https://sputniknews.com.tr/20230220/blinken-ankarada--cavusoglu-abd-ile-genis-bir-gundemimiz-var-1067256801.html

Blinken Ankara'da | Çavuşoğlu: ABD ile görüş ayrılığı içinde olduğumuz konular belli

Blinken Ankara'da | Çavuşoğlu: ABD ile görüş ayrılığı içinde olduğumuz konular belli

Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile görüş... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T10:39+0300

2023-02-20T10:39+0300

2023-02-20T11:12+0300

dünya

antony blinken

mevlüt çavuşoğlu

f-16

nato

isveç

finlandiya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067256639_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_831262ae8488cc4a8a837dfddc3fffb5.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu, "ABD ile geniş bir gündemimiz var. Geçen ay Stratejik Mekanizma toplantısını düzenlemiştik. Ekonomi ve ticaret olumlu gündemimizin en önemli başlıklarından bir tanesi. Askeri ilişkilerimiz stratejik ortaklığımızın önemli taraflarından biri. Ancak tek taraflı yaptırımlar nedeniyle savunma sanayinde zorluklar yaşıyoruz. F-16 konusunda ABD yönetimi ciddi destek veriyor. Teşekkür ediyoruz. Kongre'de bazı zorluklar çıkabiliyor, Kongre'nin engelleyici değil destekleyici olmasını bekliyoruz. Terörle mücadele her zaman ortak gündemimiz. PKK/YPG ve FETÖ'ye verilen desteğin sonlandırılması talebimizi ilettik" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini F-16'lar için şart koşmak doğru olmaz" vurgusunu yaptı. Bakan, "ABD ile görüş ayrılığı içinde olduğumuz konular zaten belli, ancak pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirme arzumuz da ortada" diye ekledi.Çavuşoğlu, "Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ayrı bir tutum izleyebileceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta Stoltenberg'e söyledi" bilgisini paylaştı.Bakan, "Biz başka bir terör örgütüne karşı herhangi bir terör örgütü ile işbirliği yapmanın yanlış olduğunu her zaman söylüyoruz. Ölümcül olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden IŞİD ile mücadelede YPG'nin desteklenmesini doğru bulmuyoruz" yorumunu yaptı.Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Türkiye savaş öncesi ve başlamasından bu yana son derece ilkeli bir tutum izliyor. Bugüne kadar boğazdan hiçbir savaş gemisinin geçişine izin vermedik. Türkiye tek tarafları yaptırımlara katılmıyor, BM yaptırımlarına uyuyoruz elbette. Biz ABD ve AB yaptırımlarının Türkiye üzerinden delinmesine izin vermeyeceğimizi net bir şekilde söylüyoruz ve izin de vermiyoruz. Savunma sanayisinde kullanılacak ürünlerin bizim tarafımızdan Rusya'ya ihraç edildiği doğru değil. Bu konuda bilgi ve belge olursa gerekeni yaparız."Blinken, "Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü desteğini anlıyoruz. Tahıl anlaşması kapsamında az gelişmiş ülkelere yardım çok önemli. Aynı zamanda Montrö Sözleşmesi'nin uygulaması da önem taşıyor. ABD, Türkiye'nin NATO katılımını takdir ediyor, aynı zamanda İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla bu müttefiklik güçlenecektir" dedi.Blinken, "Biden yönetimi F-16 konusunda Türkiye'ye destek veriyor. Ulusal çıkarlarımız ve NATO çıkarları için bu çok önemli" diye konuştu.Blinken şöyle devam etti: "İsveç ve Finlandiya'nın katılımını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu iki ülke NATO ile askeri dahil tamamen yan yana çalışıyor. Üçlü mutabakata uygun adımlar attılar ve biz bunları olumlu buluyoruz."ABD Dışişleri Bakanı, "Biz Türkiye'nin güney sınırı ile ilgili olarak güvenlik sorunlarını anlıyoruz. Umarım onlar da bizim IŞİD ile ilgili endişelerimizi anlıyordur" diye konuştu.Blinken, "Biz Çin'in Rusya'daki savaşa yardım etmesi konusunda endişeliyiz. Çok yakından takip ediyoruz. Başkan Biden, Şi Cinping'e bunun büyük sonuçları olabileceğini söyledi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230220/abd-disisleri-bakani-blinken-goreve-gelisinden-bu-yana-ilk-kez-ankarada-1067253540.html

isveç

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antony blinken, mevlüt çavuşoğlu, f-16, nato, isveç, finlandiya