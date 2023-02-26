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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230226/almanlar-ve-fransizlar-hukumetlerinin-ukraynaya-silah-yardimi-yapmasini-protesto-etti-1067523743.html
Almanlar ve Fransızlar, hükümetlerinin Ukrayna’ya silah yardımı yapmasını protesto etti
Almanlar ve Fransızlar, hükümetlerinin Ukrayna’ya silah yardımı yapmasını protesto etti
Almanya ve Fransa’da Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasının protesto edildiği gösteriler düzenlendi. Gösteriler sırasında ‘silah yerine diplomasi’ yazılı... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T17:52+0300
2023-02-26T17:52+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
fransa
almanya
protesto
sahra wagenknecht
silah tedariki
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Almanya’nın başkenti Berlin’de Sol Parti üyesi Sahra Wagenknecht ile Almanya için Alternatif Partisi üyelerinin çağrısıyla sokağa çıkan Almanlar, hükümetlerinin Ukrayna’ya silah yardımı yapmasını protesto etti.Protestocuların, ‘silah yerine diplomasi’ ve İkinci Dünya Savaşı’na atfen ‘Alman silahları yine Rusları ve Ukraynalıları öldürüyor’ yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.Wagenknecht daha önce de Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasına son verilmesi ve müzakere sürecinin başlatılması çağrısını içeren bir imza kampanyası başlatmıştı. kampanyayı şimdiye dek tanınan Alman politikacılar, gazeteciler, sanatçılar ve iş insanları 663 bin 240 kişi imzaladı.Bununla beraber Fransa’da da Fransız silah üreticisi Nexter’in fabrikalarının bulunduğu pek çok kentte, Paris’in Ukrayna hükümetine silah göndermesinin protesto edildiği gösteriler düzenlendi.Nexter, Fransa hükümetinin Ukrayna’ya gönderdiği Caesar obüslerinin üreticisi.Fransa’daki protestoları düzenleyen SOS Donbass, protestolara onlarca kişinin katıldığını açıkladı. SOS Donbass, Donetsk ve Lugansk’ı içeren Donbass bölgesindeki sivillere yardım etmek için 2014’te kurulmuş uluslararası bir örgüt.
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rusya, ukrayna, fransa, almanya, protesto, sahra wagenknecht, silah tedariki
rusya, ukrayna, fransa, almanya, protesto, sahra wagenknecht, silah tedariki

Almanlar ve Fransızlar, hükümetlerinin Ukrayna’ya silah yardımı yapmasını protesto etti

17:52 26.02.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLAlmanlar ve Fransızlar, hükümetlerinin Ukrayna’ya silah yardımı yapmasını protesto etti
Almanlar ve Fransızlar, hükümetlerinin Ukrayna’ya silah yardımı yapmasını protesto etti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Almanya ve Fransa’da Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasının protesto edildiği gösteriler düzenlendi. Gösteriler sırasında ‘silah yerine diplomasi’ yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetlerine Kiev’e silah göndermeyi sonlandırıp barış görüşmelerini teşvik etmeleri çağrısını yaptı.
Almanya’nın başkenti Berlin’de Sol Parti üyesi Sahra Wagenknecht ile Almanya için Alternatif Partisi üyelerinin çağrısıyla sokağa çıkan Almanlar, hükümetlerinin Ukrayna’ya silah yardımı yapmasını protesto etti.
Protestocuların, ‘silah yerine diplomasi’ ve İkinci Dünya Savaşı’na atfen ‘Alman silahları yine Rusları ve Ukraynalıları öldürüyor’ yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.
Wagenknecht daha önce de Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasına son verilmesi ve müzakere sürecinin başlatılması çağrısını içeren bir imza kampanyası başlatmıştı. kampanyayı şimdiye dek tanınan Alman politikacılar, gazeteciler, sanatçılar ve iş insanları 663 bin 240 kişi imzaladı.
Bununla beraber Fransa’da da Fransız silah üreticisi Nexter’in fabrikalarının bulunduğu pek çok kentte, Paris’in Ukrayna hükümetine silah göndermesinin protesto edildiği gösteriler düzenlendi.
Nexter, Fransa hükümetinin Ukrayna’ya gönderdiği Caesar obüslerinin üreticisi.
Fransa’daki protestoları düzenleyen SOS Donbass, protestolara onlarca kişinin katıldığını açıkladı. SOS Donbass, Donetsk ve Lugansk’ı içeren Donbass bölgesindeki sivillere yardım etmek için 2014’te kurulmuş uluslararası bir örgüt.
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