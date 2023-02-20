https://sputniknews.com.tr/20230220/abd-disisleri-bakani-blinken-goreve-gelisinden-bu-yana-ilk-kez-ankarada-1067253540.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken göreve gelişinden bu yana ilk kez Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanı Blinken göreve gelişinden bu yana ilk kez Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, göreve gelişinden bu yana ilk kez Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Bugün Ankara’da olan Blinken ilk olarak Dışişleri... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T09:08+0300

2023-02-20T09:08+0300

2023-02-20T09:13+0300

dünya

antony blinken

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türkiye

ankara

ziyaret

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye gelen Bakan Antony Blinken’ın bugün Ankara’daki programını paylaştı.Programa göre Blinken bugün ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İki bakan, görüşmenin sonunda bir ortak basın toplantısı düzenleyecek.Blinken, Çavuşoğlu görüşmesinin ardından Anıtkabir’e gidecek.Programa göre, ABD Dışişleri Bakanı Türkiye saatiyle 12.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.Blinken, akşam saatlerinde Yunanistan'a geçecek.Blinken dün, Adana İncirlik Hava Üssü'ne giderek ilk olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile helikopter ile depremden etkilenen bölgeleri incelemişti. Blinken daha sonra İncirlik'te ABD yardım ekipleri ve depremzede ailelerle görüşmüştü.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de gündeme gelecekÖte yandan ziyarette ABD'nin deprem konusunda Türkiye'ye yapacağı yardımlar kadar İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği de ele alınacak. Washington, depremden önce yapılan temaslarda Ankara'ya iki ülkenin üyeliklerine onay verme çağrısı yapmıştı.Blinken: Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulunan Blinken, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü" diyerek ABD'nin, kurtarma ve yardım çalışmaları için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230220/abd-disisleri-bakani-blinken-incirlik-ussunde-turkiyeyi-desteklemekte-kararliyiz-1067248488.html

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