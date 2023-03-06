https://sputniknews.com.tr/20230306/fransayi-yarin-kara-bir-gun-bekliyor-1067863758.html

Fransa'yı yarın 'kara bir gün' bekliyor

Fransa'yı yarın 'kara bir gün' bekliyor

Fransa'da ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim başta olmak üzere sektörlerin tamamına yakınının greve katılacak olması nedeniyle hayat durma noktasına gelecek... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T12:33+0300

2023-03-06T12:33+0300

2023-03-06T12:35+0300

dünya

fransa

grev

emeklilik yaşı

protesto

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Fransa'yı emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı yarın ülke çapında düzenlenecek kitlesel grev ve protestolar nedeniyle 'kara bir gün' bekliyor. Fransız basınındaki haberlere göre, Genel İş Sendikası (CGT) dahil, ülkenin en büyük sendikalarının yarın için genel grev kararı alması sebebiyle hayat durma noktasına gelecek. Ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim başta olmak üzere sektörlerin tamamına yakını greve katılacak. Ülkenin resmi demir yolu işletmesi SNCF, özellikle tren seferlerinde büyük aksaklık yaşanacağı, bazı bölgelere gün içinde ulaşımın tamamen duracağı uyarısında bulundu. Ülkenin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi AirFrance da acil durumlar hesaba katılmazsa her 10 uçuştan 2'sinin iptal edildiğini duyurdu. İstihbarat kaynakları, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde 1.5 milyona yakın kişinin sokaklara dökülmesini öngörürken sendikalar, sayının daha da fazla olacağını belirtti. Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, France 3 televizyonunda yaptığı açıklamada, grevlerin özellikle ulaşım sektörüne olumsuz etkisini azaltmak için uzaktan çalışma çağrısında bulundu. Beaune, "Uzaktan çalışamayanlar için gerçek bir meşakkat olacaktır. Daha önce de söyledim, ulaşıma güvenenler büyük zorluk yaşayacak. Geçirebileceğimiz en zor günlerden biri olacak" dedi. Öte yandan, aşırı sol parti milletvekili Louis Boyard, grev ve protestolara destek amacıyla liselere ve üniversitelere okulları kapatma ve barikat kurma çağrısı yaptı. Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC) de hava yolu şirketlerinden 7-8 Mart'taki uçuşları ertelemeleri ve Paris CDG Havalimanı'ndaki uçuşların yüzde 20'si ile diğer havalimanlarındakilerin yüzde 30'unun iptal edilmesi çağrısı yapmıştı. DGAC, Paris'teki CDG ve Orly'nin yanı sıra Beauvais, Bordo, Lille, Lyon, Nantes, Marsilya, Montpellier, Nice ve Toulouse'daki havalimanlarında uçuş trafiğinde aksaklıklar olacağını duyurmuştu.

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fransa, grev, emeklilik yaşı, protesto