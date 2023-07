Almanya'da Şahin ile Türeci'nin BioNTech'ine karşı ilk dava başladı

https://sputniknews.com.tr/20230703/almanyada-sahin-ile-turecinin-biontechine-karsi-ilk-dava-basladi-1073126880.html

Kovid pandemisinde Batı'nın en çok kullandığı ve vatandaşlarına zorunluluk haline getirdiği mRNA temelli aşının üreticisine karşı Almanya'da açılan 200'den... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

Almanya'da Kovid aşısı üreticilerine karşı aşıdan kalıcı hasar şikayetiyle tazminat davalarının perdesi açıldı. İlk kez BioNTech'e karşı bir davanın önduruşması yapıldı. Türkiye kökenli Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği mRNA temelli Kovid aşısı nedeniyle görme engelli haline geldiğini iddia eden Baden-Württemberg eyaletinin Rottweil kasabasından 58 yaşındaki Dietmar S.'nin 150 bin euro tazminat talep ettiği dava, eyalet mahkemesinde başladı. Sağ camı siyah gözlükleMahkemeye sağ tarafı siyah renkli bir gözlükle gelen Dietmar S., sağ gözünün görme yetisini neredeyse tamamen yitirmesinden aşıyı sorumlu tuttu. Yargıç Torsten Hub ise davanın başarısı hakkında şüpheleri olduğunu belirtti.29 Eylül'de karar verilecekYargıcın davacı ile davalıyı uzlaştırma teklifini BioNTech reddetti. Her iki taraf da 18 Eylül'e kadar prosedür hakkında daha fazla yazılı belge sunup yorum yapabilecek. 29 Eylül'de delillerin dinlenip dinlenmeyeceğine karar verilecek.İkinci dozun ertesi günüDava sunumuna göre 1 Mayıs ve 11 Haziran 2021'de iki doz BioNTech aşısı olan Dietmar S., ikinci dozu Freiburg'da olduğu için gece ablasının evinde kaldı, ertesi günü yan etkileri fark etti: Alman milli takımı futbolcularının isimlerini hatırlayamadıOdaklanamadığı ve futbol fanatiği olmasına rağmen yaklaşan Avrupa Şampiyonası öncesi Alman milli takımı futbolcularının isimlerini hatırlamadığı için kahvaltıyı yarıda kesip eve doğru yola çıktı. Hemen doktora gitmedi. Çünkü eşi ve oğulları da aşılarını yaptırdıktan sonra konsantrasyon problemlerinden şikayetçi olmuştu. Ama 1.5-2 hafta sonra bazı belirtiler dışa vurdu.Göz enfarktüsü teşhisi konulduGörme sorunları artınca Ağustos 2021'de Tübingen Üniversite Hastanesi'nde göz enfarktüsü teşhisi konan Dietmar S.'nin geldiği nokta şöyle aktarıldı:Davada şu soruya yanıt aranıyor: Dietmar S.'nin göz enfarktüsü Kovid aşısından mı kaynaklanıyor yoksa davacıda da bulunan uyku apnesi, tansiyon gibi risk faktörleri göz enfarktüsüne mi yol açtı?BioNTech: Uzlaşmamız için tıbbi veya yasal gerekçe yokBioNTech'in avukatları, 'davanın insani sebeplerini anladıklarını, ama aşı ile hastalık arasındaki neden sonuç ilişkisinin kanıtlanması gerektiğini, dolayısıyla uzlaşma görüşmeleri yapma teklifini reddettiklerini, çünkü bunun için tıbbi veya yasal bir gerekçe olmadığını, ancak düzenlenmesi gereken meşru iddialar varsa bunları yanıtlayacaklarını' söyledi.Davacının avukatı Joachim Cäsar-Preller, şöyle konuştu:Yargıç Hub, Dietmar S.'nin 150 bin euroluk tazminat ile maddi ve manevi zararın tazminine hakkı olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Yargıca göre de kanıtlaması zor"Kanıtlamak zor olacak" diyen Hub, devlet yetkililerinin BioNTech aşısına izin verdiğinde olumlu risk-fayda oranına sahip olduğunu onayladığına dikkat çekerek ekledi: Dietmar S. duruşmada şöyle konuştu:Daha önce gözünden sorunlar yaşamışSonraki duruşmalarda 2012'den 2019'a kadar Dietmar S.'nin her iki gözünü de etkileyen göz migrenin ve gözün retinasındaki bir doğum lekesinin sonraki hastalığa ne ölçüde neden olduğu da ele alınacak.Dietmar S., dava dosyasında her iki vakayı da bildirdi, ancak ikisinin de daha kötüye gitmediğini ve son durumla ilgisinin olmadığını savundu. İşsiz ve görme engeli nedeniyle işe alınmıyorSağ gözünün görme kaybından bu yana gelecek beklentilerinin kötüleştiğini söyleyen Dietmar S.,. 2020'de patron değiştiren otomotiv tedarikçisindeki fabrika müdürü olarak işini kaybettiğini, tek gözünün görmemesinin getirdiği handikap ve yaşın ilerlemesi nedeniyle yeni iş bulamadığını hatırlattı.Hub, önduruşmayı "Akıbetinizin zorluğunun farkındayız ve size en iyisini ve çalışma durumunuzun iyileşmesini diliyoruz. Ama yasalara uymak zorundayız" sözleriyle kapattı.Şirket kaybetse bile tazminatı devlet ödeyecekDavanın başarılı olması halinde aşı üreticisi adına tazminatı ve avukatlık ücreti, bilirkişi ve mahkeme masrafları dahil olmak üzere yasal masrafları devlet ödeyecek. Aşı onay sürecini hızlandırmak ve nüfusa hızlı şekilde aşı tedarik edebilmek için pandemi sırasında bu yönde karar alınmıştı. Resmi verilere göre 338 bin 857 şüpheli yan etki vakasıAlmanya'nın ilaç düzenleyici kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü'ne göre, ülkede yapılan 192 milyon doz aşıyla ilgili 54 bin 879'u ciddi reaksiyon olmak üzere 338 bin 857 şüpheli yan etki vakası bildirildi. Welt am Sonntag gazetesinin aktardığına göre Alman Sağlık Bakanlığı verileri, mahkemelerde Kovid aşısı üreticilerine karşı toplamda 200'den fazla tazminat davası olduğunu gösteriyor. Hamburg'da davacı yargıçlar kurulu talep ettiRottweil'deki sözlü duruşma, BioNTech'e karşı Almanya'daki ilk duruşma oldu. Aslında ilkinin Hamburg'da yapılması gerekiyordu. Ama 12 Haziran'da davacının avukatının 'bir yargıç yerine yargıçlar kurulu tarafından karara bağlaması için reddihakim talebinde bulunması' nedeniyle ilk duruşma iptal edildi. AstraZeneca'ya karşı davalar da başladıBioNTech gibi mRNA temelli aşı üreticisi AstraZeneca'ya karşı benzer bir dava geçen hafta Mainz'da başladı. O davada bir kadın diş doktoru, AstraZeneca aşısı olduktan 3 gün sonra sağ kulağının duyma yetisini tümden kaybettiği gerekçesiyle 150 bin euro tazminat talep ediyor.Bavyera eyaletinde bu yılın başlarında reddedilen AstraZeneca aleyhindeki tazminat talebiyle ilgili temyiz başvurusu da bugün Bavyera'nın Bamberg kentindeki yüksek eyalet mahkemesinde görülmeye başlandı. AstraZeneca aşısı olduktan sonra bağırsak ven trombozu olduğunu ve yoğun bakıma kaldırıldığını söyleyen kadın hasta, 600 bin euro tazminat talep ediyor.

