Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:30
1 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
14:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
47 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
Fransa’da ne oluyor?
17:04
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://sputniknews.com.tr/20230703/almanyada-sahin-ile-turecinin-biontechine-karsi-ilk-dava-basladi-1073126880.html
Almanya'da Şahin ile Türeci'nin BioNTech'ine karşı ilk dava başladı
Almanya'da Şahin ile Türeci'nin BioNTech'ine karşı ilk dava başladı
Kovid pandemisinde Batı'nın en çok kullandığı ve vatandaşlarına zorunluluk haline getirdiği mRNA temelli aşının üreticisine karşı Almanya'da açılan 200'den... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T21:15+0300
2023-07-03T22:18+0300
koronavirüs
biontech
astrazeneca
almanya
dava
tazminat
tazminat davası
duruşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/16/1050096013_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d321403bce751a36ac138222b5aabd28.jpg
Almanya'da Kovid aşısı üreticilerine karşı aşıdan kalıcı hasar şikayetiyle tazminat davalarının perdesi açıldı. İlk kez BioNTech'e karşı bir davanın önduruşması yapıldı. Türkiye kökenli Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği mRNA temelli Kovid aşısı nedeniyle görme engelli haline geldiğini iddia eden Baden-Württemberg eyaletinin Rottweil kasabasından 58 yaşındaki Dietmar S.'nin 150 bin euro tazminat talep ettiği dava, eyalet mahkemesinde başladı. Sağ camı siyah gözlükleMahkemeye sağ tarafı siyah renkli bir gözlükle gelen Dietmar S., sağ gözünün görme yetisini neredeyse tamamen yitirmesinden aşıyı sorumlu tuttu. Yargıç Torsten Hub ise davanın başarısı hakkında şüpheleri olduğunu belirtti.29 Eylül'de karar verilecekYargıcın davacı ile davalıyı uzlaştırma teklifini BioNTech reddetti. Her iki taraf da 18 Eylül'e kadar prosedür hakkında daha fazla yazılı belge sunup yorum yapabilecek. 29 Eylül'de delillerin dinlenip dinlenmeyeceğine karar verilecek.İkinci dozun ertesi günüDava sunumuna göre 1 Mayıs ve 11 Haziran 2021'de iki doz BioNTech aşısı olan Dietmar S., ikinci dozu Freiburg'da olduğu için gece ablasının evinde kaldı, ertesi günü yan etkileri fark etti: Alman milli takımı futbolcularının isimlerini hatırlayamadıOdaklanamadığı ve futbol fanatiği olmasına rağmen yaklaşan Avrupa Şampiyonası öncesi Alman milli takımı futbolcularının isimlerini hatırlamadığı için kahvaltıyı yarıda kesip eve doğru yola çıktı. Hemen doktora gitmedi. Çünkü eşi ve oğulları da aşılarını yaptırdıktan sonra konsantrasyon problemlerinden şikayetçi olmuştu. Ama 1.5-2 hafta sonra bazı belirtiler dışa vurdu.Göz enfarktüsü teşhisi konulduGörme sorunları artınca Ağustos 2021'de Tübingen Üniversite Hastanesi'nde göz enfarktüsü teşhisi konan Dietmar S.'nin geldiği nokta şöyle aktarıldı:Davada şu soruya yanıt aranıyor: Dietmar S.'nin göz enfarktüsü Kovid aşısından mı kaynaklanıyor yoksa davacıda da bulunan uyku apnesi, tansiyon gibi risk faktörleri göz enfarktüsüne mi yol açtı?BioNTech: Uzlaşmamız için tıbbi veya yasal gerekçe yokBioNTech'in avukatları, 'davanın insani sebeplerini anladıklarını, ama aşı ile hastalık arasındaki neden sonuç ilişkisinin kanıtlanması gerektiğini, dolayısıyla uzlaşma görüşmeleri yapma teklifini reddettiklerini, çünkü bunun için tıbbi veya yasal bir gerekçe olmadığını, ancak düzenlenmesi gereken meşru iddialar varsa bunları yanıtlayacaklarını' söyledi.Davacının avukatı Joachim Cäsar-Preller, şöyle konuştu:Yargıç Hub, Dietmar S.'nin 150 bin euroluk tazminat ile maddi ve manevi zararın tazminine hakkı olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Yargıca göre de kanıtlaması zor"Kanıtlamak zor olacak" diyen Hub, devlet yetkililerinin BioNTech aşısına izin verdiğinde olumlu risk-fayda oranına sahip olduğunu onayladığına dikkat çekerek ekledi: Dietmar S. duruşmada şöyle konuştu:Daha önce gözünden sorunlar yaşamışSonraki duruşmalarda 2012'den 2019'a kadar Dietmar S.'nin her iki gözünü de etkileyen göz migrenin ve gözün retinasındaki bir doğum lekesinin sonraki hastalığa ne ölçüde neden olduğu da ele alınacak.Dietmar S., dava dosyasında her iki vakayı da bildirdi, ancak ikisinin de daha kötüye gitmediğini ve son durumla ilgisinin olmadığını savundu. İşsiz ve görme engeli nedeniyle işe alınmıyorSağ gözünün görme kaybından bu yana gelecek beklentilerinin kötüleştiğini söyleyen Dietmar S.,. 2020'de patron değiştiren otomotiv tedarikçisindeki fabrika müdürü olarak işini kaybettiğini, tek gözünün görmemesinin getirdiği handikap ve yaşın ilerlemesi nedeniyle yeni iş bulamadığını hatırlattı.Hub, önduruşmayı "Akıbetinizin zorluğunun farkındayız ve size en iyisini ve çalışma durumunuzun iyileşmesini diliyoruz. Ama yasalara uymak zorundayız" sözleriyle kapattı.Şirket kaybetse bile tazminatı devlet ödeyecekDavanın başarılı olması halinde aşı üreticisi adına tazminatı ve avukatlık ücreti, bilirkişi ve mahkeme masrafları dahil olmak üzere yasal masrafları devlet ödeyecek. Aşı onay sürecini hızlandırmak ve nüfusa hızlı şekilde aşı tedarik edebilmek için pandemi sırasında bu yönde karar alınmıştı. Resmi verilere göre 338 bin 857 şüpheli yan etki vakasıAlmanya'nın ilaç düzenleyici kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü'ne göre, ülkede yapılan 192 milyon doz aşıyla ilgili 54 bin 879'u ciddi reaksiyon olmak üzere 338 bin 857 şüpheli yan etki vakası bildirildi. Welt am Sonntag gazetesinin aktardığına göre Alman Sağlık Bakanlığı verileri, mahkemelerde Kovid aşısı üreticilerine karşı toplamda 200'den fazla tazminat davası olduğunu gösteriyor. Hamburg'da davacı yargıçlar kurulu talep ettiRottweil'deki sözlü duruşma, BioNTech'e karşı Almanya'daki ilk duruşma oldu. Aslında ilkinin Hamburg'da yapılması gerekiyordu. Ama 12 Haziran'da davacının avukatının 'bir yargıç yerine yargıçlar kurulu tarafından karara bağlaması için reddihakim talebinde bulunması' nedeniyle ilk duruşma iptal edildi. AstraZeneca'ya karşı davalar da başladıBioNTech gibi mRNA temelli aşı üreticisi AstraZeneca'ya karşı benzer bir dava geçen hafta Mainz'da başladı. O davada bir kadın diş doktoru, AstraZeneca aşısı olduktan 3 gün sonra sağ kulağının duyma yetisini tümden kaybettiği gerekçesiyle 150 bin euro tazminat talep ediyor.Bavyera eyaletinde bu yılın başlarında reddedilen AstraZeneca aleyhindeki tazminat talebiyle ilgili temyiz başvurusu da bugün Bavyera'nın Bamberg kentindeki yüksek eyalet mahkemesinde görülmeye başlandı. AstraZeneca aşısı olduktan sonra bağırsak ven trombozu olduğunu ve yoğun bakıma kaldırıldığını söyleyen kadın hasta, 600 bin euro tazminat talep ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230611/sahin-ile-turecinin-biontechine-karsi-almanyadaki-yuzlerce-tazminat-davasindan-ilki-basliyor-1072292506.html
https://sputniknews.com.tr/20230612/almanyada-biontech-davasinin-ilk-durusmasi-iptal-edildi-1072326122.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/16/1050096013_101:0:1073:729_1920x0_80_0_0_21b40de4d45767cc1be35e635d807012.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
biontech , astrazeneca, almanya, dava, tazminat, tazminat davası, duruşma
biontech , astrazeneca, almanya, dava, tazminat, tazminat davası, duruşma

Almanya'da Şahin ile Türeci'nin BioNTech'ine karşı ilk dava başladı

21:15 03.07.2023 (güncellendi: 22:18 03.07.2023)
© AA / Burak Akbulutİspanya'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ödül
İspanya'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ödül - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA / Burak Akbulut
Abone olTelegram
Kovid pandemisinde Batı'nın en çok kullandığı ve vatandaşlarına zorunluluk haline getirdiği mRNA temelli aşının üreticisine karşı Almanya'da açılan 200'den fazla tazminat davasından ilki başladı. Davacı aşıdan sonra sağ gözünün görmediğini iddia ederken, BioNTech avukatları neden-sonuç ilişkisinin kanıtlanamayacağı gerekçesiyle uzlaşmayı reddetti.
Almanya'da Kovid aşısı üreticilerine karşı aşıdan kalıcı hasar şikayetiyle tazminat davalarının perdesi açıldı. İlk kez BioNTech'e karşı bir davanın önduruşması yapıldı.
Türkiye kökenli Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği mRNA temelli Kovid aşısı nedeniyle görme engelli haline geldiğini iddia eden Baden-Württemberg eyaletinin Rottweil kasabasından 58 yaşındaki Dietmar S.'nin 150 bin euro tazminat talep ettiği dava, eyalet mahkemesinde başladı.

Sağ camı siyah gözlükle

Mahkemeye sağ tarafı siyah renkli bir gözlükle gelen Dietmar S., sağ gözünün görme yetisini neredeyse tamamen yitirmesinden aşıyı sorumlu tuttu. Yargıç Torsten Hub ise davanın başarısı hakkında şüpheleri olduğunu belirtti.

29 Eylül'de karar verilecek

Yargıcın davacı ile davalıyı uzlaştırma teklifini BioNTech reddetti. Her iki taraf da 18 Eylül'e kadar prosedür hakkında daha fazla yazılı belge sunup yorum yapabilecek. 29 Eylül'de delillerin dinlenip dinlenmeyeceğine karar verilecek.

İkinci dozun ertesi günü

Dava sunumuna göre 1 Mayıs ve 11 Haziran 2021'de iki doz BioNTech aşısı olan Dietmar S., ikinci dozu Freiburg'da olduğu için gece ablasının evinde kaldı, ertesi günü yan etkileri fark etti:
"Bu korkutucuydu. Kafamda sis vardı, başım dönüyordu."

Alman milli takımı futbolcularının isimlerini hatırlayamadı

Odaklanamadığı ve futbol fanatiği olmasına rağmen yaklaşan Avrupa Şampiyonası öncesi Alman milli takımı futbolcularının isimlerini hatırlamadığı için kahvaltıyı yarıda kesip eve doğru yola çıktı. Hemen doktora gitmedi. Çünkü eşi ve oğulları da aşılarını yaptırdıktan sonra konsantrasyon problemlerinden şikayetçi olmuştu. Ama 1.5-2 hafta sonra bazı belirtiler dışa vurdu.

Göz enfarktüsü teşhisi konuldu

Görme sorunları artınca Ağustos 2021'de Tübingen Üniversite Hastanesi'nde göz enfarktüsü teşhisi konan Dietmar S.'nin geldiği nokta şöyle aktarıldı:
"Sonraki haftalarda daha da kötüleşti. Eylül sonunda sağ gözümün görüşü tamamen kayboldu. Artık bir yüzü göremiyorum, sadece dış hatlarını seçebiliyorum."
Davada şu soruya yanıt aranıyor: Dietmar S.'nin göz enfarktüsü Kovid aşısından mı kaynaklanıyor yoksa davacıda da bulunan uyku apnesi, tansiyon gibi risk faktörleri göz enfarktüsüne mi yol açtı?

BioNTech: Uzlaşmamız için tıbbi veya yasal gerekçe yok

BioNTech'in avukatları, 'davanın insani sebeplerini anladıklarını, ama aşı ile hastalık arasındaki neden sonuç ilişkisinin kanıtlanması gerektiğini, dolayısıyla uzlaşma görüşmeleri yapma teklifini reddettiklerini, çünkü bunun için tıbbi veya yasal bir gerekçe olmadığını, ancak düzenlenmesi gereken meşru iddialar varsa bunları yanıtlayacaklarını' söyledi.
Davacının avukatı Joachim Cäsar-Preller, şöyle konuştu:

"Müvekkilim aşıya karşı değil, biz de değiliz. Ama o dönemde çok konuşulan dayanışmayı, yani aşıdan sonra iyi durumda olmayanlara bir miktar maddi tazminat verilmesini ve aşının hasar bıraktığının tanınmasını talep ediyoruz."

Yargıç Hub, Dietmar S.'nin 150 bin euroluk tazminat ile maddi ve manevi zararın tazminine hakkı olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Yargıca göre de kanıtlaması zor

"Kanıtlamak zor olacak" diyen Hub, devlet yetkililerinin BioNTech aşısına izin verdiğinde olumlu risk-fayda oranına sahip olduğunu onayladığına dikkat çekerek ekledi:
"Başarı şansı yüzde 100 imkansız değil. Ama engeller çok yüksek."
Dietmar S. duruşmada şöyle konuştu:
"Bu olduğunda yıkıldım. Nasıl bir yol izleyeceğini kimse söyleyemedi. Görüş yetimin küçük bir kısmının kaybıyla kalsaydı, sorun etmezdim."

Daha önce gözünden sorunlar yaşamış

Sonraki duruşmalarda 2012'den 2019'a kadar Dietmar S.'nin her iki gözünü de etkileyen göz migrenin ve gözün retinasındaki bir doğum lekesinin sonraki hastalığa ne ölçüde neden olduğu da ele alınacak.
Dietmar S., dava dosyasında her iki vakayı da bildirdi, ancak ikisinin de daha kötüye gitmediğini ve son durumla ilgisinin olmadığını savundu.

İşsiz ve görme engeli nedeniyle işe alınmıyor

Sağ gözünün görme kaybından bu yana gelecek beklentilerinin kötüleştiğini söyleyen Dietmar S.,. 2020'de patron değiştiren otomotiv tedarikçisindeki fabrika müdürü olarak işini kaybettiğini, tek gözünün görmemesinin getirdiği handikap ve yaşın ilerlemesi nedeniyle yeni iş bulamadığını hatırlattı.
Hub, önduruşmayı "Akıbetinizin zorluğunun farkındayız ve size en iyisini ve çalışma durumunuzun iyileşmesini diliyoruz. Ama yasalara uymak zorundayız" sözleriyle kapattı.

Şirket kaybetse bile tazminatı devlet ödeyecek

Davanın başarılı olması halinde aşı üreticisi adına tazminatı ve avukatlık ücreti, bilirkişi ve mahkeme masrafları dahil olmak üzere yasal masrafları devlet ödeyecek. Aşı onay sürecini hızlandırmak ve nüfusa hızlı şekilde aşı tedarik edebilmek için pandemi sırasında bu yönde karar alınmıştı.

Resmi verilere göre 338 bin 857 şüpheli yan etki vakası

Almanya'nın ilaç düzenleyici kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü'ne göre, ülkede yapılan 192 milyon doz aşıyla ilgili 54 bin 879'u ciddi reaksiyon olmak üzere 338 bin 857 şüpheli yan etki vakası bildirildi. Welt am Sonntag gazetesinin aktardığına göre Alman Sağlık Bakanlığı verileri, mahkemelerde Kovid aşısı üreticilerine karşı toplamda 200'den fazla tazminat davası olduğunu gösteriyor.
Özlem Türeci- Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
KORONAVİRÜS
Şahin ile Türeci'nin BioNTech'ine karşı Almanya'daki yüzlerce tazminat davasından ilki başlıyor
11 Haziran , 15:35

Hamburg'da davacı yargıçlar kurulu talep etti

Rottweil'deki sözlü duruşma, BioNTech'e karşı Almanya'daki ilk duruşma oldu. Aslında ilkinin Hamburg'da yapılması gerekiyordu. Ama 12 Haziran'da davacının avukatının 'bir yargıç yerine yargıçlar kurulu tarafından karara bağlaması için reddihakim talebinde bulunması' nedeniyle ilk duruşma iptal edildi.
Özlem Türeci- Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
KORONAVİRÜS
Almanya'da BioNTech davasının ilk duruşması ertelendi
12 Haziran , 12:43

AstraZeneca'ya karşı davalar da başladı

BioNTech gibi mRNA temelli aşı üreticisi AstraZeneca'ya karşı benzer bir dava geçen hafta Mainz'da başladı. O davada bir kadın diş doktoru, AstraZeneca aşısı olduktan 3 gün sonra sağ kulağının duyma yetisini tümden kaybettiği gerekçesiyle 150 bin euro tazminat talep ediyor.
Bavyera eyaletinde bu yılın başlarında reddedilen AstraZeneca aleyhindeki tazminat talebiyle ilgili temyiz başvurusu da bugün Bavyera'nın Bamberg kentindeki yüksek eyalet mahkemesinde görülmeye başlandı. AstraZeneca aşısı olduktan sonra bağırsak ven trombozu olduğunu ve yoğun bakıma kaldırıldığını söyleyen kadın hasta, 600 bin euro tazminat talep ediyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала