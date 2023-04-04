https://sputniknews.com.tr/20230404/fransada-macronun-hitler-olarak-resmedildigi-grafiti-kaldirildi-1069183106.html

Fransa'da Macron'un Hitler olarak resmedildiği grafiti kaldırıldı

Fransa'da Macron'un Hitler olarak resmedildiği grafiti kaldırıldı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Nazi lideri Adolf Hitler olarak resmedildiği grafiti silindi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T22:09+0300

2023-04-04T22:09+0300

2023-04-04T22:09+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

hitler

emeklilik

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Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde bir binanın duvarına Lekto lakaplı grafiti sanatçısı hafta sonunda Macron'u, Hitler olarak resmetti.Macron'un yüzünün, "49.3" yazılı ve Hitler'inkine benzer bir bıyıkla resmedildiği grafiti gece beyaz boyayla kapatıldı."49.3" yazısı, emeklilik reformunun mecliste oylamadan kabul edilmesi için hükümetin devreye koyduğu Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını anımsatıyor.Öte yandan Lekto, Macron'u Pinokyo olarak resmettiği eseri nedeniyle, Yahudi düşmanlığı niteliği taşıyan bir sözle ayrımcılığa, şiddete ve nefrete kışkırttığı gerekçesiyle eylül ayında yargılanacak.Lekto, Haziran 2022'de Macron'u, Yahudi asıllı ekonomist Jacques Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmetmişti.Ardından grafiti "Yahudi düşmanlığı" gerekçesiyle silinmişti.

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fransa, emmanuel macron, hitler, emeklilik