https://sputniknews.com.tr/20230610/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyene-gorevden-alma-davasi-1072265708.html
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e görevden alma davası
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e görevden alma davası
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen hakkında görevden alma ve 100 bin euro'luk tazminat talebiyle dava açıldı. 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T22:41+0300
2023-06-10T22:41+0300
2023-06-10T22:41+0300
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ursula von der leyen
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kovid-19
frederic baldan
pfizer
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Belçikalı bir lobici, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında, AB kurumlarına olan güveni sarstığı için görevden alma ve 100 bin euro'luk tazminat isteğiyle AB Adalet Divanı'nda dava açtı.Yerel basına göre, lobi faaliyetleri yürüten, AB kurumlarına akredite Frederic Baldan isimli Belçika vatandaşı, von der Leyen'in, Kovid-19 aşı temini sırasında Pfizer Üst Yöneticisi (CEO) Albert Bourla ile iletişiminde şeffaf olmaması ve böylece kendisinin AB kurumlarına duyduğu güveni sarsması nedeniyle AB'nin üst mahkemesine başvurdu.Baldan, von der Leyen'in görevden alınmasını ve kendisine 100 bin euro'luk tazminat ödenmesini istedi. Yerel mahkemede de dava açmıştıBaldan, 5 Nisan'da da von der Leyen hakkında, Pfizer CEO'su Bourla ile iletişim kayıtlarının incelenmesi amacıyla Belçika mahkemesinde dava açmıştı. "Görevi ve unvanı kötüye kullanmak", "kamuya ait belgeleri yok etmek", "yasa dışı menfaat elde etmek", "yolsuzluk" gibi iddiaların takibiyle devam eden bu süreç, von der Leyen'in dokunulmazlığının kaldırılmasına kadar gidebilecek nitelik taşıyor.AB Komisyonu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede bazı ilaç ve aşı üreticilerinden yüksek miktarlarda aşı temin etmiş, en yüklü sözleşmesini Pfizer-BioNTech ile yapmıştı.Bu teminin görüşmeleri sırasında von der Leyen ile Bourla arasındaki telefon mesajlaşmaları gündeme gelmiş, mesajların içeriğini açıklaması için AB yönetimine çağrılar yapılmış, ancak AB yönetimi, bu mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaşmamıştı.'Kötü yönetim'AB Komisyonu yetkilileri, Komisyon Başkanı ve üyelerinin telefon mesajlaşmalarının saklanmasını gerektiren bir kural bulunmadığını, bunun yerine yalnızca belgelerin saklanmasının gerektiğini belirtiyor.AB Ombudsmanı, geçen senenin başında von der Leyen'in, Bourla ile mesajlaşmasını açıklamadığı için AB Komisyonunun "kötü yönetim" sergilediğini bildirmişti.
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ursula von der leyen, ab, ab, ab, avrupa birliği, avrupa, kovid-19, frederic baldan, pfizer, biontech
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e görevden alma davası
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen hakkında görevden alma ve 100 bin euro'luk tazminat talebiyle dava açıldı.
Belçikalı bir lobici, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında, AB kurumlarına olan güveni sarstığı için görevden alma ve 100 bin euro'luk tazminat isteğiyle AB Adalet Divanı'nda dava açtı.
Yerel basına göre, lobi faaliyetleri yürüten, AB kurumlarına akredite Frederic Baldan isimli Belçika vatandaşı, von der Leyen'in, Kovid-19 aşı temini sırasında Pfizer Üst Yöneticisi (CEO) Albert Bourla ile iletişiminde şeffaf olmaması ve böylece kendisinin AB kurumlarına duyduğu güveni sarsması nedeniyle AB'nin üst mahkemesine başvurdu.
Baldan, von der Leyen'in görevden alınmasını ve kendisine 100 bin euro'luk tazminat ödenmesini istedi.
Yerel mahkemede de dava açmıştı
Baldan, 5 Nisan'da da von der Leyen hakkında, Pfizer CEO'su Bourla ile iletişim kayıtlarının incelenmesi amacıyla Belçika mahkemesinde dava açmıştı. "Görevi ve unvanı kötüye kullanmak", "kamuya ait belgeleri yok etmek", "yasa dışı menfaat elde etmek", "yolsuzluk" gibi iddiaların takibiyle devam eden bu süreç, von der Leyen'in dokunulmazlığının kaldırılmasına kadar gidebilecek nitelik taşıyor.
AB Komisyonu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede bazı ilaç ve aşı üreticilerinden yüksek miktarlarda aşı temin etmiş, en yüklü sözleşmesini Pfizer-BioNTech ile yapmıştı.
Bu teminin görüşmeleri sırasında von der Leyen ile Bourla arasındaki telefon mesajlaşmaları gündeme gelmiş, mesajların içeriğini açıklaması için AB yönetimine çağrılar yapılmış, ancak AB yönetimi, bu mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaşmamıştı.
'Kötü yönetim'
AB Komisyonu yetkilileri, Komisyon Başkanı ve üyelerinin telefon mesajlaşmalarının saklanmasını gerektiren bir kural bulunmadığını, bunun yerine yalnızca belgelerin saklanmasının gerektiğini belirtiyor.
AB Ombudsmanı, geçen senenin başında von der Leyen'in, Bourla ile mesajlaşmasını açıklamadığı için AB Komisyonunun "kötü yönetim" sergilediğini bildirmişti.