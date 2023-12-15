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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231215/orban-gerektiginde-ukraynanin-abye-kabulunu-askiya-alabiliriz-1078501621.html
Orban: Gerektiğinde Ukrayna'nın AB'ye kabulünü askıya alabiliriz
Orban: Gerektiğinde Ukrayna'nın AB'ye kabulünü askıya alabiliriz
Macaristan Başbakanı Orban, gerekli görülmesi halinde Budapeşte'nin Kiev'in AB'ye üyelik sürecini durdurabileceğini ve bunun için ellerine yaklaşık 75 fırsat... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T16:26+0300
2023-12-15T16:26+0300
ukrayna krizi
viktor orban
macaristan
ukrayna
avrupa birliği
kiev
üyelik süreci
ab zirvesi
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Dün Brüksel'de yapılan zirvede Ukrayna'yla üyelik müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin oylamaya katılmayarak söz konusu kararın alınmasının önünü açan Orban, gerekli görmeleri halinde bu süreci askıya alabilecekleri uyarısında bulundu.Kossuth radyosuna demeç veren Orban, Ukrayna'yla müzakerelerin başlatılmasını Brüksel'de yapılan AB zirvesinden çıkan 'kötü karar' olarak niteledi.Budapeşte'nin bu kararın kabulüne karşı olduğunu söyleyen Orban, "Ukrayna'nın AB'ye üye olabilmesi için Macaristan parlamentosunun buna oy vermesi gerekecek. Bu konu AB ülkelerinin ulusal parlamentolarına gelene kadar yaklaşık 75 oylama daha yapılması gerekecek" ifadelerini kullandı.Orban, Macaristan'da tüm önemli konuların parlamento ve Macar halkının seçilmiş temsilcileri tarafından karara bağlandığını, bunun Ukrayna'nın AB'ye katılımında da geçerli olacağını vurguladı.Diğer 26 AB üyesinin liderlerini söz konusu kararın yanlışlığı konusunda ikna edemediğini söyleyen Orban şöyle devam etti: 'Mali yardım, üyelik müzakerelerinin başlamasından daha fazla zarar verir'Diğer taraftan Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsis edilmesini öngören öneriyi reddetmesine açıklık getiren Orban, Kiev'e mali yardımın Macaristan'ın çıkarlarına üyelik müzakerelerinin başlamasından daha fazla zarar vereceğini söyleyerek zira müzakere sürecine ileride müdahale etme şansları olacağının altını çizdi.Orban, Kiev'e mali yardımın onaylanması halinde bunun Macaristan'ın alacağı finansmanın bir kısmının kesilmesi anlamına geleceğine dikkat çekti.Ayrıca AB'nin Ukrayna'ya mali yardım konusuna şubatta yeniden döneceğini söyleyen Orban, yanlış bir karar olması halinde Macaristan'ın 'el frenini' kullanacağı uyarısında da bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231215/macaristandan-ukraynaya-50-milyar-euroluk-veto-1078489009.html
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viktor orban, macaristan, ukrayna, avrupa birliği, kiev, üyelik süreci, ab zirvesi
viktor orban, macaristan, ukrayna, avrupa birliği, kiev, üyelik süreci, ab zirvesi

Orban: Gerektiğinde Ukrayna'nın AB'ye kabulünü askıya alabiliriz

16:26 15.12.2023
© AP Photo / Darko VojinovicViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Macaristan Başbakanı Orban, gerekli görülmesi halinde Budapeşte'nin Kiev'in AB'ye üyelik sürecini durdurabileceğini ve bunun için ellerine yaklaşık 75 fırsat daha geçeceğini söyledi.
Dün Brüksel'de yapılan zirvede Ukrayna'yla üyelik müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin oylamaya katılmayarak söz konusu kararın alınmasının önünü açan Orban, gerekli görmeleri halinde bu süreci askıya alabilecekleri uyarısında bulundu.
Kossuth radyosuna demeç veren Orban, Ukrayna'yla müzakerelerin başlatılmasını Brüksel'de yapılan AB zirvesinden çıkan 'kötü karar' olarak niteledi.
Budapeşte'nin bu kararın kabulüne karşı olduğunu söyleyen Orban, "Ukrayna'nın AB'ye üye olabilmesi için Macaristan parlamentosunun buna oy vermesi gerekecek. Bu konu AB ülkelerinin ulusal parlamentolarına gelene kadar yaklaşık 75 oylama daha yapılması gerekecek" ifadelerini kullandı.
Orban, Macaristan'da tüm önemli konuların parlamento ve Macar halkının seçilmiş temsilcileri tarafından karara bağlandığını, bunun Ukrayna'nın AB'ye katılımında da geçerli olacağını vurguladı.
Diğer 26 AB üyesinin liderlerini söz konusu kararın yanlışlığı konusunda ikna edemediğini söyleyen Orban şöyle devam etti:
Uzun ve zorlu bir tartışmaydı. Sekiz saat boyunca onları bunu yapmamaya ikna etmeye çalıştım. Meslektaşlarıma Ukrayna ile müzakerelere başlamanın kötü bir karar olduğunu, zira ülkenin buna hazır olmadığını ancak onları ikna etmenin imkansızdı. Benden onlara engel olmamamı istediler. Diğer AB liderlerinin temel argümanı müzakerelerin uzun ve sürüncemeli bir süreç olacağı ve Ukrayna'nın yakın gelecekte topluluğa katılmasının söz konusu olmadığı yönündeydi. Ancak yine de bu karara katılmak istemedim. Bunun yerine salonu terk ettim.

'Mali yardım, üyelik müzakerelerinin başlamasından daha fazla zarar verir'

Diğer taraftan Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsis edilmesini öngören öneriyi reddetmesine açıklık getiren Orban, Kiev'e mali yardımın Macaristan'ın çıkarlarına üyelik müzakerelerinin başlamasından daha fazla zarar vereceğini söyleyerek zira müzakere sürecine ileride müdahale etme şansları olacağının altını çizdi.
Orban, Kiev'e mali yardımın onaylanması halinde bunun Macaristan'ın alacağı finansmanın bir kısmının kesilmesi anlamına geleceğine dikkat çekti.
Ayrıca AB'nin Ukrayna'ya mali yardım konusuna şubatta yeniden döneceğini söyleyen Orban, yanlış bir karar olması halinde Macaristan'ın 'el frenini' kullanacağı uyarısında da bulundu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
Ukrayna krizi
Macaristan'dan Ukrayna'ya 50 milyar euroluk veto
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