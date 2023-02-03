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'İngiltere'ye yerleşiyorlar' iddiası yalanlanmıştı: Almanya Başbakanı Scholz'dan BioNTech'e ziyaret
'İngiltere'ye yerleşiyorlar' iddiası yalanlanmıştı: Almanya Başbakanı Scholz'dan BioNTech'e ziyaret
Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Marburg'daki fabrikasında mRNA tabanlı aşıların önemi bileşeni olan plazmid DNA’nın üretileceği tesisin inşaatının... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
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фото, biontech , uğur şahin, özlem türeci, almanya, aşı, olaf scholz, fotoğraf
фото, biontech , uğur şahin, özlem türeci, almanya, aşı, olaf scholz, fotoğraf

'İngiltere'ye yerleşiyorlar' iddiası yalanlanmıştı: Almanya Başbakanı Scholz'dan BioNTech'e ziyaret

10:19 03.02.2023 (güncellendi: 10:21 03.02.2023)
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Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Marburg'daki fabrikasında mRNA tabanlı aşıların önemi bileşeni olan plazmid DNA’nın üretileceği tesisin inşaatının tamamlandığını duyurdu.
© AFP 2023 / ANDRE PAIN

BioNTech'ten yapılan açıklamada, inşaatı tamamlanan tesise 40 milyon euro yatırım yapılacağı belirtildi. Açıklamada, kanser ve bulaşıcı hastalıklara yönelik mRNA bazlı ilaçları için ihtiyaç duyulan plazmit DNA bileşenlerinin çoğunun bu tesiste üretileceği aktarıldı.

BioNTech&#x27;ten yapılan açıklamada, inşaatı tamamlanan tesise 40 milyon euro yatırım yapılacağı belirtildi. Açıklamada, kanser ve bulaşıcı hastalıklara yönelik mRNA bazlı ilaçları için ihtiyaç duyulan plazmit DNA bileşenlerinin çoğunun bu tesiste üretileceği aktarıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2023 / ANDRE PAIN

BioNTech'ten yapılan açıklamada, inşaatı tamamlanan tesise 40 milyon euro yatırım yapılacağı belirtildi. Açıklamada, kanser ve bulaşıcı hastalıklara yönelik mRNA bazlı ilaçları için ihtiyaç duyulan plazmit DNA bileşenlerinin çoğunun bu tesiste üretileceği aktarıldı.

© AFP 2023 / ANDRE PAIN

Frankfurt'un yaklaşık 90 kilometre kuzeyindeki Marburg'daki tesisi ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BioNTech’in söz konusu yatırımını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Frankfurt&#x27;un yaklaşık 90 kilometre kuzeyindeki Marburg&#x27;daki tesisi ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BioNTech’in söz konusu yatırımını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2023 / ANDRE PAIN

Frankfurt'un yaklaşık 90 kilometre kuzeyindeki Marburg'daki tesisi ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BioNTech’in söz konusu yatırımını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

© AFP 2023 / ANDRE PAIN

Scholz, "Tıbbi biyoteknoloji, 21. yüzyılın kilit teknolojisidir. Kovid-19 salgını Almanya'nın inovasyon ve ilaç üretimi yeri olma yeteneğini kanıtladı. Almanya ve Avrupa, yerel değer zincirleri oluşturarak daha esnek hale geliyor. BioNTech'in bu yatırımı çok iyi haber. Buranın gerçekten gelecek olduğunu görebilir ve hissedebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Scholz, &quot;Tıbbi biyoteknoloji, 21. yüzyılın kilit teknolojisidir. Kovid-19 salgını Almanya&#x27;nın inovasyon ve ilaç üretimi yeri olma yeteneğini kanıtladı. Almanya ve Avrupa, yerel değer zincirleri oluşturarak daha esnek hale geliyor. BioNTech&#x27;in bu yatırımı çok iyi haber. Buranın gerçekten gelecek olduğunu görebilir ve hissedebilirsiniz&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2023 / ANDRE PAIN

Scholz, "Tıbbi biyoteknoloji, 21. yüzyılın kilit teknolojisidir. Kovid-19 salgını Almanya'nın inovasyon ve ilaç üretimi yeri olma yeteneğini kanıtladı. Almanya ve Avrupa, yerel değer zincirleri oluşturarak daha esnek hale geliyor. BioNTech'in bu yatırımı çok iyi haber. Buranın gerçekten gelecek olduğunu görebilir ve hissedebilirsiniz" ifadesini kullandı.

© AFP 2023 / ANDRE PAIN

Almanya'nın biyoteknoloji şirketlerinin bu tür fabrikaları daha hızlı açmasına, yeni tedaviler geliştirmesine ve geliştirdikleri ürünleri piyasaya sürmesine yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurgulayan Scholz, araştırma amacıyla verilere daha iyi erişim sağlamak da dahil olmak üzere sağlık şirketleri için yasal çerçeveyi iyileştirmeye çalışacağının sözünü verdi.

Almanya&#x27;nın biyoteknoloji şirketlerinin bu tür fabrikaları daha hızlı açmasına, yeni tedaviler geliştirmesine ve geliştirdikleri ürünleri piyasaya sürmesine yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurgulayan Scholz, araştırma amacıyla verilere daha iyi erişim sağlamak da dahil olmak üzere sağlık şirketleri için yasal çerçeveyi iyileştirmeye çalışacağının sözünü verdi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2023 / ANDRE PAIN

Almanya'nın biyoteknoloji şirketlerinin bu tür fabrikaları daha hızlı açmasına, yeni tedaviler geliştirmesine ve geliştirdikleri ürünleri piyasaya sürmesine yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurgulayan Scholz, araştırma amacıyla verilere daha iyi erişim sağlamak da dahil olmak üzere sağlık şirketleri için yasal çerçeveyi iyileştirmeye çalışacağının sözünü verdi.

© AFP 2023 / ANDRE PAIN

BioNTech, Marburg tesisini merkezi İsviçre'de bulunan ilaç şirketi Novartis'ten 2020’de satın almıştı.

Şahin ve Türeci'nin İngiltere'ye yerleşme kararı aldığı iddiaları BioNTech tarafından yalanlanmıştı.

BioNTech, Marburg tesisini merkezi İsviçre&#x27;de bulunan ilaç şirketi Novartis&#x27;ten 2020’de satın almıştı.Şahin ve Türeci&#x27;nin İngiltere&#x27;ye yerleşme kararı aldığı iddiaları BioNTech tarafından yalanlanmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / ANDRE PAIN

BioNTech, Marburg tesisini merkezi İsviçre'de bulunan ilaç şirketi Novartis'ten 2020’de satın almıştı.

Şahin ve Türeci'nin İngiltere'ye yerleşme kararı aldığı iddiaları BioNTech tarafından yalanlanmıştı.

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