https://sputniknews.com.tr/20230710/rheinmetall-ukraynada-zirhli-arac-uretim-fabrikasi-acacak-1073392685.html
Rheinmetall, Ukrayna’da zırhlı araç üretim fabrikası açacak
Rheinmetall, Ukrayna’da zırhlı araç üretim fabrikası açacak
Alman savunma şirketi Rheinmetall’in üç ay içinde Ukrayna'da zırhlı araç üretimi için fabrika açacağı öğrenildi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T22:01+0300
2023-07-10T22:01+0300
2023-07-10T22:01+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
rheinmetall
zırhlı araç
üretim
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Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, CNN televizyonuna verdiği demeçte şirketin önümüzdeki üç ay içinde Ukrayna'da zırhlı araç üretecek bir fabrika açacağını belirtti.Fabrika yönetiminin ayrıca Ukraynalı askerleri tesiste üretilen tanklara ve diğer zırhlı araçlara hizmet verebilmesi için eğitim sağlayacağına dikkat çeken Papperger, kararın Avrupalıların ve Amerikalıların mühimmat tedarikini geciktirmesinden kaynaklandığını kaydetti.Papperger, “Ukraynalılar, önümüzdeki 10 veya 20 yıl boyunca her defasında Avrupalıların veya Amerikalıların kendilerine yardım etmesini beklemek durumunda kalırsa, bu imkansız bir şey. Onlar kendi kendilerine yardım etmeli” diye konuştu.Rheinmetall, fabrikayı Ukrayna devlet savunma grubu Ukroboronprom ile ortak bir şekilde işletecek, Ukroboronprom aynı zamanda tesisin sahibi de olacak.Rheinmetall daha önce Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada Ukrayna’da yılda yaklaşık 400 tank üretim kapasitesine sahip 200 milyon euro tutarında bir tank fabrikası açmayı umduğunu ifade etmişti.Papperger’e göre Rheinmetall önümüzdeki yıl yıllık top mermisi üretimini 100 binden 600 bin adede çıkaracak ve bu ek üretimin çoğu Ukrayna'ya tedarik edilecek.
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almanya, ukrayna, rheinmetall, zırhlı araç, üretim
almanya, ukrayna, rheinmetall, zırhlı araç, üretim
Rheinmetall, Ukrayna’da zırhlı araç üretim fabrikası açacak
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Alman savunma şirketi Rheinmetall’in üç ay içinde Ukrayna'da zırhlı araç üretimi için fabrika açacağı öğrenildi.
Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, CNN televizyonuna verdiği demeçte şirketin önümüzdeki üç ay içinde Ukrayna'da zırhlı araç üretecek bir fabrika açacağını belirtti.
Fabrika yönetiminin ayrıca Ukraynalı askerleri tesiste üretilen tanklara ve diğer zırhlı araçlara hizmet verebilmesi için eğitim sağlayacağına dikkat çeken Papperger, kararın Avrupalıların ve Amerikalıların mühimmat tedarikini geciktirmesinden kaynaklandığını kaydetti.
Papperger, “Ukraynalılar, önümüzdeki 10 veya 20 yıl boyunca her defasında Avrupalıların veya Amerikalıların kendilerine yardım etmesini beklemek durumunda kalırsa, bu imkansız bir şey. Onlar kendi kendilerine yardım etmeli” diye konuştu.
Rheinmetall, fabrikayı Ukrayna devlet savunma grubu Ukroboronprom ile ortak bir şekilde işletecek, Ukroboronprom aynı zamanda tesisin sahibi de olacak.
Rheinmetall daha önce Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada Ukrayna’da yılda yaklaşık 400 tank üretim kapasitesine sahip 200 milyon euro tutarında bir tank fabrikası açmayı umduğunu ifade etmişti.
Papperger’e göre Rheinmetall önümüzdeki yıl yıllık top mermisi üretimini 100 binden 600 bin adede çıkaracak ve bu ek üretimin çoğu Ukrayna'ya tedarik edilecek.