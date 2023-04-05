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Fransa'da hükümetle sendikaların emeklilik reformu görüşmesi başarısızlıkla bitti: Demokrasi krizde
Fransa'da hükümetle sendikaların emeklilik reformu görüşmesi başarısızlıkla bitti: Demokrasi krizde
Fransa'nın neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yürürlüğe sokmak uğruna meclisi baypas ettiği emeklilik reformundan dalga dalga grev ve protestolara... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T16:10+0300
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dünya
fransa
emeklilik reformu
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Fransa'da tam emeklilik maaşı için asgari emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmasından ötürü 'mezarda emeklilik' diye nitelenen reforma karşı aylardır düzenlenen grev ve protestolarla hayat felç olurken, son dakika çabası niteliğindeki müzakerelerden de olumlu sonuç çıkmadı. Başbakan Elisabeth Borne'u emeklilik yaşını yükseltmekten geri adım atmaması halinde toplantıyı terk edeceklerine dair uyararak masaya oturan sendikalar, bir saatlik görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada "Başbakanın bu tartışmaya girilmesine bile izin vermemesi, aleni bir fiyaskodur" dedi. Bu arada 50 kadar protestocu Paris'in Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı'na çıkarak '64'e hayır' pankartı astı.Hükümetin tartışmalı yasa tasarısını ocak ayında parlamentoya sunmasından bu yana her iki taraf arasında bu türden ilk toplantının ardından 8 sendikanın sözcüsü olarak konuşan Fransız Hristiyan İşçileri Konfederasyonu (CFTC) Başkanı Cyril Chabanier, şunları söyledi:Sendika liderleri, Fransız halkını yarın rekor katılımla sokaklara çıkıp toplu halde greve gitmeye çağırdı. Resmi rakamlara göre, 7 Mart'ta Fransa çapında rekor bir katılım olan 1.2 milyondan fazla insan reforma karşı yürümüştü.En büyük sendika olan Genel İş Sendikası'nın (CGT) yeni Başkanı Sophie Binet daha fazla protesto ve grev çağrısında bulunarak şöyle konuştu: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başbakan atadığı Borne'un anayasanın verdiği yetkiyi kullanarak 16 Mart'ta reformu meclisten oylatmadan geçirmesiyle tepkiler ulusal seferberlik boyutuna vardı. Emeklilik yasası değişiklikleriyle ilgili son sözü, 14 Nisan'da Anayasa Konseyi söyleyecek. Konsey onay verirse 'mezarda emekliliğin' yasalaşması önünde engel kalmayacak.Merkezci sendika CFDT'nin Başkanı Laurent Berger, "Vahim bir demokrasi krizi deneyimliyoruz" uyarısı yaparak ekledi:Fransa alev alev yanarken, 3 günlük Çin ziyaretinde bulunan Macron'un bir danışmanı, toplantının başarısız olmasına rağmen, 'Fransa'da demokratik kriz yaşandığını' yalanladı. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan danışman, "Tasarının yasalaştığı, halka açıklandığı ve hükümetin sorumluluğunu üstlendiği bir ortamda demokratik krizden söz edilemez" dedi.
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fransa, emeklilik reformu
fransa, emeklilik reformu

Fransa'da hükümetle sendikaların emeklilik reformu görüşmesi başarısızlıkla bitti: Demokrasi krizde

16:10 05.04.2023 (güncellendi: 16:37 05.04.2023)
© YOAN VALATFransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin, iki aydır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan onaylanması için Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kullanılacağını açıklamasının ardından başkent Paris'te protesto düzenlendi.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin, iki aydır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan onaylanması için Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kullanılacağını açıklamasının ardından başkent Paris'te protesto düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© YOAN VALAT
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Fransa'nın neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yürürlüğe sokmak uğruna meclisi baypas ettiği emeklilik reformundan dalga dalga grev ve protestolara rağmen geri adım atmazken, Başbakan Elisabeth Borne hükümeti ile sendikalar arasındaki görüşme de başarısızlıkla sonuçlandı. Sendikalar yeni grev ve protesto dalgası açıkladı.
Fransa'da tam emeklilik maaşı için asgari emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmasından ötürü 'mezarda emeklilik' diye nitelenen reforma karşı aylardır düzenlenen grev ve protestolarla hayat felç olurken, son dakika çabası niteliğindeki müzakerelerden de olumlu sonuç çıkmadı.
Başbakan Elisabeth Borne'u emeklilik yaşını yükseltmekten geri adım atmaması halinde toplantıyı terk edeceklerine dair uyararak masaya oturan sendikalar, bir saatlik görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada "Başbakanın bu tartışmaya girilmesine bile izin vermemesi, aleni bir fiyaskodur" dedi.
Bu arada 50 kadar protestocu Paris'in Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı'na çıkarak '64'e hayır' pankartı astı.
Hükümetin tartışmalı yasa tasarısını ocak ayında parlamentoya sunmasından bu yana her iki taraf arasında bu türden ilk toplantının ardından 8 sendikanın sözcüsü olarak konuşan Fransız Hristiyan İşçileri Konfederasyonu (CFTC) Başkanı Cyril Chabanier, şunları söyledi:

Başbakan'a emeklilik reformunun ne kadar adaletsiz olduğunu ve geri çekilmesinden başka bir demokratik çıkış yolu bulunmadığını bir kez daha belirttik. Başbakan ise metni korumak istediğini söyledi ki, bu, vahim bir karardır. Fransa'daki sosyal krize, demokratik kriz de eklendi.

Sendika liderleri, Fransız halkını yarın rekor katılımla sokaklara çıkıp toplu halde greve gitmeye çağırdı. Resmi rakamlara göre, 7 Mart'ta Fransa çapında rekor bir katılım olan 1.2 milyondan fazla insan reforma karşı yürümüştü.
En büyük sendika olan Genel İş Sendikası'nın (CGT) yeni Başkanı Sophie Binet daha fazla protesto ve grev çağrısında bulunarak şöyle konuştu:
Radikalleşmiş bir hükümetle karşı karşıyayız. Başbakan, reformun geri çekildiğini açıklamazsa toplantıyı terk etme kararı almıştık ve öyle de yaptık.

Seferberliği sonuna kadar, hükümet bu reformu geri çekmekten başka çıkış yolunun olmadığını anlayana kadar devam ettirmeliyiz. Bu reform yürürlükten kaldırılana dek normal hayata geçemeyiz.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başbakan atadığı Borne'un anayasanın verdiği yetkiyi kullanarak 16 Mart'ta reformu meclisten oylatmadan geçirmesiyle tepkiler ulusal seferberlik boyutuna vardı. Emeklilik yasası değişiklikleriyle ilgili son sözü, 14 Nisan'da Anayasa Konseyi söyleyecek. Konsey onay verirse 'mezarda emekliliğin' yasalaşması önünde engel kalmayacak.
Merkezci sendika CFDT'nin Başkanı Laurent Berger, "Vahim bir demokrasi krizi deneyimliyoruz" uyarısı yaparak ekledi:

Anayasa Konseyi'nin bilgeliğine sesleniyoruz... Demokrasimizin teskine ihtiyacı var ve bu teskin ancak metnin uygulanmaması yoluyla sağlanabilir.

Fransa alev alev yanarken, 3 günlük Çin ziyaretinde bulunan Macron'un bir danışmanı, toplantının başarısız olmasına rağmen, 'Fransa'da demokratik kriz yaşandığını' yalanladı. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan danışman, "Tasarının yasalaştığı, halka açıklandığı ve hükümetin sorumluluğunu üstlendiği bir ortamda demokratik krizden söz edilemez" dedi.
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