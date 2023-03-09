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https://sputniknews.com.tr/20230309/fransada-isciler-emeklilik-reformuna-karsi-elektrikleri-kesiyor-1068024389.html
Fransa'da işçiler emeklilik reformuna karşı elektrikleri kesiyor
Fransa'da işçiler emeklilik reformuna karşı elektrikleri kesiyor
Fransa Maden ve Enerji Sendikası Başkanı Sebastien Menesplier, hükümeti emeklilik reformundan vazgeçmeye zorlamak amacıyla ülkenin bazı bölgelerinde kaydedilen... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T11:32+0300
2023-03-09T11:32+0300
dünya
fransa
elektrik kesintisi
grev
emeklilik reformu
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Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı grev ve gösteriler devam ederken ülkedeki Maden ve Enerji Sendikası, ülkenin bazı bölgelerinde kaydedilen elektrik kesintilerini sürdüreceklerini ve artıracaklarını duyurdu.Sendika Başkanı Sebastien Menesplier, yaptığı açıklamada "Annonay kentinde ve Fransa'nın Ardeche bölgesinde kısa süre önce yaşanan elektrik kesintileri, orada doğmuş olan Çalışma Bakanı Olivier Dussopt için sembolik bir anlam taşıyordu. Eylemler genişletilecek" dedi.'Uyarmıştık'Menesplier, "'Kara hafta' uyarısında bulunmuştuk ve şimdi henüz çarşamba günündeyiz. Hedefli kapatmalar ve elektrik üretiminin azaltılması söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.Bu hafta hükümetin sunduğu emeklilik reformuna karşı enerji ve ulaşım da dahil ülke ekonomisinin neredeyse tüm sektörlerinde grevler yaşanıyor.Gösterilere 1 milyondan fazla kişi katıldıPolis, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 1.2 milyon kişinin katıldığını açıkladı.Fransız medyası bazı bölgelerin elektriksiz kaldığını, bazılarında birkaç saat, bazılarında ise bir gün boyunca sorun yaşandığını bildirdi.Binlerce hane elektriksiz kaldıÖzellikle ülkenin güneyindeki Drome ve Ardeche'de sırasıyla yaklaşık 2 bin 800 ve 2 bin 400 hane elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalırken, Occitanie bölgesindeki Lot ve Herault'ta da 8 bin hane elektriksiz kaldı.Ocak ayında Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, hükümetin 2023 yılında çıkarmayı planladığı emeklilik reformunun taslağını açıklamıştı.Reform kapsamında Paris, ülkedeki emeklilik yaşını 1 Eylül 2023'ten itibaren yılda üç ay kademeli olarak yükseltmeyi planlıyor. 2030 yılına kadar emeklilik yaşı 64'e ulaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20230307/fransada-emeklilik-reformuna-karsi-isciler-greve-gitti-1067939936.html
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fransa, elektrik kesintisi, grev, emeklilik reformu
fransa, elektrik kesintisi, grev, emeklilik reformu

Fransa'da işçiler emeklilik reformuna karşı elektrikleri kesiyor

11:32 09.03.2023
© AFP 2023 / JEAN-SEBASTIEN EVRARDFransa - elektrik kesintisi
Fransa - elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / JEAN-SEBASTIEN EVRARD
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Fransa Maden ve Enerji Sendikası Başkanı Sebastien Menesplier, hükümeti emeklilik reformundan vazgeçmeye zorlamak amacıyla ülkenin bazı bölgelerinde kaydedilen elektrik kesintilerini sürdüreceklerini ve artıracaklarını söyledi.
Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı grev ve gösteriler devam ederken ülkedeki Maden ve Enerji Sendikası, ülkenin bazı bölgelerinde kaydedilen elektrik kesintilerini sürdüreceklerini ve artıracaklarını duyurdu.
Sendika Başkanı Sebastien Menesplier, yaptığı açıklamada "Annonay kentinde ve Fransa'nın Ardeche bölgesinde kısa süre önce yaşanan elektrik kesintileri, orada doğmuş olan Çalışma Bakanı Olivier Dussopt için sembolik bir anlam taşıyordu. Eylemler genişletilecek" dedi.

'Uyarmıştık'

Menesplier, "'Kara hafta' uyarısında bulunmuştuk ve şimdi henüz çarşamba günündeyiz. Hedefli kapatmalar ve elektrik üretiminin azaltılması söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.
Bu hafta hükümetin sunduğu emeklilik reformuna karşı enerji ve ulaşım da dahil ülke ekonomisinin neredeyse tüm sektörlerinde grevler yaşanıyor.

Gösterilere 1 milyondan fazla kişi katıldı

Polis, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 1.2 milyon kişinin katıldığını açıkladı.
Fransız medyası bazı bölgelerin elektriksiz kaldığını, bazılarında birkaç saat, bazılarında ise bir gün boyunca sorun yaşandığını bildirdi.

Binlerce hane elektriksiz kaldı

Özellikle ülkenin güneyindeki Drome ve Ardeche'de sırasıyla yaklaşık 2 bin 800 ve 2 bin 400 hane elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalırken, Occitanie bölgesindeki Lot ve Herault'ta da 8 bin hane elektriksiz kaldı.
Ocak ayında Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, hükümetin 2023 yılında çıkarmayı planladığı emeklilik reformunun taslağını açıklamıştı.
Reform kapsamında Paris, ülkedeki emeklilik yaşını 1 Eylül 2023'ten itibaren yılda üç ay kademeli olarak yükseltmeyi planlıyor. 2030 yılına kadar emeklilik yaşı 64'e ulaşacak.
Fransa - grev - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
DÜNYA
Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti
7 Mart, 15:29
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