https://sputniknews.com.tr/20230710/steinmeierden-alman-hukumetine-cagri-ukraynaya-misket-bombasi-tedarikine-engel-olmayin-1073388646.html
Steinmeier’den Alman hükümetine çağrı: Ukrayna’ya misket bombası tedarikine engel olmayın
Steinmeier’den Alman hükümetine çağrı: Ukrayna’ya misket bombası tedarikine engel olmayın
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Federal Hükümeti’ne, ABD’nin Ukrayna ordusuna misket bombası tedarikine engel olmama çağrısında bulundu. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T19:38+0300
2023-07-10T19:38+0300
2023-07-10T19:38+0300
almanya
frank-walter steinmeier
ukrayna krizi
misket bombası
abd
ukrayna
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Steinmeier, ZDF televizyonuna açıklamasında, Alman Federal Hükümeti’nin misket bombası sevkiyatına karşı çıkmasının doğru bir duruş olduğunu, ama ABD’nin kararını da dikkate alması gerektiğini söyledi.Almanya Cumhurbaşkanı, “Ama mevcut durumda hükümet ABD’ye engel olmamalı” ifadesini kullandı.ABD geçen Cuma günü, Ukrayna’ya misket bombası sağlayacağını duyurmuştu.
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almanya, frank-walter steinmeier, misket bombası, abd, ukrayna
almanya, frank-walter steinmeier, misket bombası, abd, ukrayna
Steinmeier’den Alman hükümetine çağrı: Ukrayna’ya misket bombası tedarikine engel olmayın
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Federal Hükümeti’ne, ABD’nin Ukrayna ordusuna misket bombası tedarikine engel olmama çağrısında bulundu.
Steinmeier, ZDF televizyonuna açıklamasında, Alman Federal Hükümeti’nin misket bombası sevkiyatına karşı çıkmasının doğru bir duruş olduğunu, ama ABD’nin kararını da dikkate alması gerektiğini söyledi.
Almanya Cumhurbaşkanı, “Ama mevcut durumda hükümet ABD’ye engel olmamalı” ifadesini kullandı.
ABD geçen Cuma günü, Ukrayna’ya misket bombası sağlayacağını duyurmuştu.