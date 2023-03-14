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Paris Belediyesi, kentteki 'çöp yığınlarına' rağmen grevlere desteğe devam kararı aldı
Paris Belediyesi, kentteki 'çöp yığınlarına' rağmen grevlere desteğe devam kararı aldı
Fransa'da Paris Belediyesi, temizlik işçilerinin hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için başlattığı iş bırakma eylemlerini, oluşan çöp yığınlarına... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T18:23+0300
2023-03-14T18:23+0300
dünya
fransa
paris
çöp
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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarının yarınki grev ve gösterilere katılımını engellememek adına konsey toplantılarının ertelendiğini duyurdu.Hidalgo, temizlik işçilerinin iş bırakma eylemlerine destek kararı aldıklarını belirterek, "Bu toplumsal harekete tam ve eksiksiz desteğimi açıklıyorum. Hükümete de kamu ve özel sektör çalışanlarının çoğunluğu söz konusu olduğunda onları anlamaya çalışmasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.Hükümet üyeleri ise kentin çöplere teslim olduğuna dikkati çekerek, Başkan Hidalgo'nun kararına tepki gösterdi.Temizlik işçileri grevi pazartesiye kadar sürdürecekYarın Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel gösterilerin 8'incisi düzenlenecek.Başkent Paris'te yarım milyondan fazla kişinin protesto için sokaklara çıkması bekleniyor.Öte yandan temizlik çalışanları, başkentte oluşan "çöp yığınlarına" rağmen grevlerini 20 Mart Pazartesi'ye kadar sürdürme kararı aldı.Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler nedeniyle Parisve Nantes dahil birçok kentte oluşan çöp yığınlarına dikkat çekiliyor.Fransız basını, Paris'te 5 bin tondan fazla çöpün yığıldığını aktarmıştı.Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Paris'te oluşan "çöpten tepecikler"den Belediye Başkanı Hidalgo'yu sorumlu tutmuş, "Paris'in dev bir açık hava çöplüğüne dönüştüğü" ifadesini kullanmıştı.Tartışmalı emeklilik reformuFransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.15 Mart'ta Karma Komisyona gidecek reforma ilişkin tasarı, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.
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fransa, paris, çöp
fransa, paris, çöp

Paris Belediyesi, kentteki 'çöp yığınlarına' rağmen grevlere desteğe devam kararı aldı

18:23 14.03.2023
© AAParis- Çöp
Paris- Çöp - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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Fransa'da Paris Belediyesi, temizlik işçilerinin hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için başlattığı iş bırakma eylemlerini, oluşan çöp yığınlarına rağmen destekleyecek.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarının yarınki grev ve gösterilere katılımını engellememek adına konsey toplantılarının ertelendiğini duyurdu.
Hidalgo, temizlik işçilerinin iş bırakma eylemlerine destek kararı aldıklarını belirterek, "Bu toplumsal harekete tam ve eksiksiz desteğimi açıklıyorum. Hükümete de kamu ve özel sektör çalışanlarının çoğunluğu söz konusu olduğunda onları anlamaya çalışmasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.
Hükümet üyeleri ise kentin çöplere teslim olduğuna dikkati çekerek, Başkan Hidalgo'nun kararına tepki gösterdi.

Temizlik işçileri grevi pazartesiye kadar sürdürecek

Yarın Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel gösterilerin 8'incisi düzenlenecek.
Başkent Paris'te yarım milyondan fazla kişinin protesto için sokaklara çıkması bekleniyor.
Öte yandan temizlik çalışanları, başkentte oluşan "çöp yığınlarına" rağmen grevlerini 20 Mart Pazartesi'ye kadar sürdürme kararı aldı.
Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler nedeniyle Parisve Nantes dahil birçok kentte oluşan çöp yığınlarına dikkat çekiliyor.
Fransız basını, Paris'te 5 bin tondan fazla çöpün yığıldığını aktarmıştı.
Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Paris'te oluşan "çöpten tepecikler"den Belediye Başkanı Hidalgo'yu sorumlu tutmuş, "Paris'in dev bir açık hava çöplüğüne dönüştüğü" ifadesini kullanmıştı.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.
Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.
Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.
15 Mart'ta Karma Komisyona gidecek reforma ilişkin tasarı, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.
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