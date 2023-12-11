https://sputniknews.com.tr/20231211/sarkozy-ukraynanin-natoya-turkiyenin-abye-neden-alinmamasi-gerektigini-anlatti-1078326460.html
Sarkozy Ukrayna'nın NATO'ya, Türkiye'nin AB'ye neden alınmaması gerektiğini anlattı
Sarkozy Ukrayna'nın NATO'ya, Türkiye'nin AB'ye neden alınmaması gerektiğini anlattı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna'nın Rusya ile Avrupa arasında köprü görevi görmesi gerektiğini belirterek bundan dolayı Kiev'in NATO... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T16:38+0300
2023-12-11T16:38+0300
2023-12-11T16:38+0300
dünya
fransa
nicolas sarkozy
ukrayna
türkiye
nato
avrupa birliği
ab üyeliği
türkiye-ab üyelik müzakereleri
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İspanyol El Mundo gazetesine demeç veren Sarkozy, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmaması gerektiğini, zira bu ülkenin misyonunun Rusya ile Avrupa arasında köprü görevi görmek olduğunu ifade etti.Sarkozy, "Ukrayna'nın ne pahasına olursa olsun NATO'ya katılmasını savunmak bir hatadır. Ukrayna'nın misyonu, elbette uluslararası toplumdan çok güçlü güvenlik garantileri alarak tarafsız bir ülke olarak kalmak ve Rusya ile Avrupa arasında bir kez daha köprü haline gelmek için çabalamak olmalıdır" dedi.'Türkiye, Asya ve Avrupa arasında köprü olarak kalmalı'Bununla beraber Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktığını kaydeden Sarkozy, "Türkiye'nin misyonu, Asya ve Avrupa arasında köprü olmaktır. Ankara'nın Avrupa bölgesine entegre olmak gibi bir hedefi bulunmamalıdır" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya yardım için Kongre'yi tehdit etmesini Telegram hesabındaki mesajıyla değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 3. Dünya Savaşı'na geçişin önünü açacak Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili tehdidin hiçbir zaman bu kadar gerçek olmadığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231211/von-der-leyenden-ukraynanin-ab-uyeligi-ile-ilgili-beklenen-aciklama-1078310936.html
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ukrayna
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fransa, nicolas sarkozy, ukrayna, türkiye, nato, avrupa birliği, ab üyeliği, türkiye-ab üyelik müzakereleri
fransa, nicolas sarkozy, ukrayna, türkiye, nato, avrupa birliği, ab üyeliği, türkiye-ab üyelik müzakereleri
Sarkozy Ukrayna'nın NATO'ya, Türkiye'nin AB'ye neden alınmaması gerektiğini anlattı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna'nın Rusya ile Avrupa arasında köprü görevi görmesi gerektiğini belirterek bundan dolayı Kiev'in NATO üyeliğine karşı olduğunu söyledi. Eski Fransız lider, Türkiye'nin AB üyeliğine bakışını da paylaştı.
İspanyol El Mundo gazetesine demeç veren Sarkozy, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmaması gerektiğini, zira bu ülkenin misyonunun Rusya ile Avrupa arasında köprü görevi görmek olduğunu ifade etti.
Sarkozy, "Ukrayna'nın ne pahasına olursa olsun NATO'ya katılmasını savunmak bir hatadır. Ukrayna'nın misyonu, elbette uluslararası toplumdan çok güçlü güvenlik garantileri alarak tarafsız bir ülke olarak kalmak ve Rusya ile Avrupa arasında bir kez daha köprü haline gelmek için çabalamak olmalıdır" dedi.
'Türkiye, Asya ve Avrupa arasında köprü olarak kalmalı'
Bununla beraber Türkiye'nin AB üyeliğine
karşı çıktığını kaydeden Sarkozy, "Türkiye'nin misyonu, Asya ve Avrupa arasında köprü olmaktır. Ankara'nın Avrupa bölgesine entegre olmak gibi bir hedefi bulunmamalıdır
" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya yardım için Kongre'yi tehdit etmesini Telegram hesabındaki mesajıyla değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 3. Dünya Savaşı'na geçişin önünü açacak Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili tehdidin hiçbir zaman bu kadar gerçek olmadığını belirtmişti.