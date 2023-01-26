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'Pfizer, yeni aşılar için Kovid-19'a neden olan virüsü mutasyona uğratmaya çalıştı'
'Pfizer, yeni aşılar için Kovid-19'a neden olan virüsü mutasyona uğratmaya çalıştı'
ABD'li sağcı Project Veritas, ilaç devi Pfizer'ın yöneticisi Jordon Trishton Walker'ın yeni aşılar için Kovid-19'a neden olan Sars-Cov-2 virüsünü mutasyona... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T18:06+0300
2023-01-26T18:06+0300
dünya
abd
pfizer
koronavirüs
project veritas
koronavirüs aşısı
kovid-19
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Son birkaç yılda dünyayı önemli ölçüde etkileyen Kovid-19 pandemisine dair tartışmalar devam ederken, ABD'li sağcı Project Veritas grubu, virüse karşı biyoteknoloji şirketi Biontech ile ilk aşıyı geliştiren şirketlerden biri olan ilaç devi Pfizer'ın yöneticisi Jordon Trishton Walker'ın yeni aşılar için Kovid-19'a neden olan Sars-Cov-2 virüsünü mutasyona uğratmaya çalıştıklarını söylediği gizli çekim bir video paylaştı.'Her şey oyunda kalabilmek için'Walker, videoda virüsü mutasyona uğratmak istemelerinin nedeninin, şirketin 'oyunda kalabilmesi' ve aşı geliştirmeye devam edebilmesi olduğunu söyledi.Walker, "Keşfettiğimiz şeylerden biri de (koronavirüsü) kendimiz mutasyona uğratmak, böylece yeni aşılar geliştirmek oldu. Önleyici olarak yeni aşılar geliştiriyoruz değil mi? Bu yapılacaksa tahmin edebileceğiniz gibi bir risk söz konusu. Hiç kimse lanet olası virüsleri mutasyona uğratan bir ilaç şirketini onaylamaz" dedi.'Süreç yavaş ilerletiliyor'Pfizer'daki bilim insanlarının bu konuda çok dikkatli ilerlediklerini kaydeden Walker, "Duyduğum kadarıyla (koronavirüs mutasyon sürecini) optimize ediyorlar, fakat yavaş ilerliyorlar zira herkes çok dikkatli ve açıkçası, süreci çok fazla hızlandırma niyetinde de değiller. Bence bunu sadece keşif amaçlı bir şey olarak yapmaya çalışıyorlar, açıkçası ileride çıkacak mutasyonları çözdüğünüzü ilan etmek de istemezsiniz" ifadelerini kullandı.Gazeteciye sessiz kalması konusunda tembihte bulunan Walker, "Kimseye söylemeyeceğine söz ver. İşleyiş şöyle: Virüsü maymunlara veriyoruz, birbiri ardına birbirlerine bulaşmalarına neden oluyoruz ve onlardan seri örnekler topluyoruz" dedi.'Kovid-19 insan müdahalesiyle yayılmış olabilir'Öte yandan salgının Çin'in Vuhan kentinde insan müdahalesiyle başladığı şüphesini dile getiren Walker, "Mutasyona uğrattığınız bu virüsün yayılacak bir şeye dönüşmeyeceğinden emin olmak için çok kontrollü olmalısınız. Dürüst olmak gerekirse, virüsün Vuhan'da bu şekilde yayıldığından şüphe ediyorum. Bu virüsün birdenbire ortaya çıkması hiç mantıklı değil" değerlendirmesini yaptı.'Kovid bizim için sağmalık inek'Bununla beraber Kovid-19'un şirket açısından kazanç anlamında 'sağmalık inek' niteliği taşıdığını ve öyle kalmaya da devam edeceğini söyleyen yönetici, şöyle devam etti: "Bazen hazırlıklı olmadığımız mutasyonlar ortaya çıkıyor. Delta ve Omicron gibi. Veya türevleri. Kim bilir? Her halükarda bu sağmalık inek. Kovid, bir süre daha bizim için sağmalık inek olacak."Videonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra Project Veritas, Jordan Walker'ın Pfizer'da yönetici pozisyonunda olduğunu doğrulayan bir dizi iç belge de yayınladı.Ayrıca Project Veritas, önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi yayınlayacaklarını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230111/pfizerdan-bir-bilim-insani-2021de-asinin-kalp-iltihabi-yaptigina-dair-endisesini-dile-getirmis-1065640362.html
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abd, pfizer, koronavirüs, project veritas, koronavirüs aşısı, kovid-19
abd, pfizer, koronavirüs, project veritas, koronavirüs aşısı, kovid-19

'Pfizer, yeni aşılar için Kovid-19'a neden olan virüsü mutasyona uğratmaya çalıştı'

18:06 26.01.2023
© AFP 2023 / JOHN THYSPfizer
Pfizer - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
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ABD'li sağcı Project Veritas, ilaç devi Pfizer'ın yöneticisi Jordon Trishton Walker'ın yeni aşılar için Kovid-19'a neden olan Sars-Cov-2 virüsünü mutasyona uğratmaya çalıştıklarını söylediği gizli çekim bir video paylaştı.
Son birkaç yılda dünyayı önemli ölçüde etkileyen Kovid-19 pandemisine dair tartışmalar devam ederken, ABD'li sağcı Project Veritas grubu, virüse karşı biyoteknoloji şirketi Biontech ile ilk aşıyı geliştiren şirketlerden biri olan ilaç devi Pfizer'ın yöneticisi Jordon Trishton Walker'ın yeni aşılar için Kovid-19'a neden olan Sars-Cov-2 virüsünü mutasyona uğratmaya çalıştıklarını söylediği gizli çekim bir video paylaştı.

'Her şey oyunda kalabilmek için'

Walker, videoda virüsü mutasyona uğratmak istemelerinin nedeninin, şirketin 'oyunda kalabilmesi' ve aşı geliştirmeye devam edebilmesi olduğunu söyledi.
Walker, "Keşfettiğimiz şeylerden biri de (koronavirüsü) kendimiz mutasyona uğratmak, böylece yeni aşılar geliştirmek oldu. Önleyici olarak yeni aşılar geliştiriyoruz değil mi? Bu yapılacaksa tahmin edebileceğiniz gibi bir risk söz konusu. Hiç kimse lanet olası virüsleri mutasyona uğratan bir ilaç şirketini onaylamaz" dedi.

'Süreç yavaş ilerletiliyor'

Pfizer'daki bilim insanlarının bu konuda çok dikkatli ilerlediklerini kaydeden Walker, "Duyduğum kadarıyla (koronavirüs mutasyon sürecini) optimize ediyorlar, fakat yavaş ilerliyorlar zira herkes çok dikkatli ve açıkçası, süreci çok fazla hızlandırma niyetinde de değiller. Bence bunu sadece keşif amaçlı bir şey olarak yapmaya çalışıyorlar, açıkçası ileride çıkacak mutasyonları çözdüğünüzü ilan etmek de istemezsiniz" ifadelerini kullandı.
Gazeteciye sessiz kalması konusunda tembihte bulunan Walker, "Kimseye söylemeyeceğine söz ver. İşleyiş şöyle: Virüsü maymunlara veriyoruz, birbiri ardına birbirlerine bulaşmalarına neden oluyoruz ve onlardan seri örnekler topluyoruz" dedi.

'Kovid-19 insan müdahalesiyle yayılmış olabilir'

Öte yandan salgının Çin'in Vuhan kentinde insan müdahalesiyle başladığı şüphesini dile getiren Walker, "Mutasyona uğrattığınız bu virüsün yayılacak bir şeye dönüşmeyeceğinden emin olmak için çok kontrollü olmalısınız. Dürüst olmak gerekirse, virüsün Vuhan'da bu şekilde yayıldığından şüphe ediyorum. Bu virüsün birdenbire ortaya çıkması hiç mantıklı değil" değerlendirmesini yaptı.

'Kovid bizim için sağmalık inek'

Bununla beraber Kovid-19'un şirket açısından kazanç anlamında 'sağmalık inek' niteliği taşıdığını ve öyle kalmaya da devam edeceğini söyleyen yönetici, şöyle devam etti: "Bazen hazırlıklı olmadığımız mutasyonlar ortaya çıkıyor. Delta ve Omicron gibi. Veya türevleri. Kim bilir? Her halükarda bu sağmalık inek. Kovid, bir süre daha bizim için sağmalık inek olacak."
Videonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra Project Veritas, Jordan Walker'ın Pfizer'da yönetici pozisyonunda olduğunu doğrulayan bir dizi iç belge de yayınladı.
Ayrıca Project Veritas, önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi yayınlayacaklarını duyurdu.
Pfizer-BioNTech - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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