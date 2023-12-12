https://sputniknews.com.tr/20231212/ukraynali-ust-duzey-yetkililer-abdden-finansman-temini-konusunda-gercek-disi-beklentilere-sahip-1078356793.html

Ukraynalı üst düzey yetkililer, ABD'den finansman temini konusunda gerçek dışı beklentilere sahip'

Ukraynalı üst düzey yetkililer, ABD'den finansman temini konusunda gerçek dışı beklentilere sahip'

Ukrayna'da çok sayıda üst düzey yetkilinin gelecekte ABD'den finansman almanın ne kadar istikrarsız hale geleceğini anlamadığı ve ABD'den sağlanacak tedarik... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T12:05+0300

2023-12-12T12:05+0300

2023-12-12T12:05+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

abd kongresi

washington

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joe biden

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ABD'li bürokratların gelecekte Kiev'e finansman temininin istikrarsız hale geleceğini ve pek çok Ukraynalı üst düzey yetkilinin bunun bilincine varamadığını söylediğini aktaran NYT, "Kaynaklarımızın sözlerine göre Ukraynalı generaller ve üst düzey sivil yetkililer ABD'nin tedarik edecekleri konusunda gerçekçi olmayan beklentilere sahip. Örneğin onlar, var olmayan Batı rezervlerinden milyonlara top mermisi talep ediyor" ifadelerini kullandı.Gazete, Ukrayna yönetiminin Rus altyapısını vurarak 'sembolik zaferler' elde etme peşinde koştuğunu da kaydetti.Zelenskiy bugün Washington'u ziyaret edecekUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden'ı ziyaret edecek, ardından senatörler ve Temsilciler Meclisi başkanıyla görüşecek. Ukrayna Devlet Başkanı, temasları sırasında Washington'u Kiev'e askeri ve mali yardım sağlamaya ikna etmeye çalışacak.Kongre’de Ukrayna’ya mali yardım talebine destek bulamayan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i Beyaz Saray'a çağırmıştı.“ABD Başkanı, görüşme sırasında ABD'nin Ukrayna halkını destekleme konusundaki ‘sarsılmaz kararlılığını’ ilan edecek” ifadelerini kullanan Beyaz Saray basın servisi, Biden ve Zelenskiy'in ‘Ukrayna'nın ihtiyaçlarını’ ve kritik olarak nitelendirilen bu dönemde ABD’nin Kiev’e desteğinin sürdürülmesinin önemini tartışacağını belirtmişti.Biden Ukrayna için 61 milyar dolar talep etmiştiABD Başkanı Joe Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan en az 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231212/abdli-senator-vance-zelenskiyin-para-icin-washingtona-gelmesi-utanc-verici-bir-sacmalik-1078351804.html

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