Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti
© AFP 2023 / VALERY HACHEFransa - grev
© AFP 2023 / VALERY HACHE
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kamu çalışanları dahil çok sayıda işçi greve gitti. Ülkenin en büyük sendikaları, çok sayıda sektörün katılımıyla ülke çapında greve giderek ekonomiyi durma noktasına getirmekle tehdit ediyor.
Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı kamu çalışanları dahil çok sayıda işçi greve çıktı.
Tartışmalı reforma karşı tepkiler atarken ülke çapında 250 gösteri düzenlenmesi bekleniyor.
🇫🇷 260 demonstrations are expected nationwide, many in small and medium-sized towns where opposition to the reform is strong.— FRANCE 24 English (@France24_en) March 7, 2023
The #greve7mars will affect transport, the energy sector and public services.
What is the economic impact of the strikes? @ChPilgrim breaks it down ⤵️ pic.twitter.com/FozOFBxFHp
Genel İş Sendikası (CGT) dahil ülkenin en büyük sendikaları, çok sayıda sektörün katılımıyla ülke çapında greve giderek ekonomiyi durma noktasına getirmekle tehdit ediyor.
Tren seferlerinin de aksaması nedeniyle hükümet, uzaktan çalışması mümkün olan kişileri evden çalışmaya davet etti.
NOW— PAME Greece International (@PAME_Greece) March 7, 2023
📌MARSEILLES, France #strike demonstration breaks all records!
📣250.000 people flood the streets of Marseilles!#grevedu7mars #GreveGenerale #greve7mars #Blocage7mars #BlocageDeLaFrance @UDCGT13 @OlivierMateu @UniteCGT pic.twitter.com/HkKFQJyTzG
Grevden hava yolu ulaşımı da etkilenirken Paris'deki Charles de Gaulle Havalimanı'nda uçuşların beşte biri, Orly Havalimanı'nda ise uçuşların dörtte biri iptal edildi.