‘daha soğuk’ olduğu vurgulandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Beyaz Saray'ı ziyaretinin ardından Kiev'e sağlanan mali desteğin devamı konusunu görüşmek üzere senatörler ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüşme yapması beklendiği belirtildi.Haberde, “Savaşın kritik bir anında Kongre'de direnişle karşı karşıya kalan askeri yardımın devamını talep etmek üzere salı günü Capitol Hill'e gidecek olan Zelenskiy’yi daha sert bir karşılama bekliyor” denilerek, “Zelenskiy'in müttefiklerinin bile Rusya ile mücadeleyi sürdürmenin maliyeti konusunda endişe duydukları” ifadelerine yer verildi.Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231212/abdli-senator-vance-zelenskiyin-para-icin-washingtona-gelmesi-utanc-verici-bir-sacmalik-1078351804.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, washington, abd kongresi, wall street journal (wsj)
ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, washington, abd kongresi, wall street journal (wsj)
ABD Kongresi’nin Zelenskiy'ye karşı tavrı 2022'deki kadar dostane değil’
Wall Street Journal, ABD Kongresi'nin Zelenskiy'ye karşı tavrının 2022'deki kadar ‘dostane’ olmadığını yazdı.
Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, ABD Kongresi'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye karşı tavrının 2022'deki son ziyaretine kıyasla ‘daha soğuk’ olduğu vurgulandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Beyaz Saray'ı ziyaretinin ardından Kiev'e sağlanan mali desteğin devamı konusunu görüşmek üzere senatörler ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüşme yapması beklendiği belirtildi.
Haberde, “Savaşın kritik bir anında Kongre'de direnişle karşı karşıya kalan askeri yardımın devamını talep etmek üzere salı günü Capitol Hill'e gidecek olan Zelenskiy’yi daha sert bir karşılama bekliyor
” denilerek, “Zelenskiy'in müttefiklerinin bile Rusya ile mücadeleyi sürdürmenin maliyeti konusunda endişe duyduklar
ı” ifadelerine yer verildi.
Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.