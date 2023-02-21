https://sputniknews.com.tr/20230221/evine-don-yunanlar-blinkenin-ziyaretini-protesto-ederek-abd-bayragi-yakti-1067345635.html

‘Evine dön’: Yunanlar, Blinken’ın ziyaretini protesto ederek ABD bayrağı yaktı

‘Evine dön’: Yunanlar, Blinken’ın ziyaretini protesto ederek ABD bayrağı yaktı

Yunanlar, ABD’nin Selanik Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi düzenleyerek “Amerikalılar, halkların katili” ve “NATO’nun mezbahaları için değil eğitim için... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T22:23+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Yunanistan ziyaretinden rahatsız olan Yunanlar, ABD’nin Selanik Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi düzenledi. Protestocular, Yunanistan’ın Ukrayna’daki savaşa katılımına son verilmesini talep etti.Gösteri sırasında, “Amerikalılar, halkların katili” ve “NATO’nun mezbahaları için değil eğitim için para verin” sloganları atıldı ve ABD bayrağı yakıldı.Eyleme katılanlar, 'Sputnik Greece’e yaptıkları açıklamada, “Görüşmenin amacı, ülkemizde bulunan üsleri kullanarak ve silah göndererek Yunanistan'ın Ukrayna'daki emperyalist savaşa katılımını güçlendirmek olacak. İşte, 4. ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu böyle açılıyor” ifadesini kullandı.Protestocular ayrıca Yunanistan’ın, ABD ve NATO’nun tehlikeli planlarından çıkarılmasını, ülkedeki yabancı askeri üslerin ve NATO’nun Selanik’teki merkezinin kapatılmasını ve ülkedeki Aristoteles Üniversitesi ile Makedonya Üniversitesi’nin NATO’yla işbirliği anlaşmasının iptal edilmesini talep etti.Göstericiler, konsolosluk yakınında, “Blinken, evine dön” yazılı pankartlar taşıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230221/blinken-turkiye-ile-yunanistan-secimlere-giderken-yeniden-gerilimi-tirmandirmasin--1067333629.html

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yunanistan, antony blinken, abd, resmi ziyaret, ziyaret, protesto, selanik