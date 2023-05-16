https://sputniknews.com.tr/20230516/yunanistandaki-tren-kazasinda-olenlerin-yakinlari-basbakan-ve-bakanlara-dava-aciyor-1071183557.html
Yunanistan'daki tren kazasında ölenlerin yakınları, başbakan ve bakanlara dava açıyor
Yunanistan'daki tren kazasında ölenlerin yakınları, başbakan ve bakanlara dava açıyor
Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin temsilcileri, başbakan Miçotakis ve diğer yetkililere dava açtıklarını söyledi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T17:38+0300
2023-05-16T17:38+0300
2023-05-16T17:38+0300
dünya
yunanistan
tren kazası
dava
kiryakos miçotakis
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Yunanistan'da 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası kurbanlarını temsil eden bir grup, pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Kyriakos Miçotakis de dahil olmak üzere bakanlar ve yetkililere karşı dava açıklatnı açıkladı. Eşini kaza kaybeden grup temsilcisi Christos Konstantinidis, "Dava, başbakanı, bakanları ve eski bakanları hedef alıyor" dedi.28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.Bir yolcu ve bir yük treninin aynı ray hattı üzerinde karşı istikametlerde ilerlerken çarpışması, Yunanistan demir yollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.
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yunanistan, tren kazası, dava, kiryakos miçotakis
yunanistan, tren kazası, dava, kiryakos miçotakis
Yunanistan'daki tren kazasında ölenlerin yakınları, başbakan ve bakanlara dava açıyor
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Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin temsilcileri, başbakan Miçotakis ve diğer yetkililere dava açtıklarını söyledi.
Yunanistan'da 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası kurbanlarını temsil eden bir grup, pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Kyriakos Miçotakis de dahil olmak üzere bakanlar ve yetkililere karşı dava açıklatnı açıkladı.
Eşini kaza kaybeden grup temsilcisi Christos Konstantinidis, "Dava, başbakanı, bakanları ve eski bakanları hedef alıyor" dedi.
28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.
Bir yolcu ve bir yük treninin aynı ray hattı üzerinde karşı istikametlerde ilerlerken çarpışması, Yunanistan demir yollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.