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https://sputniknews.com.tr/20230226/binlerce-protestocu-abdnin-almanyadaki-hava-ussu-onunde-toplandi-amerikali-evine-git-1067530479.html
Binlerce protestocu ABD’nin Almanya'daki hava üssü önünde toplandı: 'Amerikalı, evine git'
Binlerce protestocu ABD’nin Almanya'daki hava üssü önünde toplandı: 'Amerikalı, evine git'
ABD’nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü yakınlarında bugün düzenlenen protestolara yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı, protestocular üssün kapatılmasını talep... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T22:41+0300
2023-02-26T22:41+0300
dünya
almanya
hava üssü
abd
protesto
nato
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Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde ABD’nin Ramstein Hava Üssü’nün kapatılmasını isteyen binlerce kişi sokaklara döküldü.Mitinge yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığını bildiren Alman polisi, gösterilerin barışçıl bir şekilde sürdüğünü kaydetti.Yayınlanan videolarda göstericiler, hava üssünün kapatılması talebini içeren pankartlar ve ‘Ami go home’ (Amerikalı, evine git) yazılı levhalar taşıdı. Protestocular ayrıca, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili barış görüşmelerinin bir an önce yapılmasını talep etti. Bazı katılımcıların ellerinde Rusya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti bayrakları görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230221/evine-don-yunanlar-blinkenin-ziyaretini-protesto-ederek-abd-bayragi-yakti-1067345635.html
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almanya, hava üssü, abd, protesto, nato
almanya, hava üssü, abd, protesto, nato

Binlerce protestocu ABD’nin Almanya'daki hava üssü önünde toplandı: 'Amerikalı, evine git'

22:41 26.02.2023
© AFP 2023 / MICHAELA REHLEABD - Almanya - bayrak
ABD - Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / MICHAELA REHLE
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ABD’nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü yakınlarında bugün düzenlenen protestolara yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı, protestocular üssün kapatılmasını talep etti. Protestocuların 'Amerikalı, evine git' sloganı dikkat çekti.
Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde ABD’nin Ramstein Hava Üssü’nün kapatılmasını isteyen binlerce kişi sokaklara döküldü.
Mitinge yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığını bildiren Alman polisi, gösterilerin barışçıl bir şekilde sürdüğünü kaydetti.
Yayınlanan videolarda göstericiler, hava üssünün kapatılması talebini içeren pankartlar ve ‘Ami go home’ (Amerikalı, evine git) yazılı levhalar taşıdı.
Protestocular ayrıca, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili barış görüşmelerinin bir an önce yapılmasını talep etti.
Bazı katılımcıların ellerinde Rusya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti bayrakları görüldü.
Yunanlar, ABD’nin Selanik Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi düzenleyerek “Amerikalılar, halkların katili” ve “NATO’nun mezbahaları için değil eğitim için para verin” sloganları attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
DÜNYA
‘Evine dön’: Yunanlar, Blinken’ın ziyaretini protesto ederek ABD bayrağı yaktı
21 Şubat, 22:23
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