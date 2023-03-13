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Fransa'da göstericiler köprüyü trafiğe kapatarak eylem yaptı
Fransa'da göstericiler köprüyü trafiğe kapatarak eylem yaptı
Fransa'nın Lille kentinde tartışmalı emeklilik reformu karşıtı grev başlatan göstericiler, köprüyü trafiğe kapatarak ulaşımın aksamasına neden oldu. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
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fransa, фото
fransa, фото

Fransa'da göstericiler köprüyü trafiğe kapatarak eylem yaptı

12:08 13.03.2023
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Fransa'nın Lille kentinde tartışmalı emeklilik reformu karşıtı grev başlatan göstericiler, köprüyü trafiğe kapatarak ulaşımın aksamasına neden oldu.
© AAFransız basınındaki haberlere göre, sabah TSİ 08.00`de kalabalık grup, kentin ana girişindeki Tournai Köprüsü`nü trafiğe kapattı.
Fransa'da göstericiler köprüyü trafiğe kapatarak eylem yaptı - Sputnik Türkiye
1/6
© AA
Fransız basınındaki haberlere göre, sabah TSİ 08.00`de kalabalık grup, kentin ana girişindeki Tournai Köprüsü`nü trafiğe kapattı.
© AAEmeklilik yaşını kademeli olarak 62`den 64`e çıkarmayı öngören reformu protesto eden göstericilerin eylemi nedeniyle sabahtan bu yana ulaşımda aksama yaşanıyor.
Fransa'da göstericiler köprüyü trafiğe kapatarak eylem yaptı - Sputnik Türkiye
2/6
© AA
Emeklilik yaşını kademeli olarak 62`den 64`e çıkarmayı öngören reformu protesto eden göstericilerin eylemi nedeniyle sabahtan bu yana ulaşımda aksama yaşanıyor.
© AAGrubun başka köprülere doğru yürüyüşe geçtiği belirtiliyor.
Fransa'da göstericiler köprüyü trafiğe kapatarak eylem yaptı - Sputnik Türkiye
3/6
© AA
Grubun başka köprülere doğru yürüyüşe geçtiği belirtiliyor.
© AAFransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak`ta Macron`un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.
Fransa'da göstericiler köprüyü trafiğe kapatarak eylem yaptı - Sputnik Türkiye
4/6
© AA
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak`ta Macron`un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.
© AAEmeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül`den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030`da 64`e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027`de emekli aylığının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.
Fransa'da göstericiler köprüyü trafiğe kapatarak eylem yaptı - Sputnik Türkiye
5/6
© AA
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül`den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030`da 64`e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027`de emekli aylığının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.
© AATartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak`tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.
Fransa'da göstericiler köprüyü trafiğe kapatarak eylem yaptı - Sputnik Türkiye
6/6
© AA
Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak`tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.
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