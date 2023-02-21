https://sputniknews.com.tr/20230221/blinken-turkiye-ile-yunanistan-secimlere-giderken-yeniden-gerilimi-tirmandirmasin--1067333629.html

Blinken: Türkiye ile Yunanistan seçimlere giderken yeniden gerilimi tırmandırmasın

Blinken: Türkiye ile Yunanistan seçimlere giderken yeniden gerilimi tırmandırmasın

Rusya'nın Ukrayna özel harekatının başlamasının yıldönümü öncesi Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'na katılımı ve depremzede Türkiye'yi ziyaretinin ardından... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T17:05+0300

2023-02-21T17:05+0300

2023-02-21T17:19+0300

antony blinken

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yunanistan

nikos dendias

kiriakos miçotakis

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Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, deprem vesilesiyle yakınlaşma dönemine giren Yunanistan ve Türkiye'yi ulusal seçimlere giderken retoriğin tonunu düşük tutmaya çağırdı. Blinken, bunun diplomasiye dönüş için fırsat sağlayacağını umduğunu söyledi.Türkiye'de deprem bölgesini ziyaretiyle ilgili "Yıkıntıları gördüm, yürek parçalayıcıydı" diyen, Yunanistan'ın Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri ve yardım göndermesiyle ilgili "Bu ihtiyaç anında vermiş olduğunuz güçlü destek için teşekkür ediyorum" diye ekleyen Blinken, Ankara ile Atina'nın uzun süredir var olan görüş ayrılıklarına rağmen depremlerin ardından birlikte çalıştığına dikkat çekerek şunları söyledi:"ABD açısından, konu gayet basit. Yunanistan ve Türkiye bizim ortağımız, dostumuz. Aralarındaki anlaşmazlıkların diplomatik yolla çözümü, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için NATO da dahil onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.""Uzun süredir devam eden farklılıkları çözmenin yollarının bulunmasının, hem bizim temelden çıkarımıza hem de Yunanistan ile Türkiye'nin çıkarına olduğuna inanıyorum.""Ve bunu barışçı şekilde, diplomasi ve diyalog yoluyla yaparken, işleri yalnızca daha da zorlaştıracak herhangi bir tek taraflı eylemde bulunmamak veya suçlama söylemine başvurmamak lazım.''''Zira iki ülke de seçime gidiyor. Böylesi süreçler, kesinlikle bazen daha fazla sorun yaratabilecek retoriğe girişmeye teşvik eder." Geçen hafta Türkiye'de deprem bölgesini ziyaret etmiş Dendias da Yunanistan'ın, Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından, depremzedelere yaptığı yardımı dış politikayla ilişkilendirmediğini ifade ederek, iki halk arasında deprem vesilesiyle oluşan temasın ikili ilişkilerdeki atmosferi iyileştirmesinin, siyasi sonuçları da olabileceğini söyledi.Yunan halkının Türkiye'deki depremzedeler için tonlarca insani yardım topladığını ve toplamaya devam edeceğini belirten Yunan Dışişleri Bakanı, "Türk mevkidaşımla (Mevlüt Çavuşoğlu) ile ilişkilerimizi düzeltmek için başka afet beklememek konusunda anlaştık" dedi.Deprem sonrası bölgeyi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi dışişleri bakanı olduğunu belirten Dendias "Dün Brüksel'de Dışişleri Bakanları toplantısında mevkidaşlarımı bilgilendirme fırsatım oldu. Yardım istedim" diye ekledi.Yunan bakan, ABD'li mevkidaşıyla görüşmelerinde ikili ilişkiler, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve ABD arasında öngörülen 3+1 formüllü işbirliği, enerji, doğal gazda Rusya'dan bağımsızlaşma çalışmaları, yenilenebilir enerji kaynakları gibi konuları ele aldıklarını da aktardı. Ziyaret sırasında 4. ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı da düzenlendi.Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Blinken'la görüşmesinde Türkiye ile ilgili “Bence bu korkunç felaket, iki halk arasında derin bir bağ olduğunu kanıtladı. Büyük, önemli siyasi farklılıklarımız olabilir, ama halklarımız arasındaki bağlar yerli yerinde" diye konuştu.Washington ile Atina'nın stratejik ortaklar olduğu, güvenlik ve savunma alanlarında da birlikte çalıştığını vurgulayan ABD Dışişleri Bakanı'na eşlik eden ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander de ABD'nin Yunanistan'ın kuzeyindeki üslerini ve üslendiği limanları ziyaret etti. ABD'nin MQ-9 Reaper insansız hava araçları konuşlandırdığı Larissa yakınlarındaki üs ve Ukrayna'ya yollanan ABD askeri yardımı için önemli bir lojistik merkez haline gelen Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Dedeağaç limanına giden Wallender'e eşlik eden Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Rusya'ya karşı şahin açıklamalar yaptı. Ankara'da İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya birlikte katılımının Türkiye tarafından bir an önce onaylanması talebini dile getiren Blinken, Atina'daki açıklamalarında Rusya ve İran'ı hedef aldı. "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 1 yıl geçti. Bu savaşın, stratejik bir fiyasko olduğu açık" iddiasında bulunan Blinken, İran'ı, Rusya'ya insansız hava araçları sağladığı iddiasıyla ve ABD'nin çekilip geri dönmediği nükleer anlaşmayı canlandırma müzakerelerine katılmadığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi.ABD'nin İsrail'i İran'ın nükleer tesislerine askeri harekat düzenlemekten vazgeçirmeye çalışıp çalışmayacağı sorulduğunda, Blinken şu yanıtı verdi:"Ülkeler kendi güvenlikleri için egemen kararlar alır ve elbette İsrail veya herhangi bir ülke söz konusu olduğunda bu durum değişmez. Biz onların yerine karar almayız."

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antony blinken, abd, rusya, ukrayna, türkiye, yunanistan, nikos dendias, kiriakos miçotakis