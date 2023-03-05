https://sputniknews.com.tr/20230305/micotakis-tren-kazasi-icin-ulustan-af-diledi-atinada-ozellestirmeci-katiller-protesto-edildi-1067842735.html

Miçotakis tren kazası için ulustan af diledi, Atina'da 'özelleştirmeci katiller' protesto edildi

Miçotakis tren kazası için ulustan af diledi, Atina'da 'özelleştirmeci katiller' protesto edildi

Yunanistan Başbakanı'nın tren kazası için ulustan af dilemesine rağmen binlerce kişi Atina'da parlamento önünde toplandı. Saygı duruşunda bulunup siyah... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T21:12+0300

2023-03-05T21:12+0300

2023-03-05T21:44+0300

dünya

yunanistan

atina

protesto

kiriakos miçotakis

af

tren kazası

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Yunanistan'ın tarihindeki en feci tren kazasında ölü sayısı 57'ye çıkarken günlerdir devam eden protesto gösterileri büyüyor. Öğrenciler, demiryolu işçileri ve kamu sektörü çalışanlarının çağrısı üzerine binlerce öfkeli gösterici bugün başkent Atina'da sokaklara döküldü. Başbakan Kiriakos Miçotakis'in 'af dileme' açıklaması yayımlamasına rağmen polise göre 12 binden faza kişi faciayla ilgili tam teşekküllü soruşturma, sorumluların hesap vermesi, özelleştirmelerin tersine çevrilmesi, kar amaçlı politikaların terk edilmesi talepleriyle parlamento önünde toplandı. Protestocularla polis arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Grev eylemiyle tren ve metro seferleri felç oldu. Ellerinde "Utanın", "Katiller", "Kahrolsun katil hükümetler", "Özelleştirme öldürür", "Bu bir kaza değil, suç" yazan pankartlar taşıyan protestocular, "Siz gelirlerinizi sayarken biz hayatını kaybedenleri sayıyoruz" gibi sloganlar attı. Yeterli demiryolu personeli olmadığına dikkat çeken protestocular, mevcut personelin de bıçak kemiğe dayanana dek çalıştırıldığını belirtti.Tren kazasının kurbanları anısına parlamento önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunan binlerce kişi, yüzlerce siyah balon gökyüzüne saldı. Protestoda demiryolu çalışanlarıyla ailelerinin yazdığı mektuplar okundu: "Babam da bir demiryolu işçisiydi ve trenlerin döküldüğünü, hurdaya çıkarılması gerektiğini, onlarda seyahat etmenin tehlikeli olduğunu söylerdi, ama yine de işliyorlardı…Bu sorunlar yıllardır birikiyor ve çözülmedi."Bazı anarşist eylemciler, çöp bidonlarını ateşe verip kolluk kuvvetlerine taş ve molotof kokteylleri fırlattı. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık veren polis, Sintagma Meydanı'ndan protestocuları çıkardı. Ancak civarındaki sokaklar gaz ve toz bulutu içinde kaldı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yeminli mali müşavirler sendikası başkanı Michalis Hasiotis, felaketten 'kâra susamışlığı, yolcuların korunması için alınan önlemlerin eksikliğini' sorumlu tuttuklarını belirtti. Hasiotis, 'muazzam öfke hissettiklerini' dile getirdi. Salı günü Larissa şehrinin yakınında çoğu öğrenci olan 350 kişi taşıyan bir yolcu treninin şeridine geçtiği bir yük treniyle kafa kafaya çarpışması sonucu en az 57 kişi öldü, 48 kişi yaralandı. Kazayla ilgili gözaltına alınan bölgedeki tren istasyonu müdürü, taksirle adam öldürmekle suçlanırken hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle karşı karşıya kalacak. Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis'in 2 Mart'ta istifa etmesinin ardından bugün Facebook sayfasında ulusa hitaben mesaj yayımlayan Miçotakis, "Başbakan olarak herkese, özellikle de kurbanların yakınlarına af dileme borçluyum" diyerek şu vurguyu yaptı:"Yunanistan'da 2023 yılında iki trenin aynı hat üzerinde karşı karşıya gelecek şekilde uzun süre seyir halinde olmasının kimse tarafından fark edilmemesi, kabul edilemez. İnsan hatasının arkasına saklanamayız. Devletin yanlışlarını cesurca kabul ederek kurbanların ailelerinin yanında yer alması gerekiyor."Demiryollarının ülke genelinde incelenmesi için bir komisyon kuracaklarını ve demiryolları kontrol sistemlerinin yenilenmesi için Avrupa Birliği’ne (AB) başvuracaklarını belirten Miçotakis, şöyle devam etti:"Ülkemizdeki demiryollarının ciddi şekilde sorunlu olduğunu biliyoruz. Demiryolları, bize yakışmayan ve değiştirmek istediğimiz Yunanistan’ın en bariz örneğidir. Şahsen bizi inciten ve eksikleri olan Yunanistan’ı değiştirmek için siyasetteyim. Her gün ülkemizi daha iyiye taşımak için çalışıyorum. Bunu çoğu zaman başarsam da bazen de başarısız oluyorum. Ülkemizi geriye çeken eksiklerimizi her geçen gün tamamlarsak ne kadar ilerleyeceğimizi de biliyorum. Hak ettiğimiz Yunanistan için savaşmaya devam edeceğim."

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yunanistan, atina, protesto, kiriakos miçotakis, af, tren kazası