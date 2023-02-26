https://sputniknews.com.tr/20230226/almanlar-ve-fransizlar-hukumetlerinin-ukraynaya-silah-yardimi-yapmasini-protesto-etti-1067523743.html

Almanlar ve Fransızlar, hükümetlerinin Ukrayna’ya silah yardımı yapmasını protesto etti

Almanlar ve Fransızlar, hükümetlerinin Ukrayna’ya silah yardımı yapmasını protesto etti

Almanya ve Fransa’da Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasının protesto edildiği gösteriler düzenlendi. Gösteriler sırasında ‘silah yerine diplomasi’ yazılı... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T17:52+0300

2023-02-26T17:52+0300

2023-02-26T17:52+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

fransa

almanya

protesto

sahra wagenknecht

silah tedariki

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Almanya’nın başkenti Berlin’de Sol Parti üyesi Sahra Wagenknecht ile Almanya için Alternatif Partisi üyelerinin çağrısıyla sokağa çıkan Almanlar, hükümetlerinin Ukrayna’ya silah yardımı yapmasını protesto etti.Protestocuların, ‘silah yerine diplomasi’ ve İkinci Dünya Savaşı’na atfen ‘Alman silahları yine Rusları ve Ukraynalıları öldürüyor’ yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.Wagenknecht daha önce de Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasına son verilmesi ve müzakere sürecinin başlatılması çağrısını içeren bir imza kampanyası başlatmıştı. kampanyayı şimdiye dek tanınan Alman politikacılar, gazeteciler, sanatçılar ve iş insanları 663 bin 240 kişi imzaladı.Bununla beraber Fransa’da da Fransız silah üreticisi Nexter’in fabrikalarının bulunduğu pek çok kentte, Paris’in Ukrayna hükümetine silah göndermesinin protesto edildiği gösteriler düzenlendi.Nexter, Fransa hükümetinin Ukrayna’ya gönderdiği Caesar obüslerinin üreticisi.Fransa’daki protestoları düzenleyen SOS Donbass, protestolara onlarca kişinin katıldığını açıkladı. SOS Donbass, Donetsk ve Lugansk’ı içeren Donbass bölgesindeki sivillere yardım etmek için 2014’te kurulmuş uluslararası bir örgüt.

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rusya, ukrayna, fransa, almanya, protesto, sahra wagenknecht, silah tedariki