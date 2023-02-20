https://sputniknews.com.tr/20230220/abd-disisleri-bakani-blinken-goreve-gelisinden-bu-yana-ilk-kez-ankarada-1067253540.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken göreve gelişinden bu yana ilk kez Ankara'da
ABD Dışişleri Bakanı Blinken göreve gelişinden bu yana ilk kez Ankara'da
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, göreve gelişinden bu yana ilk kez Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Bugün Ankara’da olan Blinken ilk olarak Dışişleri... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T09:08+0300
2023-02-20T09:08+0300
2023-02-20T09:13+0300
dünya
antony blinken
abd
türkiye
ankara
ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067253292_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_07b8245a8949a2e975bc85b273c1e1bc.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye gelen Bakan Antony Blinken’ın bugün Ankara’daki programını paylaştı.Programa göre Blinken bugün ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İki bakan, görüşmenin sonunda bir ortak basın toplantısı düzenleyecek.Blinken, Çavuşoğlu görüşmesinin ardından Anıtkabir’e gidecek.Programa göre, ABD Dışişleri Bakanı Türkiye saatiyle 12.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.Blinken, akşam saatlerinde Yunanistan'a geçecek.Blinken dün, Adana İncirlik Hava Üssü'ne giderek ilk olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile helikopter ile depremden etkilenen bölgeleri incelemişti. Blinken daha sonra İncirlik'te ABD yardım ekipleri ve depremzede ailelerle görüşmüştü.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de gündeme gelecekÖte yandan ziyarette ABD'nin deprem konusunda Türkiye'ye yapacağı yardımlar kadar İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği de ele alınacak. Washington, depremden önce yapılan temaslarda Ankara'ya iki ülkenin üyeliklerine onay verme çağrısı yapmıştı.Blinken: Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulunan Blinken, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü" diyerek ABD'nin, kurtarma ve yardım çalışmaları için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230220/abd-disisleri-bakani-blinken-incirlik-ussunde-turkiyeyi-desteklemekte-kararliyiz-1067248488.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067253292_4:0:1071:800_1920x0_80_0_0_a0eccb532d0c58cc1594e1606874be4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antony blinken, abd, türkiye, ankara, ziyaret
antony blinken, abd, türkiye, ankara, ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Blinken göreve gelişinden bu yana ilk kez Ankara'da
09:08 20.02.2023 (güncellendi: 09:13 20.02.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, göreve gelişinden bu yana ilk kez Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Bugün Ankara’da olan Blinken ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye gelen Bakan Antony Blinken’ın bugün Ankara’daki programını paylaştı.
Programa göre Blinken bugün ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İki bakan, görüşmenin sonunda bir ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Blinken, Çavuşoğlu görüşmesinin ardından Anıtkabir’e gidecek.
Programa göre, ABD Dışişleri Bakanı Türkiye saatiyle 12.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Blinken, akşam saatlerinde Yunanistan'a geçecek.
Blinken dün, Adana İncirlik Hava Üssü'ne giderek ilk olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile helikopter ile depremden etkilenen bölgeleri incelemişti. Blinken daha sonra İncirlik'te ABD yardım ekipleri ve depremzede ailelerle görüşmüştü.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de gündeme gelecek
Öte yandan ziyarette ABD'nin deprem konusunda Türkiye'ye yapacağı yardımlar kadar İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği de ele alınacak. Washington, depremden önce yapılan temaslarda Ankara'ya iki ülkenin üyeliklerine onay verme çağrısı yapmıştı.
Blinken: Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulunan Blinken, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü" diyerek ABD'nin, kurtarma ve yardım çalışmaları için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu belirtti.