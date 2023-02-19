https://sputniknews.com.tr/20230219/abd-depremler-icin-100-milyon-dolar-daha-yardim-yapilacagini-duyurdu-1067241809.html

ABD depremler için 100 milyon dolar daha yardım yapılacağını duyurdu

ABD depremler için 100 milyon dolar daha yardım yapılacağını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yapılan insani yardımın 185 milyon dolara çıkarıldığını... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T20:51+0300

2023-02-19T20:51+0300

2023-02-19T21:08+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

antony blinken

abd

suriye

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056094846_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4ab5a8902ce06aa58b75b6d60daa12c1.jpg

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu zamana kadar yapılan 85 milyon dolarlık yardıma ek olarak, 100 milyon dolar daha insani yardım yapılacağını duyurdu."Amerikan şirketleri, toplulukları ve bireyleri de cömertçe yardım ediyor. Acil yardım sağlamak amacıyla yorulmadan çalışan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ekiplerine teşekkür ederiz" açıklamasında bulunan Blinken, ABD'nin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için açıkladığı insani yardım miktarının 185 milyon dolara ulaştığını aktardı.Antony Blinken, "ABD, Türk ve Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.USAID'den daha önce yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye, 85 milyon dolarlık yardım yapılacağı belirtilmişti.

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, antony blinken, abd, suriye, türkiye