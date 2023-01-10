https://sputniknews.com.tr/20230110/biontech-yapay-zeka-girisimi-instadeepi-satin-aliyor-1065604371.html
BioNTech, yapay zeka girişimi InstaDeep'i satın alıyor
BioNTech, yapay zeka girişimi InstaDeep'i satın alıyor
Alman BioNTech'in, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep'i 362 milyon euro'ya satın alacağı belirtildi. Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T20:37+0300
2023-01-10T20:37+0300
2023-01-10T20:38+0300
biontech
ekonomi
yapay
yapay zeka
instadeep
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Alman biyoteknoloji firması BioNTech, ilaç ile aşı araştırma ve geliştirmesini desteklemek için İngiliz yapay zeka şirketi InstaDeep'i 362 milyon euro'ya satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.BioNTech'ten yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli InstaDeep, BioNTech'in şirkette halihazırda sahibi olmadığı geri kalan hisse paylarını satın alma teklifini kabul etti.362 milyon euro'luk satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2023'ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.Satın almayla BioNTech, ilaç ve mRNA teknolojili yeni nesil aşıların araştırılmasını ve geliştirmesini yapay zeka teknolojisini kullanarak desteklemeyi hedefliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/biontech-sitma-asisi-icin-klinik-deneylere-basladi-1064916598.html
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biontech , yapay, yapay zeka, instadeep
biontech , yapay, yapay zeka, instadeep
BioNTech, yapay zeka girişimi InstaDeep'i satın alıyor
20:37 10.01.2023 (güncellendi: 20:38 10.01.2023) Abone ol
Alman BioNTech'in, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep'i 362 milyon euro'ya satın alacağı belirtildi. Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2023'ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor
Alman biyoteknoloji firması BioNTech, ilaç ile aşı araştırma ve geliştirmesini desteklemek için İngiliz yapay zeka şirketi InstaDeep'i 362 milyon euro'ya satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.
BioNTech'ten yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli InstaDeep, BioNTech'in şirkette halihazırda sahibi olmadığı geri kalan hisse paylarını satın alma teklifini kabul etti.
362 milyon euro'luk satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2023'ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
Satın almayla BioNTech, ilaç ve mRNA teknolojili yeni nesil aşıların araştırılmasını ve geliştirmesini yapay zeka teknolojisini kullanarak desteklemeyi hedefliyor.