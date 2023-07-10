https://sputniknews.com.tr/20230710/steinmeierden-alman-hukumetine-cagri-ukraynaya-misket-bombasi-tedarikine-engel-olmayin-1073388646.html

Steinmeier’den Alman hükümetine çağrı: Ukrayna’ya misket bombası tedarikine engel olmayın

Steinmeier’den Alman hükümetine çağrı: Ukrayna’ya misket bombası tedarikine engel olmayın

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Federal Hükümeti’ne, ABD’nin Ukrayna ordusuna misket bombası tedarikine engel olmama çağrısında bulundu. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T19:38+0300

2023-07-10T19:38+0300

2023-07-10T19:38+0300

almanya

frank-walter steinmeier

ukrayna krizi

misket bombası

abd

ukrayna

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Steinmeier, ZDF televizyonuna açıklamasında, Alman Federal Hükümeti’nin misket bombası sevkiyatına karşı çıkmasının doğru bir duruş olduğunu, ama ABD’nin kararını da dikkate alması gerektiğini söyledi.Almanya Cumhurbaşkanı, “Ama mevcut durumda hükümet ABD’ye engel olmamalı” ifadesini kullandı.ABD geçen Cuma günü, Ukrayna’ya misket bombası sağlayacağını duyurmuştu.

almanya

ukrayna

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2023

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almanya, frank-walter steinmeier, misket bombası, abd, ukrayna