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https://sputniknews.com.tr/20230724/alman-butcesinde-sosyal-yardim-kesildi-askeri-harcama-artirildi-63unde-emeklilik-finanse-edilemez-1073909856.html
Alman bütçesinde sosyal yardım kesildi, askeri harcama artırıldı: 63'ünde emeklilik finanse edilemez
Alman bütçesinde sosyal yardım kesildi, askeri harcama artırıldı: 63'ünde emeklilik finanse edilemez
Resesyona giren Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2024 bütçe taslağında sosyal harcamalarda derin kesintilere gidilirken sadece savunma bütçesi artırıldı. Bu... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T17:20+0300
2023-07-24T17:59+0300
ekonomi
avrupa
almanya
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma reformunu protestolarla grevleri umursamadan, parlamentoyu bay pas ederek yasalaştırmasının ardından, 'mezarda emeklilik' ruhu Almanya'nın üzerine de çöktü. Rusya karşıtı yaptırımlar ve Ukrayna'ya milyarlarca euroluk yardımların körüklediği yüksek enflasyon-ekonomik durgunluk-toplumsal yoksullaşma döngüsüne giren Almanya'da bu ay 2024 bütçesi taslağı dolaşıma çıktı.Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon hükümetinde Yeşiller'in savaş kışkırtıcısı politikalarına teslim olan SPD'li Başbakan Olaf Scholz, FDP'nin sosyal refah devleti ve sosyal yardımları tırpanlama politikaları karşısında da kollarını kaldırdı. Maliye Bakanı Christian Lindner'in sosyal harcamaları biçtiği bütçede askeri harcamalar patlama yaptı. Hükümetin önce Kovid pandemisi ve ardından Ukrayna gerekçesiyle Rusya yaptırımlarının tetiklediği enerji kriziyle başetmek için 4 yıldır büyük harcamalar yapmasından sonra 'bir dönüm noktasına' gelindiğini duyuran neoliberal FDP lideri, 2024 bütçe taslağını 'mali normale dönüşün başlangıcı' ilan etti. Geçen yıl 481.3, bu yıl 476.3 milyar euro tahsis edilen hükümet harcamalarını gelecek yıl yüzde 6.4 kesintiyle 445.7 milyar euroya indiren bütçe taslağı, Almanya'nın yıllık GSYİH'nin yalnızca yüzde 0.35'i kadar yeni borçlanmaya izin veren 'borç freniyle' uyumlu hale getirildi. Anayasal zorunluluk olan borç freni, pandemi döneminde askıya alınmıştı.En derin kesintilere sosyal harcamalar uğrarken, FDP lideri, SPD'nin hediyesi erken emekliliği kaldırıp mezarda emekliliği dayatmak için nabız yoklamalarına da başladı. Lindner, 'Baby Boomers kuşağının çoğunluğunun 2035'e kadar kademeli emekliye ayrılacağını, onların yerini doldurmanın zor olacağını, bu yüzden daha fazla insanın mümkün olduğu kadar uzun süre çalışmasını sağlamak gerektiğini' savundu. '63 yaşındaki bir kişinin emekli maaşının finanse edilmemesi gerektiğinde' ısrar ederek, 63 yaşında alınan emekli maaşını 'kalifiye çalışanlar için işten ayrılma ikramiyesi' diye tasvir etti. Maliye Bakanı, bazı ekonomistlerin ülkenin refah seviyesinin azalmaması için daha fazla çalışma saati taleplerine ilişkin şöyle konuştu:'Daha fazla kadını, yaşlıyı ve sosyal yardım alan kişiyi işe sokmak için çaba gösterilmesini' isteyen Lindner, şunları söyledi:Lindner, Almanya'da haftada 4 çalışma günü önerilerini ise reddederek, "Uzun vadede sosyal seviyemizi ve çevresel standartlarımızı finanse etmemize yardımcı olmaz" dedi. Almanya'da halihazırda 65 olan emeklilik yaşı, kademeli olarak 67 yaşına yükseltiliyor. 2031 yılından itibaren çalışanlar ancak 67 yaşında emeklilik hakkı kazanabilecek. Emekli olmak için en az 5 yıl emeklilik primi yatırmak gerekiyor. 63 yaşında tam maaşlı emekli olma hakkı ise 1953 yılı öncesi doğanlar için getirilen istisnai bir düzenleme. Daha az emekli maaşı alma karşılığı erken emekliliğe izin veren düzenleme de var.İşveren örgütleri ve endüstri grupları ise emeklilik yaşının 70'e yükseltilmesini talep ediyor. Hükümetin kurdurduğu bir uzmanlar komisyonu da 'emeklilik sisteminde reform yapılmazsa, emekli maaşlarının 2040 yılına kadar devlet bütçesinin yüzde 44'ünü tüketeceği' uyarısını yaptı. Dolayısıyla Scholz hükümeti, Almanları erken emekli olmaktan caydırmaya çalışıyor.Lindner, sosyal harcama kesintilerinin çok ileri gittiği yönündeki eleştirilere karşı planlarını savunurken "Devlet her şeyi parayla çözemez" dedi. Gelgelelim 2024 bütçe taslağında sadece askeri harcamalara iltimas geçildi. Gelecek yıl 1.7 milyar artarak yaklaşık 51.8 milyar euroya çıkacak askeri harcamalar, yine de savunma bakanının talep ettiğinin altında.Almanya, uzun zaman yakalamaya kalkışmadığı GSYİH'nin yüzde 2'sinin savunmaya harcanmasına yönelik NATO hedefine, Rusya'nın Ukrayna özel harekatına başlamasının ardından Alman ordusunu modernize etmek için kurulan 100 milyar euroluk özel fonun yardımıyla gelecek yıl ulaşmayı planlıyor. Berlin, 2030'a dek düzenli bütçesi aracılığıyla istikrarlı şekilde hedefi tutturmayı amaçlıyor. Savunma hariç tüm bakanlıklar için büyük harcama kesintileri içeren 2024 bütçe taslağının nihai halinin aralık ayında parlamentoda onaylanması bekleniyor.
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avrupa, almanya

Alman bütçesinde sosyal yardım kesildi, askeri harcama artırıldı: 63'ünde emeklilik finanse edilemez

17:20 24.07.2023 (güncellendi: 17:59 24.07.2023)
© AAChristian Lindner, Almanya Maliye Bakanı, FDP lideri
Christian Lindner, Almanya Maliye Bakanı, FDP lideri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
© AA
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Resesyona giren Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2024 bütçe taslağında sosyal harcamalarda derin kesintilere gidilirken sadece savunma bütçesi artırıldı. Bu vesileyle erken emekliliği kaldırmaya göz diken Maliye Bakanı, "Neden insanların 63 yaşındaki emekliliklerini finanse etmek yerine daha uzun süre çalışmaya teşvik etmiyoruz" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma reformunu protestolarla grevleri umursamadan, parlamentoyu bay pas ederek yasalaştırmasının ardından, 'mezarda emeklilik' ruhu Almanya'nın üzerine de çöktü.
Rusya karşıtı yaptırımlar ve Ukrayna'ya milyarlarca euroluk yardımların körüklediği yüksek enflasyon-ekonomik durgunluk-toplumsal yoksullaşma döngüsüne giren Almanya'da bu ay 2024 bütçesi taslağı dolaşıma çıktı.
Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon hükümetinde Yeşiller'in savaş kışkırtıcısı politikalarına teslim olan SPD'li Başbakan Olaf Scholz, FDP'nin sosyal refah devleti ve sosyal yardımları tırpanlama politikaları karşısında da kollarını kaldırdı.
Maliye Bakanı Christian Lindner'in sosyal harcamaları biçtiği bütçede askeri harcamalar patlama yaptı. Hükümetin önce Kovid pandemisi ve ardından Ukrayna gerekçesiyle Rusya yaptırımlarının tetiklediği enerji kriziyle başetmek için 4 yıldır büyük harcamalar yapmasından sonra 'bir dönüm noktasına' gelindiğini duyuran neoliberal FDP lideri, 2024 bütçe taslağını 'mali normale dönüşün başlangıcı' ilan etti.
Geçen yıl 481.3, bu yıl 476.3 milyar euro tahsis edilen hükümet harcamalarını gelecek yıl yüzde 6.4 kesintiyle 445.7 milyar euroya indiren bütçe taslağı, Almanya'nın yıllık GSYİH'nin yalnızca yüzde 0.35'i kadar yeni borçlanmaya izin veren 'borç freniyle' uyumlu hale getirildi. Anayasal zorunluluk olan borç freni, pandemi döneminde askıya alınmıştı.
En derin kesintilere sosyal harcamalar uğrarken, FDP lideri, SPD'nin hediyesi erken emekliliği kaldırıp mezarda emekliliği dayatmak için nabız yoklamalarına da başladı.
Lindner, 'Baby Boomers kuşağının çoğunluğunun 2035'e kadar kademeli emekliye ayrılacağını, onların yerini doldurmanın zor olacağını, bu yüzden daha fazla insanın mümkün olduğu kadar uzun süre çalışmasını sağlamak gerektiğini' savundu. '63 yaşındaki bir kişinin emekli maaşının finanse edilmemesi gerektiğinde' ısrar ederek, 63 yaşında alınan emekli maaşını 'kalifiye çalışanlar için işten ayrılma ikramiyesi' diye tasvir etti.
Maliye Bakanı, bazı ekonomistlerin ülkenin refah seviyesinin azalmaması için daha fazla çalışma saati taleplerine ilişkin şöyle konuştu:

"Neden insanların 63 yaşındaki emekliliklerini finanse etmek yerine daha uzun süre çalışmak istemeleri için teşvikler oluşturmuyoruz?"

'Daha fazla kadını, yaşlıyı ve sosyal yardım alan kişiyi işe sokmak için çaba gösterilmesini' isteyen Lindner, şunları söyledi:
"Teorik olarak işgücü piyasası için uygun olan, ancak sosyal yardımlarla yaşayan milyonlarca insan var. Bu insanları en az bir mini veya midi işle işgücü piyasasına girmeye teşvik etmeliyiz."
Lindner, Almanya'da haftada 4 çalışma günü önerilerini ise reddederek, "Uzun vadede sosyal seviyemizi ve çevresel standartlarımızı finanse etmemize yardımcı olmaz" dedi.
Almanya'da halihazırda 65 olan emeklilik yaşı, kademeli olarak 67 yaşına yükseltiliyor. 2031 yılından itibaren çalışanlar ancak 67 yaşında emeklilik hakkı kazanabilecek. Emekli olmak için en az 5 yıl emeklilik primi yatırmak gerekiyor. 63 yaşında tam maaşlı emekli olma hakkı ise 1953 yılı öncesi doğanlar için getirilen istisnai bir düzenleme. Daha az emekli maaşı alma karşılığı erken emekliliğe izin veren düzenleme de var.
İşveren örgütleri ve endüstri grupları ise emeklilik yaşının 70'e yükseltilmesini talep ediyor.
Hükümetin kurdurduğu bir uzmanlar komisyonu da 'emeklilik sisteminde reform yapılmazsa, emekli maaşlarının 2040 yılına kadar devlet bütçesinin yüzde 44'ünü tüketeceği' uyarısını yaptı. Dolayısıyla Scholz hükümeti, Almanları erken emekli olmaktan caydırmaya çalışıyor.
Lindner, sosyal harcama kesintilerinin çok ileri gittiği yönündeki eleştirilere karşı planlarını savunurken "Devlet her şeyi parayla çözemez" dedi. Gelgelelim 2024 bütçe taslağında sadece askeri harcamalara iltimas geçildi.
Gelecek yıl 1.7 milyar artarak yaklaşık 51.8 milyar euroya çıkacak askeri harcamalar, yine de savunma bakanının talep ettiğinin altında.
Almanya, uzun zaman yakalamaya kalkışmadığı GSYİH'nin yüzde 2'sinin savunmaya harcanmasına yönelik NATO hedefine, Rusya'nın Ukrayna özel harekatına başlamasının ardından Alman ordusunu modernize etmek için kurulan 100 milyar euroluk özel fonun yardımıyla gelecek yıl ulaşmayı planlıyor. Berlin, 2030'a dek düzenli bütçesi aracılığıyla istikrarlı şekilde hedefi tutturmayı amaçlıyor.
Savunma hariç tüm bakanlıklar için büyük harcama kesintileri içeren 2024 bütçe taslağının nihai halinin aralık ayında parlamentoda onaylanması bekleniyor.
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