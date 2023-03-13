Fransa'da göstericiler köprüyü trafiğe kapatarak eylem yaptı

© AAFransız basınındaki haberlere göre, sabah TSİ 08.00`de kalabalık grup, kentin ana girişindeki Tournai Köprüsü`nü trafiğe kapattı.
1/6
© AA
Fransız basınındaki haberlere göre, sabah TSİ 08.00`de kalabalık grup, kentin ana girişindeki Tournai Köprüsü`nü trafiğe kapattı.
© AAEmeklilik yaşını kademeli olarak 62`den 64`e çıkarmayı öngören reformu protesto eden göstericilerin eylemi nedeniyle sabahtan bu yana ulaşımda aksama yaşanıyor.
2/6
© AA
Emeklilik yaşını kademeli olarak 62`den 64`e çıkarmayı öngören reformu protesto eden göstericilerin eylemi nedeniyle sabahtan bu yana ulaşımda aksama yaşanıyor.
© AAGrubun başka köprülere doğru yürüyüşe geçtiği belirtiliyor.
3/6
© AA
Grubun başka köprülere doğru yürüyüşe geçtiği belirtiliyor.
© AAFransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak`ta Macron`un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.
4/6
© AA
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak`ta Macron`un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.
© AAEmeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül`den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030`da 64`e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027`de emekli aylığının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.
5/6
© AA
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül`den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030`da 64`e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027`de emekli aylığının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.
© AATartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak`tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.
6/6
© AA
Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak`tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.