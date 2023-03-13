Fransa'da göstericiler köprüyü trafiğe kapatarak eylem yaptı

© AA Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül`den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030`da 64`e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027`de emekli aylığının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.