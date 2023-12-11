https://sputniknews.com.tr/20231211/sarkozy-ukraynanin-natoya-turkiyenin-abye-neden-alinmamasi-gerektigini-anlatti-1078326460.html

Sarkozy Ukrayna'nın NATO'ya, Türkiye'nin AB'ye neden alınmaması gerektiğini anlattı

Sarkozy Ukrayna'nın NATO'ya, Türkiye'nin AB'ye neden alınmaması gerektiğini anlattı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna'nın Rusya ile Avrupa arasında köprü görevi görmesi gerektiğini belirterek bundan dolayı Kiev'in NATO... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T16:38+0300

2023-12-11T16:38+0300

2023-12-11T16:38+0300

dünya

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türkiye-ab üyelik müzakereleri

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İspanyol El Mundo gazetesine demeç veren Sarkozy, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmaması gerektiğini, zira bu ülkenin misyonunun Rusya ile Avrupa arasında köprü görevi görmek olduğunu ifade etti.Sarkozy, "Ukrayna'nın ne pahasına olursa olsun NATO'ya katılmasını savunmak bir hatadır. Ukrayna'nın misyonu, elbette uluslararası toplumdan çok güçlü güvenlik garantileri alarak tarafsız bir ülke olarak kalmak ve Rusya ile Avrupa arasında bir kez daha köprü haline gelmek için çabalamak olmalıdır" dedi.'Türkiye, Asya ve Avrupa arasında köprü olarak kalmalı'Bununla beraber Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktığını kaydeden Sarkozy, "Türkiye'nin misyonu, Asya ve Avrupa arasında köprü olmaktır. Ankara'nın Avrupa bölgesine entegre olmak gibi bir hedefi bulunmamalıdır" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya yardım için Kongre'yi tehdit etmesini Telegram hesabındaki mesajıyla değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 3. Dünya Savaşı'na geçişin önünü açacak Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili tehdidin hiçbir zaman bu kadar gerçek olmadığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231211/von-der-leyenden-ukraynanin-ab-uyeligi-ile-ilgili-beklenen-aciklama-1078310936.html

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fransa, nicolas sarkozy, ukrayna, türkiye, nato, avrupa birliği, ab üyeliği, türkiye-ab üyelik müzakereleri