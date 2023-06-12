https://sputniknews.com.tr/20230612/almanyada-biontech-davasinin-ilk-durusmasi-iptal-edildi-1072326122.html
Almanya'da BioNTech davasının ilk duruşması iptal edildi
Almanya'da BioNTech davasının ilk duruşması iptal edildi
Almanya'da bir sağlık çalışanının, Kovid-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla Alman biyoteknoloji firması BioNTech aleyhine Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T12:43+0300
2023-06-12T12:43+0300
2023-06-12T12:46+0300
koronavirüs
biontech
koronavirüs aşısı
mahkeme
dava
uğur şahin
özlem türeci
biontech yan etkileri
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Alman basınında yer alan haberlere göre, mahkeme sözcüsü, davacının avukatının reddihakim talebinde bulunduğu için ilk duruşmanın iptal edildiğini duyurdu.Haberlerde, reddihakim talebinde, davanın önemi nedeniyle bir yargıç yerine hakimlerden oluşan bir kurul tarafından karara bağlamasının istendiği belirtildi. Mahkemenin bu talebi birkaç gün içinde değerlendireceği kaydedildi.Alman mahremiyet yasası kapsamında adının gizli kalması hakkını kullanan sağlık çalışanı adına hukuk firması Rogert & Ulbrich tarafından açılan dava, Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde bugün başlayacaktı.Sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların ortaya çıktığını ileri sürerek, aşının neden olduğu bedensel zarar için 150 bin euro tazminat talep etmişti.Davacı, ayrıca belirlenmemiş maddi zarar için de tazminat talebinde bulunmuştu.BioNTech ise iddiaları inceledikten sonra bunları asılsız bularak davanın düşürülmesini talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230611/sahin-ile-turecinin-biontechine-karsi-almanyadaki-yuzlerce-tazminat-davasindan-ilki-basliyor-1072292506.html
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biontech , koronavirüs aşısı, mahkeme, dava, uğur şahin, özlem türeci, biontech yan etkileri
biontech , koronavirüs aşısı, mahkeme, dava, uğur şahin, özlem türeci, biontech yan etkileri
Almanya'da BioNTech davasının ilk duruşması iptal edildi
12:43 12.06.2023 (güncellendi: 12:46 12.06.2023) Abone ol
Almanya'da bir sağlık çalışanının, Kovid-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla Alman biyoteknoloji firması BioNTech aleyhine Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşması iptal edildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, mahkeme sözcüsü, davacının avukatının reddihakim talebinde bulunduğu için ilk duruşmanın iptal edildiğini duyurdu.
Haberlerde, reddihakim talebinde, davanın önemi nedeniyle bir yargıç yerine hakimlerden oluşan bir kurul tarafından karara bağlamasının istendiği belirtildi. Mahkemenin bu talebi birkaç gün içinde değerlendireceği kaydedildi.
Alman mahremiyet yasası kapsamında adının gizli kalması hakkını kullanan sağlık çalışanı adına hukuk firması Rogert & Ulbrich tarafından açılan dava, Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde bugün başlayacaktı.
Sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların ortaya çıktığını ileri sürerek, aşının neden olduğu bedensel zarar için 150 bin euro tazminat talep etmişti.
Davacı, ayrıca belirlenmemiş maddi zarar için de tazminat talebinde bulunmuştu.
BioNTech ise iddiaları inceledikten sonra bunları asılsız bularak davanın düşürülmesini talep etmişti.