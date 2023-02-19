https://sputniknews.com.tr/20230219/abd-depremler-icin-100-milyon-dolar-daha-yardim-yapilacagini-duyurdu-1067241809.html
ABD depremler için 100 milyon dolar daha yardım yapılacağını duyurdu
ABD depremler için 100 milyon dolar daha yardım yapılacağını duyurdu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yapılan insani yardımın 185 milyon dolara çıkarıldığını... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T20:51+0300
2023-02-19T20:51+0300
2023-02-19T21:08+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
antony blinken
abd
suriye
türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu zamana kadar yapılan 85 milyon dolarlık yardıma ek olarak, 100 milyon dolar daha insani yardım yapılacağını duyurdu."Amerikan şirketleri, toplulukları ve bireyleri de cömertçe yardım ediyor. Acil yardım sağlamak amacıyla yorulmadan çalışan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ekiplerine teşekkür ederiz" açıklamasında bulunan Blinken, ABD'nin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için açıkladığı insani yardım miktarının 185 milyon dolara ulaştığını aktardı.Antony Blinken, "ABD, Türk ve Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.USAID'den daha önce yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye, 85 milyon dolarlık yardım yapılacağı belirtilmişti.
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deprem, antony blinken, abd, suriye, türkiye
deprem, antony blinken, abd, suriye, türkiye
ABD depremler için 100 milyon dolar daha yardım yapılacağını duyurdu
20:51 19.02.2023 (güncellendi: 21:08 19.02.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yapılan insani yardımın 185 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu zamana kadar yapılan 85 milyon dolarlık yardıma ek olarak, 100 milyon dolar daha insani yardım yapılacağını duyurdu.
"Amerikan şirketleri, toplulukları ve bireyleri de cömertçe yardım ediyor. Acil yardım sağlamak amacıyla yorulmadan çalışan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ekiplerine teşekkür ederiz" açıklamasında bulunan Blinken, ABD'nin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için açıkladığı insani yardım miktarının 185 milyon dolara ulaştığını aktardı.
Antony Blinken, "ABD, Türk ve Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.
USAID'den daha önce yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye, 85 milyon dolarlık yardım yapılacağı belirtilmişti.