https://sputniknews.com.tr/20231215/orban-gerektiginde-ukraynanin-abye-kabulunu-askiya-alabiliriz-1078501621.html

Orban: Gerektiğinde Ukrayna'nın AB'ye kabulünü askıya alabiliriz

Orban: Gerektiğinde Ukrayna'nın AB'ye kabulünü askıya alabiliriz

Macaristan Başbakanı Orban, gerekli görülmesi halinde Budapeşte'nin Kiev'in AB'ye üyelik sürecini durdurabileceğini ve bunun için ellerine yaklaşık 75 fırsat... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T16:26+0300

2023-12-15T16:26+0300

2023-12-15T16:26+0300

ukrayna krizi

viktor orban

macaristan

ukrayna

avrupa birliği

kiev

üyelik süreci

ab zirvesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076771557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8351530c2fb6d6ac1b6dc358eac93ad9.jpg

Dün Brüksel'de yapılan zirvede Ukrayna'yla üyelik müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin oylamaya katılmayarak söz konusu kararın alınmasının önünü açan Orban, gerekli görmeleri halinde bu süreci askıya alabilecekleri uyarısında bulundu.Kossuth radyosuna demeç veren Orban, Ukrayna'yla müzakerelerin başlatılmasını Brüksel'de yapılan AB zirvesinden çıkan 'kötü karar' olarak niteledi.Budapeşte'nin bu kararın kabulüne karşı olduğunu söyleyen Orban, "Ukrayna'nın AB'ye üye olabilmesi için Macaristan parlamentosunun buna oy vermesi gerekecek. Bu konu AB ülkelerinin ulusal parlamentolarına gelene kadar yaklaşık 75 oylama daha yapılması gerekecek" ifadelerini kullandı.Orban, Macaristan'da tüm önemli konuların parlamento ve Macar halkının seçilmiş temsilcileri tarafından karara bağlandığını, bunun Ukrayna'nın AB'ye katılımında da geçerli olacağını vurguladı.Diğer 26 AB üyesinin liderlerini söz konusu kararın yanlışlığı konusunda ikna edemediğini söyleyen Orban şöyle devam etti: 'Mali yardım, üyelik müzakerelerinin başlamasından daha fazla zarar verir'Diğer taraftan Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsis edilmesini öngören öneriyi reddetmesine açıklık getiren Orban, Kiev'e mali yardımın Macaristan'ın çıkarlarına üyelik müzakerelerinin başlamasından daha fazla zarar vereceğini söyleyerek zira müzakere sürecine ileride müdahale etme şansları olacağının altını çizdi.Orban, Kiev'e mali yardımın onaylanması halinde bunun Macaristan'ın alacağı finansmanın bir kısmının kesilmesi anlamına geleceğine dikkat çekti.Ayrıca AB'nin Ukrayna'ya mali yardım konusuna şubatta yeniden döneceğini söyleyen Orban, yanlış bir karar olması halinde Macaristan'ın 'el frenini' kullanacağı uyarısında da bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231215/macaristandan-ukraynaya-50-milyar-euroluk-veto-1078489009.html

macaristan

ukrayna

avrupa birliği

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, macaristan, ukrayna, avrupa birliği, kiev, üyelik süreci, ab zirvesi