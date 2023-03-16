https://sputniknews.com.tr/20230316/afp-macron-protestolarla-karsilanan-emeklilik-reformunu-mecliste-oylatmadan-uygulamaya-koyacak-1068355022.html

Macron, protestolarla karşılanan emeklilik reformunu mecliste oylatmadan uygulamaya koyacak

Macron, protestolarla karşılanan emeklilik reformunu mecliste oylatmadan uygulamaya koyacak

Demokrasi havarisi rolü oynayan Batılı liderlerden biri olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geniş çaplı protestolarla karşılanan emeklilik reformunu meclisi... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T17:34+0300

2023-03-16T17:34+0300

2023-03-16T18:24+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

emeklilik yaşı

emeklilik reformu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haftalardır süren protestolar ve grevlerle toplu taşımanın kesintiye uğraması, çöp yığınlarının oluşmasına neden olan emeklilik reformunu milletvekillerinin oyuna sunmama kararıyla muhalefeti daha da körükleme kumarını oynadı. Macron ile Babakan Elisabeth Borne, emeklilik reformunu parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te geçirecek çoğunluğu sağlayamayacaklarından oylama olmaksızın uygulamaya koymak için Anayasa'nın 49.3 maddesini işletmeye karar verdi.Karar, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran tasarının mecliste oylanmasının planlandığı saatten sadece birkaç dakika önce duyuruldu. Mecliste milletvekillerine "175 saatlik parlamento tartışmasının boşa gitmesi riskini alamayız" diye konuşan Başbakan Elizabeth Borne, muhalefet sıralarından yükselen alaylar ve yuhalamalarla karşılaştı. Milletvekilleri, başbakanı Fransız milli marşını yüksek sesle söyleyerek protesto etti. Fransız siyasetinin aşırı sağından merkez sağına kayma çabasındaki Ulusal Birlik (RN) partisi, mecliste oylama yapılmadan emeklilik reformunun uygulanması kararına karşı hükümet hakkında güvensizlik oylaması önergesi sunacağını duyurdu.RN'nin eski lideri, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı ve halihazırda meclis grubu başkanı Marine Le Pen, kararın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için tam bir başarısızlık olduğunu ve Başbakan Elisabeth Borne'un görevinde kalamayacağını söyledi.

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fransa, emmanuel macron, emeklilik yaşı, emeklilik reformu