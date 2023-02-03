'İngiltere'ye yerleşiyorlar' iddiası yalanlanmıştı: Almanya Başbakanı Scholz'dan BioNTech'e ziyaret

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Almanya'nın biyoteknoloji şirketlerinin bu tür fabrikaları daha hızlı açmasına, yeni tedaviler geliştirmesine ve geliştirdikleri ürünleri piyasaya sürmesine yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurgulayan Scholz, araştırma amacıyla verilere daha iyi erişim sağlamak da dahil olmak üzere sağlık şirketleri için yasal çerçeveyi iyileştirmeye çalışacağının sözünü verdi.