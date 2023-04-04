https://sputniknews.com.tr/20230404/fransada-macronun-hitler-olarak-resmedildigi-grafiti-kaldirildi-1069183106.html
Fransa'da Macron'un Hitler olarak resmedildiği grafiti kaldırıldı
Fransa'da Macron'un Hitler olarak resmedildiği grafiti kaldırıldı
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Nazi lideri Adolf Hitler olarak resmedildiği grafiti silindi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T22:09+0300
2023-04-04T22:09+0300
2023-04-04T22:09+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
hitler
emeklilik
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Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde bir binanın duvarına Lekto lakaplı grafiti sanatçısı hafta sonunda Macron'u, Hitler olarak resmetti.Macron'un yüzünün, "49.3" yazılı ve Hitler'inkine benzer bir bıyıkla resmedildiği grafiti gece beyaz boyayla kapatıldı."49.3" yazısı, emeklilik reformunun mecliste oylamadan kabul edilmesi için hükümetin devreye koyduğu Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını anımsatıyor.Öte yandan Lekto, Macron'u Pinokyo olarak resmettiği eseri nedeniyle, Yahudi düşmanlığı niteliği taşıyan bir sözle ayrımcılığa, şiddete ve nefrete kışkırttığı gerekçesiyle eylül ayında yargılanacak.Lekto, Haziran 2022'de Macron'u, Yahudi asıllı ekonomist Jacques Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmetmişti.Ardından grafiti "Yahudi düşmanlığı" gerekçesiyle silinmişti.
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fransa, emmanuel macron, hitler, emeklilik
fransa, emmanuel macron, hitler, emeklilik
Fransa'da Macron'un Hitler olarak resmedildiği grafiti kaldırıldı
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Nazi lideri Adolf Hitler olarak resmedildiği grafiti silindi.
Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde bir binanın duvarına Lekto lakaplı grafiti sanatçısı hafta sonunda Macron'u, Hitler olarak resmetti.
Macron'un yüzünün, "49.3" yazılı ve Hitler'inkine benzer bir bıyıkla resmedildiği grafiti gece beyaz boyayla kapatıldı.
"49.3" yazısı, emeklilik reformunun mecliste oylamadan kabul edilmesi için hükümetin devreye koyduğu Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını anımsatıyor.
Öte yandan Lekto, Macron'u Pinokyo olarak resmettiği eseri nedeniyle, Yahudi düşmanlığı niteliği taşıyan bir sözle ayrımcılığa, şiddete ve nefrete kışkırttığı gerekçesiyle eylül ayında yargılanacak.
Lekto, Haziran 2022'de Macron'u, Yahudi asıllı ekonomist Jacques Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmetmişti.
Ardından grafiti "Yahudi düşmanlığı" gerekçesiyle silinmişti.