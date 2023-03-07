https://sputniknews.com.tr/20230307/fransada-emeklilik-reformuna-karsi-isciler-greve-gitti-1067939936.html

Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti

Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kamu çalışanları dahil çok sayıda işçi greve gitti. Ülkenin en büyük sendikaları, çok sayıda sektörün... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T15:29+0300

2023-03-07T15:29+0300

2023-03-07T15:29+0300

dünya

fransa

grev

emeklilik reformu

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Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı kamu çalışanları dahil çok sayıda işçi greve çıktı.Tartışmalı reforma karşı tepkiler atarken ülke çapında 250 gösteri düzenlenmesi bekleniyor.Genel İş Sendikası (CGT) dahil ülkenin en büyük sendikaları, çok sayıda sektörün katılımıyla ülke çapında greve giderek ekonomiyi durma noktasına getirmekle tehdit ediyor.Tren seferlerinin de aksaması nedeniyle hükümet, uzaktan çalışması mümkün olan kişileri evden çalışmaya davet etti.Grevden hava yolu ulaşımı da etkilenirken Paris'deki Charles de Gaulle Havalimanı'nda uçuşların beşte biri, Orly Havalimanı'nda ise uçuşların dörtte biri iptal edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230306/fransayi-yarin-kara-bir-gun-bekliyor-1067863758.html

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