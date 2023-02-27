https://sputniknews.com.tr/20230227/fransada-nato-karsiti-protestolar-1067552785.html

Fransa'da NATO karşıtı protestolar

Fransa'da NATO karşıtı protestolar

Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde ülkenin NATO üyeliği ve Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürmesine karşı çok sayıda... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T13:27+0300

2023-02-27T13:27+0300

2023-02-27T13:27+0300

ukrayna krizi

fransa

nato

avrupa birliği

protesto

ukrayna

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Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere pek çok kent, dün ülkenin NATO üyeliği ve Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürmesine karşı çok sayıda kitlesel gösterilere ev sahipliği yaptı.Ardı ardına ikinci hafta sonu gerçekleşen gösteriler, Paris'teki mitinge bizzat katılan Florian Philippot liderliğindeki sağcı Les Patriotes partisi tarafından organize edildi.'10 binden fazla kişi katıldı'Philippot, dün düzenlenen ve 'Barış için Milli Yürüyüş' olarak adlandırılan gösterinin Paris'te 10 bin kişinin katılım sağladığı geçen haftaki gösteriden daha fazla kişinin katıldığını öne sürdü.Philippot'a göre ülkenin 30 kadar bölgesinde de irili ufaklı gösteriler gerçekleştirildi.Protestocular, Paris sokaklarında 'Barış İçin' yazılı büyük bir pankart taşıyarak yürüdü.Göstericiler, Fransa'nın hem ABD öncülüğündeki NATO'dan hem de Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması çağrısında bulundu ve Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulmasını talep etti.Ayrıca göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da hedef alarak "Macron defol!" sloganı attı.NATO ve AB bayrakları yakıldıYürüyüşün ardından göstericiler, NATO ve AB bayrakları yaktı. Olayın görüntüleri bizzat Philippot tarafından sosyal medyada paylaşıldı.Söz konusu parti, geçen yılın son aylarından bu yana Fransa'nın NATO ve AB üyeliğine karşı aktif protesto gösterileri düzenleniyor.Philippot, 2012 ile 2017 yılları arasında Fransa'nın en büyük muhalefet partisi olan ve geçen yıla kadar Marine Le Pen'in liderliğinde olan Ulusal Birlik partisinin başkan yardımcısıydı. Philippot, Ulusal Birlik'ten ayrıldıktan sonra kendi partisi Les Patriotes'u kurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230226/binlerce-protestocu-abdnin-almanyadaki-hava-ussu-onunde-toplandi-amerikali-evine-git-1067530479.html

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