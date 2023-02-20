https://sputniknews.com.tr/20230220/cumhurbaskani-erdogan-abd-disisleri-bakani-blinkeni-kabul-etti-1067263357.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Esenboğa Havalimanı'ndaki Şeref Salonu'nda kabul etti. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T12:37+0300
2023-02-20T12:37+0300
2023-02-20T12:57+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
antony blinken
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230220/blinken-ankarada--cavusoglu-abd-ile-genis-bir-gundemimiz-var-1067256801.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, antony blinken
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, antony blinken
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti
12:37 20.02.2023 (güncellendi: 12:57 20.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Esenboğa Havalimanı'ndaki Şeref Salonu'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.
Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.