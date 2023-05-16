https://sputniknews.com.tr/20230516/yunanistandaki-tren-kazasinda-olenlerin-yakinlari-basbakan-ve-bakanlara-dava-aciyor-1071183557.html

Yunanistan'daki tren kazasında ölenlerin yakınları, başbakan ve bakanlara dava açıyor

Yunanistan'daki tren kazasında ölenlerin yakınları, başbakan ve bakanlara dava açıyor

Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin temsilcileri, başbakan Miçotakis ve diğer yetkililere dava açtıklarını söyledi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T17:38+0300

2023-05-16T17:38+0300

2023-05-16T17:38+0300

dünya

yunanistan

tren kazası

dava

kiryakos miçotakis

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Yunanistan'da 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası kurbanlarını temsil eden bir grup, pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Kyriakos Miçotakis de dahil olmak üzere bakanlar ve yetkililere karşı dava açıklatnı açıkladı. Eşini kaza kaybeden grup temsilcisi Christos Konstantinidis, "Dava, başbakanı, bakanları ve eski bakanları hedef alıyor" dedi.28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.Bir yolcu ve bir yük treninin aynı ray hattı üzerinde karşı istikametlerde ilerlerken çarpışması, Yunanistan demir yollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.

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yunanistan, tren kazası, dava, kiryakos miçotakis