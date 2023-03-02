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https://sputniknews.com.tr/20230302/atinada-tren-kazasi-protestosu-sorumluluk-dogrudan-devletin-1067738231.html
Atina’da tren kazası protestosu: 'Sorumluluk doğrudan devletin'
Atina’da tren kazası protestosu: 'Sorumluluk doğrudan devletin'
Yunanistan’ın başkenti Atina’da, parlamento binası önünde toplananlar, dün meydana gelen tren kazasıyla ilgili hükümeti protesto etti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T22:47+0300
2023-03-02T22:47+0300
dünya
yunanistan
tren kazası
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Yunanistan Parlamentosu önünde toplanan protestocular, dün meydana gelen ve 57 kişinin ölümüne yol açan tren kazasıyla ilgili hükümeti protesto etti.Protestocular, “Yaşananlardan doğrudan devlet sorumlu” sloganını attı.Göstericiler, hükümeti demiryollarını özelleştirmekle suçladı.Yunan Demiryolları TrainOSE, 2017’de özelleştirilmişti. Şirket hisselerinin yüzde 100’ünü, 45 milyon euro karşılığında İtalyan Ferrovie dello Stato Italiane Groupsatın almıştı.Yunanistan'da dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği, 48 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Haberde, 6'sı ağır 48 kişinin tedavisinin sürdüğü, 56 kişinin ise hala kayıp olduğu kaydedildi.Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/yunanistanda-en-az-36-kisinin-oldugu-tren-kazasi-ulastirma-bakani-istifa-etti-1067668060.html
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yunanistan, tren kazası
yunanistan, tren kazası

Atina’da tren kazası protestosu: 'Sorumluluk doğrudan devletin'

22:47 02.03.2023
© AFP 2023 / AFP STRINGERYunanistan
Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / AFP STRINGER
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da, parlamento binası önünde toplananlar, dün meydana gelen tren kazasıyla ilgili hükümeti protesto etti.
Yunanistan Parlamentosu önünde toplanan protestocular, dün meydana gelen ve 57 kişinin ölümüne yol açan tren kazasıyla ilgili hükümeti protesto etti.
Protestocular, “Yaşananlardan doğrudan devlet sorumlu” sloganını attı.
Göstericiler, hükümeti demiryollarını özelleştirmekle suçladı.
Yunan Demiryolları TrainOSE, 2017’de özelleştirilmişti. Şirket hisselerinin yüzde 100’ünü, 45 milyon euro karşılığında İtalyan Ferrovie dello Stato Italiane Groupsatın almıştı.

Yunanistan'da dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği, 48 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Haberde, 6'sı ağır 48 kişinin tedavisinin sürdüğü, 56 kişinin ise hala kayıp olduğu kaydedildi.
Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

Yunanistan'ın Larissa bölgesinde iki trenin çarpıştığı kaza bölgesini ziyaret eden Kostas Karamanlis Ulaştırma Bakanlığından istifasını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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