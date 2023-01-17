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Twitter Dosyaları: İlaç şirketleri aşıda patentin kaldırılması çağrılarını sansürletmiş
Twitter Dosyaları: İlaç şirketleri aşıda patentin kaldırılması çağrılarını sansürletmiş
Twitter Dosyaları'nın yeni ifşası, BioNTech, Pfizer ve Moderna gibi büyük ilaç şirketlerinin Twitter'a koronavirüs aşısında patentin kaldırılması yönündeki... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T14:51+0300
2023-01-17T14:55+0300
koronavirüs
koronavirüs
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Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana çeşitli platformlar üzerinden yayınladığı Twitter iç görüşmelerinin yeni bir dosyası daha yayınlandı. The Intercept isimli haber sitesinin yazarı Lee Fang, söz konusu iç görüşmelere dayandırdığı haberinde BioNTech, Pfizer ve Moderna gibi önde gelen koronavirüs aşısı üreticisi büyük ilaç şirketlerinin aşının daha uygun fiyatlandırılması yönündeki çağrı ve kampanyaların sansürlenmesi konusunda Twitter'a baskı yaptığını açıkladı. Bununla da kalmayan ilaç şirketleri, yanlış bilgilerle mücadele etme amacıyla kurulmasına rağmen büyük ilaç şirketlerinin yanıltıcı iddialarını görmezden gelen bir kuruluşa da fon sağladı.Fang'ın yayınladığı belgelerden biri, Aralık 2020'de gerçekleşen bir olayı tasvir ediyor. Buna göre Avrupa'da Twitter için lobicilik faaliyetleri yürüten Nina Morschhaeuser, BioNTech'ten ve Alman hükümetinden kendisine iletilen bir uyarıyı iş arkadaşlarıyla paylaşıyor. Uyarıda 'Twitter'ın hizmet koşullarını ihlal eden' bir kampanyaya işaret ediliyor. Fang'ın haberine göre söz konusu kampanya, koronavirüs aşılarında patentin kaldırılması ve bu sayede gelişmemiş ülkelerin de aşıya erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyordu. Morschhaeuser'ın iş arkadaşlarına ilettiği mesajda, söz konusu kampanya kapsamında atılan tweetlerin 'gizlenmesi' yönünde BioNTech'in yaptığı talebe yer veriliyor. Twitter'ın bu talebi nasıl değerlendirdiği bilinmiyor.'Dezenformasyonla mücadele' kuruluşunu ilaç şirketleri fonlamışHaberde yer alan bir diğer bilgi ise, kamu sağlığı konusunda dezenformasyonun önlenmesini hedefleyen Public Good Projects isimli bir kuruluşa dair. Fang'ın haberinde yer verdiği belgelere göre proje kapsamındaki 'Stronger' isimli bir uygulama, aralarında biyoteknoloji şirketlerinin de yer aldığı şirketlerce 1 milyon 275 bin dolarlık bir fon elde etti.Public Good Projects CEO'su Joe Smyser, yaptıkları işi 'internet üzerindeki yanlış bilgileri kaldırmayı amaçlayan iyi niyetli bir çaba' olarak tanımlarken, platformun 'yanlış bilgi' olarak işaretlediği bazı tweetlerin aşı pasaportu gibi politikaların eleştirilmesi gibi meşru politika tartışmaları olduğu ortaya çıktı.İlaç şirketinin tehditkar dezenformasyonu görmezden gelindiÖte yandan Stronger isimli uygulama bununla da kalmayıp, kendisine fon sağlayan ilaç şirketlerinin çıkarına olan dezenformasyonları görmezden geldi. Kasım 2022'de PhRMA isimli bir ilaç şirketinin ortaya attığı ve 'aşı patentinden feragat edilmesi durumunda 4.4 milyon ABD'linin işinden olabileceği' yönündeki dezenformasyon içerikli iddia bunlardan biri. Smyser, insanları aşı olmaya teşvik etmek istediğini belirtmişti.Koronavirüs aşısından milyarlarca dolarlık kar elde eden büyük ilaç şirketlerinin dijital dünyadaki sesini kısma yönündeki çabası, Global Justice Now isimli kuruluşun direktörü Nick Dearden tarafından 'büyük bir kötülük' olarak tanımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/twitter-dosyalari-12-pfizer-yoneticisi-asi-karsiti-paylasimlar-icin-twittera-yapmis-1065580254.html
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koronavirüs, koronavirüs aşısı, biontech , twitter
koronavirüs, koronavirüs aşısı, biontech , twitter

Twitter Dosyaları: İlaç şirketleri aşıda patentin kaldırılması çağrılarını sansürletmiş

14:51 17.01.2023 (güncellendi: 14:55 17.01.2023)
© REUTERS / DADO RUVIC Pfizer-BioNTech
 Pfizer-BioNTech - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© REUTERS / DADO RUVIC
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Twitter Dosyaları'nın yeni ifşası, BioNTech, Pfizer ve Moderna gibi büyük ilaç şirketlerinin Twitter'a koronavirüs aşısında patentin kaldırılması yönündeki çağrıların kaldırılması için baskı yaptığını ortaya koydu.
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana çeşitli platformlar üzerinden yayınladığı Twitter iç görüşmelerinin yeni bir dosyası daha yayınlandı.
The Intercept isimli haber sitesinin yazarı Lee Fang, söz konusu iç görüşmelere dayandırdığı haberinde BioNTech, Pfizer ve Moderna gibi önde gelen koronavirüs aşısı üreticisi büyük ilaç şirketlerinin aşının daha uygun fiyatlandırılması yönündeki çağrı ve kampanyaların sansürlenmesi konusunda Twitter'a baskı yaptığını açıkladı.
Bununla da kalmayan ilaç şirketleri, yanlış bilgilerle mücadele etme amacıyla kurulmasına rağmen büyük ilaç şirketlerinin yanıltıcı iddialarını görmezden gelen bir kuruluşa da fon sağladı.
Fang'ın yayınladığı belgelerden biri, Aralık 2020'de gerçekleşen bir olayı tasvir ediyor. Buna göre Avrupa'da Twitter için lobicilik faaliyetleri yürüten Nina Morschhaeuser, BioNTech'ten ve Alman hükümetinden kendisine iletilen bir uyarıyı iş arkadaşlarıyla paylaşıyor. Uyarıda 'Twitter'ın hizmet koşullarını ihlal eden' bir kampanyaya işaret ediliyor.
Fang'ın haberine göre söz konusu kampanya, koronavirüs aşılarında patentin kaldırılması ve bu sayede gelişmemiş ülkelerin de aşıya erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyordu.
Morschhaeuser'ın iş arkadaşlarına ilettiği mesajda, söz konusu kampanya kapsamında atılan tweetlerin 'gizlenmesi' yönünde BioNTech'in yaptığı talebe yer veriliyor. Twitter'ın bu talebi nasıl değerlendirdiği bilinmiyor.

'Dezenformasyonla mücadele' kuruluşunu ilaç şirketleri fonlamış

Haberde yer alan bir diğer bilgi ise, kamu sağlığı konusunda dezenformasyonun önlenmesini hedefleyen Public Good Projects isimli bir kuruluşa dair. Fang'ın haberinde yer verdiği belgelere göre proje kapsamındaki 'Stronger' isimli bir uygulama, aralarında biyoteknoloji şirketlerinin de yer aldığı şirketlerce 1 milyon 275 bin dolarlık bir fon elde etti.
Public Good Projects CEO'su Joe Smyser, yaptıkları işi 'internet üzerindeki yanlış bilgileri kaldırmayı amaçlayan iyi niyetli bir çaba' olarak tanımlarken, platformun 'yanlış bilgi' olarak işaretlediği bazı tweetlerin aşı pasaportu gibi politikaların eleştirilmesi gibi meşru politika tartışmaları olduğu ortaya çıktı.

İlaç şirketinin tehditkar dezenformasyonu görmezden gelindi

Öte yandan Stronger isimli uygulama bununla da kalmayıp, kendisine fon sağlayan ilaç şirketlerinin çıkarına olan dezenformasyonları görmezden geldi. Kasım 2022'de PhRMA isimli bir ilaç şirketinin ortaya attığı ve 'aşı patentinden feragat edilmesi durumunda 4.4 milyon ABD'linin işinden olabileceği' yönündeki dezenformasyon içerikli iddia bunlardan biri. Smyser, insanları aşı olmaya teşvik etmek istediğini belirtmişti.
Koronavirüs aşısından milyarlarca dolarlık kar elde eden büyük ilaç şirketlerinin dijital dünyadaki sesini kısma yönündeki çabası, Global Justice Now isimli kuruluşun direktörü Nick Dearden tarafından 'büyük bir kötülük' olarak tanımlandı.
BioNTech- Pfizer - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
DÜNYA
'Twitter Dosyaları 12': Pfizer yöneticisi aşı karşıtı paylaşımlar için baskı yapmış
10 Ocak, 08:07
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