https://sputniknews.com.tr/20230220/abd-disisleri-bakani-blinken-incirlik-ussunde-turkiyeyi-desteklemekte-kararliyiz-1067248488.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İncirlik Üssü'nde: Türkiye'yi desteklemekte kararlıyız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İncirlik Üssü'nde: Türkiye'yi desteklemekte kararlıyız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İncirlik Üssü'nde, Türkiye'yi... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T01:40+0300

2023-02-20T01:40+0300

2023-02-20T01:40+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

antony blinken

abd

deprem

incirlik üssü

destek

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067248644_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_eabd3667eb051f021d92203cb2e29d62.jpg

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığını ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, burada yaptığı açıklamada, yıkıcı depremlerin ardından Türk halkının yanında olduklarını söyledi.Blinken, "Yıkımın birazını görmek için bir şehrin üzerinden uçma şansım oldu ve bunu kelimelere dökmek gerçekten zor. Yıkılmamış ve yıkılmış binalar görüyorsunuz, çöken çatıların hemen yanında hala ayakta duran bir şeyler var. Size söz konusu durumun ölçeği hakkında bir fikir veriyor. Bu depremden dolayı on binlerce ölüm ve on milyonlarca etkilenen insan var ve elbette, hala tam kapsamını bilmiyoruz" dedi.Depremin hemen ardından ABD ve diğer ülkelerin devreye girdiğini belirten Blinken, şöyle konuştu:Blinken, "Aynı zamanda Türk meslektaşlarımızla çok yakın bir işbirliği içinde hem ihtiyaçları anlamak hem de bunları karşılamanın yollarını bulmak için çalışıyoruz. Bu, her zaman olduğu gibi dikkate değer bir şekilde harekete geçen ABD ordusu başta olmak üzere ABD hükümetinin pek çok bölümünün olağanüstü çalışması ve işbirliği olmadan gerçekleştirilemezdi. Meslektaşlarımız yaklaşık 150 sorti yaptı. Helikopterleri ulaşılması zor bölgelere gönderdiler, buradan 24 milyon poundluk yardım geliyor, gördüğünüz gibi tam arkamdaki kamyonlara gidiyor ve ihtiyacı olan insanlara ulaşacak" dedi.'Arama ve kurtarma maalesef sona eriyor'USAID'in depreme yönelik çalışmalara çok hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verdiğini söyleyen Blinken, şunları kaydetti:ABD'nin Türk halkının yanında olduğunu ve çalışmalar tamamlanana kadar buna bağlı kalacaklarını belirten Blinken, "Şu anda en önemli şey ihtiyacı olan insanlara yardım ulaştırmak, kışı atlatmak ve tekrar ayaklarının üzerinde durabilmelerini sağlamak" dedi.Birleşmiş Milletlerin (BM) Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Blinken, "Şu an itibarıyla ABD 185 milyon dolarlık yardımda bulundu, ancak başka bir şey varsa, ne yapabileceğimize bakacağız. Diğer ülkeler devreye giriyor ancak bu çağrının finanse edilmesi çok acil ve sağlayabileceğimiz ek kaynaklara bakarken bile kesinlikle başkalarını bunu yapmaya teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.Blinken, "Türk ortaklarımızdan ileriye dönük ihtiyaçların neler olduğu, en iyi nasıl yardımcı olabileceğimiz, buradaki insanları desteklemek için kaynakları en iyi nasıl toplayabileceğimiz hakkında öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.Deprem bölgesindeki çalışmalara katılan ekibe teşekkür eden Blinken, "Hayat kurtarmaya doğrudan katkıda bulunduğunuzu biliyorum ve bu herhangi birimizin yapabileceği en güçlü şey" dedi.Türkiye'de depremden etkilenen insanlara yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını ifade eden Blinken, sözlerini "Türk halkının en çok bilmesini istediğim şey, ABD'nin yanlarında olduğu ve bunu atlatmak için ne kadar sürerse sürsün yanlarında olacağıdır" şeklinde tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20230219/abd-depremler-icin-100-milyon-dolar-daha-yardim-yapilacagini-duyurdu-1067241809.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antony blinken, abd, deprem, incirlik üssü, destek, türkiye