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https://sputniknews.com.tr/20230625/yunanistan-5-hafta-icinde-2-kez-sandik-basinda-micotakisin-mutlak-cogunlukla-kazanmasi-bekleniyor-1072838664.html
Yunanistan 5 hafta içinde 2. kez sandık başında: Miçotakis'in mutlak çoğunlukla kazanması bekleniyor
Yunanistan 5 hafta içinde 2. kez sandık başında: Miçotakis'in mutlak çoğunlukla kazanması bekleniyor
Komşu Yunanistan, bugün iki aydan kısa bir süre içinde ikinci kez sandık başına gitti. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri, Başbakan Kiryakos... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T13:01+0300
2023-06-25T13:12+0300
dünya
yunanistan
genel seçim
kiryakos miçotakis
kiriakos miçotakis
yeni demokrasi partisi
aleksis çipras
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İlkinde 5 hafta (35 gün) sonra yapılan ikinci tur genel seçimler için sandık başına giden Yunanistan'da sağcı Başbakan Kiryakos Miçotakis, ikinci dönem görev yapmak ve istikrarlı bir hükümet yürütmek için seçmenden mutlak parlamento çoğunluğu talep etti.Yunanistan'ı koronavirüs pandemisinden sonra 2 yıl üst üste ekonomik büyümeye yönlendiren 55 yaşındaki Harvard mezunu, daha bir ay önce yapılan seçimde büyük galibiyet elde etmişti. Yunanistan'ın en etkili siyasi ailelerinden birinden gelen Miçotakis, en yakın rakibi olan solcu selefi Aleksis Çipras'a yüzde 20'den fazla fark atmıştı.Ancak tek parti hükümeti kurabilmek için 300 üyeli parlamentoda 5 milletvekili eksik kalan Miçotakis, 9.8 milyon seçmeni sandıklara geri çağırmayı seçti.Bu kez 50 bonus milletvekili kuralı işleyecekBu seferki seçim kuralları birinci partiye 50'ye kadar bonus sandalye vereceğinden, Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisinin zafer kazanması bekleniyor. Karşı karşıya olduğu asıl tehlike, önceden algılanan sonuç nedeniyle katılım oranının düşük kalması.Taraftarlarını sandığa gitmeye çağırarak, çoğunluğu elde edemezse üçüncü bir seçim olasılığı konusunda uyarıda bulunan sağcı başbakan, dün gece kampanya yasakları başlamadan önce "Umarım ağustos başında tekrar sandıkta görüşmek zorunda kalmayız. Bu bir şaka değil" diyerek ekledi:AB üyesi ülkenin devasa mali krizden çıkışı sonrası 2019'da düzenlenen ilk seçimde hem işletmelerin hem de işçilerin uluslararası alacaklılar tarafından talep edilen bütçe fazlasını oluşturmak için Syriza lideri Başbakan Çipras'ın uyguladığı ağır vergilerin yükünden bezginliklerini sandığa yansıtmasıyla Miçotakis, ezici zafer kazanmıştı.4 yılda vergi yüklerini hafifleten Miçotakis, Kovid pandemisinin Yunanistan ekonomisinin temel taşı olan turizm gelirlerini silip süpürmesi sonrası 2021'de yüzde 8.3 ve 2022'de yüzde 5.9'luk büyümeyle güçlü bir toparlanmaya imza attı. Hükümetin sağlık krizi ve enflasyonun etkisini hafifletmek için 57 milyar euro dağıtması da bunda etkili oldu. Sağcı lider, 50 vergiyi indirdikleri, ulusal üretimi 29 milyar euro artırdıkları ve 1975'ten bu yana en büyük altyapı iyileştirmelerini gerçekleştirdikleri anlatısı üzerinden kampanya yürüttü. Yunanistan'ın istihdam kayıpları, artan ödemeler ve iflas eden şirketlerden geçilmeyen borç yıllarından sonra seçmenler de bu anlatıyı aldı.Bugün başkent Atina'nın kuzeyinde oy kullanan Miçotakis, şöyle konuştu: 40 yaşındaki avukat Maria Frangi, Yeni Demokrasi'yi seçmesini 'Yunanistan'ı yeniden uluslararası sahneye çıkarmayı başaran ve ekonomik başarılarıyla AB'de gerçek bir oyuncu haline getiren parti' olmasıyla izah etti. Ücret artışı çağrılarını sandıkta oya çeviremeyen Çipras ise seçmeni, Miçotakis'e, 'sosyal yardım politikalarını gevşetmeye yönelik gizli gündemini gerçekleştirmesi için açık çek vermemesi' yönünde uyardı.Bugün Atina'nın batısında oy kullanan Çipras, partisinin gelecek 4 yıl boyunca muhalefette kalacağını kabul eder gibiydi:Pek çok Yunanlının gözünde 'Yunanistan'ı eurodan çıkmanın eşiğine getiren, kemer sıkmayı kaldırma sözüyle seçildikten sonra daha sancılı kurtarma koşullarına imzalayarak U dönüşü yapan başbakan' olan Çipras, Miçotakis'e şimdiden 4 seçim verdikten sonra 5. yenilgiyle Syriza liderliğini de kaybedebilir. Çipras için en yıkıcı gelişme, geleneksel olarak sola oy veren pek çok gencin 21 Mayıs seçiminde muhafazakarların safına geçmesi oldu.29 yaşındaki Fenia Georgiakouda'ya göre solun bir canlanma görmek istiyorsa 'gençlerin endişelerini dinlemesi ve onları yeni eylem ve katılım biçimleriyle harekete geçirmesi' gerekiyor.14 Haziran'da Libya'dan İtalya'ya geçmeye çalışan yüzlerce göçmenin teknenin Yunanistan açıklarında batması sonucu ölmesi, on yıllardır Akdeniz'de yaşanan en kötü felaketlerden biri olurken, anketlerde Miçotakis'in Çipras'a attığı 20 puan farkı değiştirmedi. Ekonomiyi dert ettikleri meselelerin başına koyan seçmenler, ekonomik büyümeyi sağlayan ve işsizliği azaltan bir başbakanla yola devam etmek ister gözüküyor.
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https://sputniknews.com.tr/20230316/yunanistanda-tren-kazasi-protestolari-suruyor-bugun-de-40-binden-fazla-kisi-sokaklarda--1068341823.html
https://sputniknews.com.tr/20230516/yunanistandaki-tren-kazasinda-olenlerin-yakinlari-basbakan-ve-bakanlara-dava-aciyor-1071183557.html
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yunanistan, genel seçim, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, yeni demokrasi partisi, aleksis çipras, syriza, syriza, ab, avrupa, ekonomi, ekonomik büyüme
yunanistan, genel seçim, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, yeni demokrasi partisi, aleksis çipras, syriza, syriza, ab, avrupa, ekonomi, ekonomik büyüme

Yunanistan 5 hafta içinde 2. kez sandık başında: Miçotakis'in mutlak çoğunlukla kazanması bekleniyor

13:01 25.06.2023 (güncellendi: 13:12 25.06.2023)
© AFP 2023 / ARIS MESSINISAleksis Çipras- Kiryakos Miçotakis
Aleksis Çipras- Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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Komşu Yunanistan, bugün iki aydan kısa bir süre içinde ikinci kez sandık başına gitti. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ekonomik büyüme ve güvenliğe odaklanan bir kampanyanın ardından geniş çoğunlukla kazanması bekleniyor.
İlkinde 5 hafta (35 gün) sonra yapılan ikinci tur genel seçimler için sandık başına giden Yunanistan'da sağcı Başbakan Kiryakos Miçotakis, ikinci dönem görev yapmak ve istikrarlı bir hükümet yürütmek için seçmenden mutlak parlamento çoğunluğu talep etti.
Yunanistan'ı koronavirüs pandemisinden sonra 2 yıl üst üste ekonomik büyümeye yönlendiren 55 yaşındaki Harvard mezunu, daha bir ay önce yapılan seçimde büyük galibiyet elde etmişti.
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Yunanistan'ın en etkili siyasi ailelerinden birinden gelen Miçotakis, en yakın rakibi olan solcu selefi Aleksis Çipras'a yüzde 20'den fazla fark atmıştı.
Ancak tek parti hükümeti kurabilmek için 300 üyeli parlamentoda 5 milletvekili eksik kalan Miçotakis, 9.8 milyon seçmeni sandıklara geri çağırmayı seçti.
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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Bu kez 50 bonus milletvekili kuralı işleyecek

Bu seferki seçim kuralları birinci partiye 50'ye kadar bonus sandalye vereceğinden, Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisinin zafer kazanması bekleniyor. Karşı karşıya olduğu asıl tehlike, önceden algılanan sonuç nedeniyle katılım oranının düşük kalması.
Taraftarlarını sandığa gitmeye çağırarak, çoğunluğu elde edemezse üçüncü bir seçim olasılığı konusunda uyarıda bulunan sağcı başbakan, dün gece kampanya yasakları başlamadan önce "Umarım ağustos başında tekrar sandıkta görüşmek zorunda kalmayız. Bu bir şaka değil" diyerek ekledi:
"Elde ettiğimiz tüm kazanımlar konsolide edilmeli ve devam ettirilmeli."
AB üyesi ülkenin devasa mali krizden çıkışı sonrası 2019'da düzenlenen ilk seçimde hem işletmelerin hem de işçilerin uluslararası alacaklılar tarafından talep edilen bütçe fazlasını oluşturmak için Syriza lideri Başbakan Çipras'ın uyguladığı ağır vergilerin yükünden bezginliklerini sandığa yansıtmasıyla Miçotakis, ezici zafer kazanmıştı.
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4 yılda vergi yüklerini hafifleten Miçotakis, Kovid pandemisinin Yunanistan ekonomisinin temel taşı olan turizm gelirlerini silip süpürmesi sonrası 2021'de yüzde 8.3 ve 2022'de yüzde 5.9'luk büyümeyle güçlü bir toparlanmaya imza attı. Hükümetin sağlık krizi ve enflasyonun etkisini hafifletmek için 57 milyar euro dağıtması da bunda etkili oldu.
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Sağcı lider, 50 vergiyi indirdikleri, ulusal üretimi 29 milyar euro artırdıkları ve 1975'ten bu yana en büyük altyapı iyileştirmelerini gerçekleştirdikleri anlatısı üzerinden kampanya yürüttü. Yunanistan'ın istihdam kayıpları, artan ödemeler ve iflas eden şirketlerden geçilmeyen borç yıllarından sonra seçmenler de bu anlatıyı aldı.
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Bugün başkent Atina'nın kuzeyinde oy kullanan Miçotakis, şöyle konuştu:
"İnsanların gelecek 4 boyunca istikrarlı bir hükümete sahip olabilmesi için oy kullanıyoruz. Yunanlıların kişisel refahları ve ülkenin istikrarı için olgunlukla oy kullanacaklarına eminim."
40 yaşındaki avukat Maria Frangi, Yeni Demokrasi'yi seçmesini 'Yunanistan'ı yeniden uluslararası sahneye çıkarmayı başaran ve ekonomik başarılarıyla AB'de gerçek bir oyuncu haline getiren parti' olmasıyla izah etti.
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Ücret artışı çağrılarını sandıkta oya çeviremeyen Çipras ise seçmeni, Miçotakis'e, 'sosyal yardım politikalarını gevşetmeye yönelik gizli gündemini gerçekleştirmesi için açık çek vermemesi' yönünde uyardı.
Bugün Atina'nın batısında oy kullanan Çipras, partisinin gelecek 4 yıl boyunca muhalefette kalacağını kabul eder gibiydi:
"Bu kritik seçim sadece ülkeyi kimin yöneteceğini değil, gelecek 4 yıl boyunca hayatımızı da belirliyor, demokrasimizin kalitesini de belirliyor. Denetlenmemiş bir hükümete mi yoksa güçlü bir muhalefete mi sahip olacağımızı belirliyor. Bu rolü yalnızca Syriza oynayabilir.”
Pek çok Yunanlının gözünde 'Yunanistan'ı eurodan çıkmanın eşiğine getiren, kemer sıkmayı kaldırma sözüyle seçildikten sonra daha sancılı kurtarma koşullarına imzalayarak U dönüşü yapan başbakan' olan Çipras, Miçotakis'e şimdiden 4 seçim verdikten sonra 5. yenilgiyle Syriza liderliğini de kaybedebilir.
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Çipras için en yıkıcı gelişme, geleneksel olarak sola oy veren pek çok gencin 21 Mayıs seçiminde muhafazakarların safına geçmesi oldu.
29 yaşındaki Fenia Georgiakouda'ya göre solun bir canlanma görmek istiyorsa 'gençlerin endişelerini dinlemesi ve onları yeni eylem ve katılım biçimleriyle harekete geçirmesi' gerekiyor.
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
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14 Haziran'da Libya'dan İtalya'ya geçmeye çalışan yüzlerce göçmenin teknenin Yunanistan açıklarında batması sonucu ölmesi, on yıllardır Akdeniz'de yaşanan en kötü felaketlerden biri olurken, anketlerde Miçotakis'in Çipras'a attığı 20 puan farkı değiştirmedi. Ekonomiyi dert ettikleri meselelerin başına koyan seçmenler, ekonomik büyümeyi sağlayan ve işsizliği azaltan bir başbakanla yola devam etmek ister gözüküyor.
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