https://sputniknews.com.tr/20231213/zelenskiyden-washingtonda-itiraf-kieve-yardim-icin-ayrilan-paranin-buyuk-bolumu-abdde-kaliyor-1078398221.html
Zelenskiy'den Washington'da itiraf: Kiev'e yardım için ayrılan paranın büyük bölümü ABD'de kalıyor
Zelenskiy'den Washington'da itiraf: Kiev'e yardım için ayrılan paranın büyük bölümü ABD'de kalıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington ziyareti sırasında Kiev'e tahsis edilen yardımlarla ilgili itirafta bulunurken söz konusu yardımların... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T10:40+0300
2023-12-13T10:40+0300
2023-12-13T10:40+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
abd
washington
beyaz saray
abd kongresi
askeri yardım
mali yardım
joe biden
kiev
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Daha önce ABD'li yetkililerin kamuoyuyla paylaştığı ve Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın yüzde 90'ının ABD içinde kullanıldığına ve ekonominin büyümesi için harcandığına dair gerçekler, Zelenskiy tarafından da Washington'da resmen itiraf edildi.ABD Başkanı Joe Biden'la basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, "ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının üçte ikisinin ABD'de kaldığı ve kullanıldığının bilinmesi önemli" dedi.'Cumhuriyetçilerin görüşü, ABD'nin genel tutumunu yansıtmıyor'Ukrayna'ya yardım konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Biden da, ABD Kongresi'nde Kiev için iki partili desteğin sürdüğünü, karşıt görüşteki Cumhuriyetçilerin ABD ve partinin ortak tutumunu yansıtmadığını söyledi."Ukrayna'ya gelirsek, iki partiden de güçlü bir destek almaya devam ediyoruz. Ukrayna'ya yardımı desteklemeyen az sayıda Cumhuriyetçi var, ancak bence onların konumu çoğunluğun ve Cumhuriyetçilerin görüşünü yansıtmıyor" diyen Biden, Beyaz Saray yönetiminin Ukrayna'ya yeni finansman sağlanması konusunda Kongre'deki temsilcilerle müzakerelere devam ettiğini anlattı.ABD Başkanı, "Vaatte bulunmayacağım ancak bunu başaracağımızı umuyorum. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum" diye eklerken ABD'nin Ukrayna'ya yardım etme kabiliyetinin sonuna yaklaştıklarını da itiraf etti.'Ukrayna'nın NATO üyeliği zaman meselesi'Biden'ın basın toplantısında değindiği bir diğer konu Ukrayna'nın NATO üyeliği oldu. ABD Başkanı, üyelik konusunda hiçbir sorun olmadığını ve bunun artık sadece bir zaman meselesi olduğunu savundu."NATO, Ukrayna'nın geleceği olacak. Bu konuda bir sorun yok" diyen Biden, Kiev'in tüm İttifak üyelerinin desteğini alması ve gerekli koşulları yerine getirmesi gerektiğini, bu adımın da bir zaman meselesi olduğunu kaydetti.Sputnik muhabiri, Biden ve Zelenskiy'in basın toplantısına alınmadıBu arada Beyaz Saray temsilcileri, ismi akredite gazeteciler listesinde bulunmasına rağmen Sputnik muhabiri Pavel Zakovorotnıy'ı 'yer kalmadığı' gerekçesiyle Biden ve Zelenskiy'in basın toplantısı düzenlediği salona almadı.Zakovorotnıy'ın bir gün önceden akreditasyon işlemlerini tamamlamasına rağmen onlarca gazetecinin yanında salona kabul edilmeyen tek muhabir olması dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231213/abd-kongresinden-ukraynaya-asker-gonderme-cagrisi-1078398069.html
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vladimir zelenskiy, abd, washington, beyaz saray, abd kongresi, askeri yardım, mali yardım, joe biden, kiev, antony blinken
vladimir zelenskiy, abd, washington, beyaz saray, abd kongresi, askeri yardım, mali yardım, joe biden, kiev, antony blinken
Zelenskiy'den Washington'da itiraf: Kiev'e yardım için ayrılan paranın büyük bölümü ABD'de kalıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington ziyareti sırasında Kiev'e tahsis edilen yardımlarla ilgili itirafta bulunurken söz konusu yardımların büyük bölümünün ABD'de kaldığını belirtti.
Daha önce ABD'li yetkililerin kamuoyuyla paylaştığı ve Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın yüzde 90'ının ABD içinde kullanıldığına ve ekonominin büyümesi için harcandığına dair gerçekler, Zelenskiy tarafından da Washington'da resmen itiraf edildi.
ABD Başkanı Joe Biden'la basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, "ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının üçte ikisinin ABD'de kaldığı ve kullanıldığının bilinmesi önemli" dedi.
'Cumhuriyetçilerin görüşü, ABD'nin genel tutumunu yansıtmıyor'
Ukrayna'ya yardım konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Biden
da, ABD Kongresi'nde Kiev için iki partili desteğin sürdüğünü, karşıt görüşteki Cumhuriyetçilerin ABD ve partinin ortak tutumunu yansıtmadığını söyledi.
"Ukrayna'ya gelirsek, iki partiden de güçlü bir destek almaya devam ediyoruz. Ukrayna'ya yardımı desteklemeyen az sayıda Cumhuriyetçi var, ancak bence onların konumu çoğunluğun ve Cumhuriyetçilerin görüşünü yansıtmıyor" diyen Biden, Beyaz Saray yönetiminin Ukrayna'ya yeni finansman sağlanması konusunda Kongre'deki temsilcilerle müzakerelere devam ettiğini anlattı.
ABD Başkanı, "Vaatte bulunmayacağım ancak bunu başaracağımızı umuyorum. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum" diye eklerken ABD'nin Ukrayna'ya yardım etme kabiliyetinin sonuna yaklaştıklarını da itiraf etti.
'Ukrayna'nın NATO üyeliği zaman meselesi'
Biden'ın basın toplantısında değindiği bir diğer konu Ukrayna'nın NATO üyeliği
oldu. ABD Başkanı, üyelik konusunda hiçbir sorun olmadığını ve bunun artık sadece bir zaman meselesi olduğunu savundu.
"NATO, Ukrayna'nın geleceği olacak. Bu konuda bir sorun yok" diyen Biden, Kiev'in tüm İttifak üyelerinin desteğini alması ve gerekli koşulları yerine getirmesi gerektiğini, bu adımın da bir zaman meselesi olduğunu kaydetti.
Sputnik muhabiri, Biden ve Zelenskiy'in basın toplantısına alınmadı
Bu arada Beyaz Saray temsilcileri, ismi akredite gazeteciler listesinde bulunmasına rağmen Sputnik muhabiri Pavel Zakovorotnıy'ı 'yer kalmadığı' gerekçesiyle Biden ve Zelenskiy'in basın toplantısı düzenlediği salona almadı.
Zakovorotnıy'ın bir gün önceden akreditasyon işlemlerini tamamlamasına rağmen onlarca gazetecinin yanında salona kabul edilmeyen tek muhabir olması dikkat çekti.