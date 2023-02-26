https://sputniknews.com.tr/20230226/binlerce-protestocu-abdnin-almanyadaki-hava-ussu-onunde-toplandi-amerikali-evine-git-1067530479.html
Binlerce protestocu ABD’nin Almanya'daki hava üssü önünde toplandı: 'Amerikalı, evine git'
Binlerce protestocu ABD’nin Almanya'daki hava üssü önünde toplandı: 'Amerikalı, evine git'
ABD’nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü yakınlarında bugün düzenlenen protestolara yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı, protestocular üssün kapatılmasını talep... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T22:41+0300
2023-02-26T22:41+0300
2023-02-26T22:41+0300
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Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde ABD’nin Ramstein Hava Üssü’nün kapatılmasını isteyen binlerce kişi sokaklara döküldü.Mitinge yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığını bildiren Alman polisi, gösterilerin barışçıl bir şekilde sürdüğünü kaydetti.Yayınlanan videolarda göstericiler, hava üssünün kapatılması talebini içeren pankartlar ve ‘Ami go home’ (Amerikalı, evine git) yazılı levhalar taşıdı. Protestocular ayrıca, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili barış görüşmelerinin bir an önce yapılmasını talep etti. Bazı katılımcıların ellerinde Rusya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti bayrakları görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230221/evine-don-yunanlar-blinkenin-ziyaretini-protesto-ederek-abd-bayragi-yakti-1067345635.html
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almanya, hava üssü, abd, protesto, nato
almanya, hava üssü, abd, protesto, nato
Binlerce protestocu ABD’nin Almanya'daki hava üssü önünde toplandı: 'Amerikalı, evine git'
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ABD’nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü yakınlarında bugün düzenlenen protestolara yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı, protestocular üssün kapatılmasını talep etti. Protestocuların 'Amerikalı, evine git' sloganı dikkat çekti.
Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde ABD’nin Ramstein Hava Üssü’nün kapatılmasını isteyen binlerce kişi sokaklara döküldü.
Mitinge yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığını bildiren Alman polisi, gösterilerin barışçıl bir şekilde sürdüğünü kaydetti.
Yayınlanan videolarda göstericiler, hava üssünün kapatılması talebini içeren pankartlar ve ‘Ami go home’ (Amerikalı, evine git) yazılı levhalar taşıdı.
Protestocular ayrıca, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili barış görüşmelerinin bir an önce yapılmasını talep etti.
Bazı katılımcıların ellerinde Rusya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti bayrakları görüldü.