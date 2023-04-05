https://sputniknews.com.tr/20230405/fransada-hukumetle-sendikalarin-emeklilik-reformu-gorusmesi-basarisizlikla-bitti-demokrasi-krizde-1069224923.html

Fransa'da hükümetle sendikaların emeklilik reformu görüşmesi başarısızlıkla bitti: Demokrasi krizde

Fransa'da hükümetle sendikaların emeklilik reformu görüşmesi başarısızlıkla bitti: Demokrasi krizde

Fransa'nın neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yürürlüğe sokmak uğruna meclisi baypas ettiği emeklilik reformundan dalga dalga grev ve protestolara... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T16:10+0300

2023-04-05T16:10+0300

2023-04-05T16:37+0300

dünya

fransa

emeklilik reformu

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Fransa'da tam emeklilik maaşı için asgari emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmasından ötürü 'mezarda emeklilik' diye nitelenen reforma karşı aylardır düzenlenen grev ve protestolarla hayat felç olurken, son dakika çabası niteliğindeki müzakerelerden de olumlu sonuç çıkmadı. Başbakan Elisabeth Borne'u emeklilik yaşını yükseltmekten geri adım atmaması halinde toplantıyı terk edeceklerine dair uyararak masaya oturan sendikalar, bir saatlik görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada "Başbakanın bu tartışmaya girilmesine bile izin vermemesi, aleni bir fiyaskodur" dedi. Bu arada 50 kadar protestocu Paris'in Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı'na çıkarak '64'e hayır' pankartı astı.Hükümetin tartışmalı yasa tasarısını ocak ayında parlamentoya sunmasından bu yana her iki taraf arasında bu türden ilk toplantının ardından 8 sendikanın sözcüsü olarak konuşan Fransız Hristiyan İşçileri Konfederasyonu (CFTC) Başkanı Cyril Chabanier, şunları söyledi:Sendika liderleri, Fransız halkını yarın rekor katılımla sokaklara çıkıp toplu halde greve gitmeye çağırdı. Resmi rakamlara göre, 7 Mart'ta Fransa çapında rekor bir katılım olan 1.2 milyondan fazla insan reforma karşı yürümüştü.En büyük sendika olan Genel İş Sendikası'nın (CGT) yeni Başkanı Sophie Binet daha fazla protesto ve grev çağrısında bulunarak şöyle konuştu: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başbakan atadığı Borne'un anayasanın verdiği yetkiyi kullanarak 16 Mart'ta reformu meclisten oylatmadan geçirmesiyle tepkiler ulusal seferberlik boyutuna vardı. Emeklilik yasası değişiklikleriyle ilgili son sözü, 14 Nisan'da Anayasa Konseyi söyleyecek. Konsey onay verirse 'mezarda emekliliğin' yasalaşması önünde engel kalmayacak.Merkezci sendika CFDT'nin Başkanı Laurent Berger, "Vahim bir demokrasi krizi deneyimliyoruz" uyarısı yaparak ekledi:Fransa alev alev yanarken, 3 günlük Çin ziyaretinde bulunan Macron'un bir danışmanı, toplantının başarısız olmasına rağmen, 'Fransa'da demokratik kriz yaşandığını' yalanladı. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan danışman, "Tasarının yasalaştığı, halka açıklandığı ve hükümetin sorumluluğunu üstlendiği bir ortamda demokratik krizden söz edilemez" dedi.

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