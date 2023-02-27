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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/fransada-nato-karsiti-protestolar-1067552785.html
Fransa'da NATO karşıtı protestolar
Fransa'da NATO karşıtı protestolar
Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde ülkenin NATO üyeliği ve Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürmesine karşı çok sayıda... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T13:27+0300
2023-02-27T13:27+0300
ukrayna krizi
fransa
nato
avrupa birliği
protesto
ukrayna
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Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere pek çok kent, dün ülkenin NATO üyeliği ve Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürmesine karşı çok sayıda kitlesel gösterilere ev sahipliği yaptı.Ardı ardına ikinci hafta sonu gerçekleşen gösteriler, Paris'teki mitinge bizzat katılan Florian Philippot liderliğindeki sağcı Les Patriotes partisi tarafından organize edildi.'10 binden fazla kişi katıldı'Philippot, dün düzenlenen ve 'Barış için Milli Yürüyüş' olarak adlandırılan gösterinin Paris'te 10 bin kişinin katılım sağladığı geçen haftaki gösteriden daha fazla kişinin katıldığını öne sürdü.Philippot'a göre ülkenin 30 kadar bölgesinde de irili ufaklı gösteriler gerçekleştirildi.Protestocular, Paris sokaklarında 'Barış İçin' yazılı büyük bir pankart taşıyarak yürüdü.Göstericiler, Fransa'nın hem ABD öncülüğündeki NATO'dan hem de Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması çağrısında bulundu ve Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulmasını talep etti.Ayrıca göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da hedef alarak "Macron defol!" sloganı attı.NATO ve AB bayrakları yakıldıYürüyüşün ardından göstericiler, NATO ve AB bayrakları yaktı. Olayın görüntüleri bizzat Philippot tarafından sosyal medyada paylaşıldı.Söz konusu parti, geçen yılın son aylarından bu yana Fransa'nın NATO ve AB üyeliğine karşı aktif protesto gösterileri düzenleniyor.Philippot, 2012 ile 2017 yılları arasında Fransa'nın en büyük muhalefet partisi olan ve geçen yıla kadar Marine Le Pen'in liderliğinde olan Ulusal Birlik partisinin başkan yardımcısıydı. Philippot, Ulusal Birlik'ten ayrıldıktan sonra kendi partisi Les Patriotes'u kurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230226/binlerce-protestocu-abdnin-almanyadaki-hava-ussu-onunde-toplandi-amerikali-evine-git-1067530479.html
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fransa, nato, avrupa birliği, protesto, ukrayna
fransa, nato, avrupa birliği, protesto, ukrayna

Fransa'da NATO karşıtı protestolar

13:27 27.02.2023
© AFP 2023Fransa - Paris - protesto
Fransa - Paris - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023
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Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde ülkenin NATO üyeliği ve Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürmesine karşı çok sayıda kitlesel gösteri düzenledi.
Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere pek çok kent, dün ülkenin NATO üyeliği ve Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürmesine karşı çok sayıda kitlesel gösterilere ev sahipliği yaptı.
Ardı ardına ikinci hafta sonu gerçekleşen gösteriler, Paris'teki mitinge bizzat katılan Florian Philippot liderliğindeki sağcı Les Patriotes partisi tarafından organize edildi.

'10 binden fazla kişi katıldı'

Philippot, dün düzenlenen ve 'Barış için Milli Yürüyüş' olarak adlandırılan gösterinin Paris'te 10 bin kişinin katılım sağladığı geçen haftaki gösteriden daha fazla kişinin katıldığını öne sürdü.
Philippot'a göre ülkenin 30 kadar bölgesinde de irili ufaklı gösteriler gerçekleştirildi.
Protestocular, Paris sokaklarında 'Barış İçin' yazılı büyük bir pankart taşıyarak yürüdü.
Göstericiler, Fransa'nın hem ABD öncülüğündeki NATO'dan hem de Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması çağrısında bulundu ve Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulmasını talep etti.
Ayrıca göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da hedef alarak "Macron defol!" sloganı attı.

NATO ve AB bayrakları yakıldı

Yürüyüşün ardından göstericiler, NATO ve AB bayrakları yaktı. Olayın görüntüleri bizzat Philippot tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Söz konusu parti, geçen yılın son aylarından bu yana Fransa'nın NATO ve AB üyeliğine karşı aktif protesto gösterileri düzenleniyor.
Philippot, 2012 ile 2017 yılları arasında Fransa'nın en büyük muhalefet partisi olan ve geçen yıla kadar Marine Le Pen'in liderliğinde olan Ulusal Birlik partisinin başkan yardımcısıydı. Philippot, Ulusal Birlik'ten ayrıldıktan sonra kendi partisi Les Patriotes'u kurdu.
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