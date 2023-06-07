https://sputniknews.com.tr/20230607/micotakis-silahli-kuvvetleri-guclendirmek-zorundayiz-karsimizda-ongorulemez-bir-komsu-var-1072141763.html
Miçotakis: Silahlı kuvvetleri güçlendirmek zorundayız, karşımızda öngörülemez bir komşu var
Miçotakis: Silahlı kuvvetleri güçlendirmek zorundayız, karşımızda öngörülemez bir komşu var
Yeni Demokrasi Partisi Lideri ve eski Başbakan Miçotakis, Türkiye'yi kastederek Yunanistan'ın karşısında çok büyük ve öngörülemez bir komşu bulunduğunu... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T16:49+0300
2023-06-07T16:49+0300
2023-06-07T16:49+0300
dünya
yunanistan
kiryakos miçotakis
türkiye
seçim
ordu
asker
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Yeni Demokrasi Partisi Lideri ve eski Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, Türkiye ile ikili ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.Eski Başbakan, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin savaş uçağı alımına ilişkin bir soruya, "Yunanistan, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek zorunda zira, karşısında çok büyük ve jeopolitik olarak öngörülemez bir komşu var. Tabii ki anın şartlarıyla uzun vadeli planlama yapamayız" yanıtını verdi.Yunanistan'ın son dört yılda askeri açıdan kendisini güçlendirecek hamlelerde bulunduğunu dile getiren Miçotakis, Türkiye ile temel anlaşmazlığın çözümü için özlü bir müzakere yapmanın önkoşulunun Yunanistan'ın caydırıcı gücünü artırması olduğunu söyledi.Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle 25 Haziran'daki seçim sonucunda partisi Yeni Demokrasi'nin iktidara gelmesi ve başbakan olması gerektiğini belirtti:"Bu önemli zira Türkiye bugün güçlü ve istikrarlı bir hükümete sahip, Yunanistan'da ise geçici hükümet var. Eğer birinci partiye fazladan milletvekili veren sistemle yapılmış olsaydı seçimler, bizim de istikrarlı ve tek başına iktidara gelmiş bir hükümetimiz olabilirdi."Son aylarda ikili ilişkilerde iyileşme olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Seçimlerin her zaman yeni bir başlangıca vesile olabileceğine inanırım" dedi.Miçotakis, Erdoğan ile görüşmek istediğini daha önce de kamuoyuna açıkladığını anımsatarak, "Önümüzdeki aylarda üzerinde ilerleme kaydedebileceğimiz yol haritasını tekrar şekillendirmek için Litvanya Vilnius'ta buluşma fırsatımız olacak" diye konuştu.Türkiye ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı konularını tartışmaya hazır olduğunu aktaran Miçotakis, Yunanistan'ın, adaların silahsızlandırılması ve Doğu Ege adalarının egemenliğine ilişkin konuları tartışmaya açık olmadığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230607/eski-yunanistan-basbakani-micotakis-turkiyeyi-ornek-gosterip-oy-istedi-1072121299.html
https://sputniknews.com.tr/20230530/yunanistan-basbakani-micotakis-secimi-kazanirsam-erdoganla-gorusecegim-1071794478.html
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yunanistan, kiryakos miçotakis, türkiye, seçim, ordu, asker
yunanistan, kiryakos miçotakis, türkiye, seçim, ordu, asker
Miçotakis: Silahlı kuvvetleri güçlendirmek zorundayız, karşımızda öngörülemez bir komşu var
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Yeni Demokrasi Partisi Lideri ve eski Başbakan Miçotakis, Türkiye'yi kastederek Yunanistan'ın karşısında çok büyük ve öngörülemez bir komşu bulunduğunu söyledi.
Yeni Demokrasi Partisi Lideri ve eski Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, Türkiye ile ikili ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.
Eski Başbakan, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin savaş uçağı alımına ilişkin bir soruya, "Yunanistan, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek zorunda zira, karşısında çok büyük ve jeopolitik olarak öngörülemez bir komşu var. Tabii ki anın şartlarıyla uzun vadeli planlama yapamayız" yanıtını verdi.
Yunanistan'ın son dört yılda askeri açıdan kendisini güçlendirecek hamlelerde bulunduğunu dile getiren Miçotakis, Türkiye ile temel anlaşmazlığın çözümü için özlü bir müzakere yapmanın önkoşulunun Yunanistan'ın caydırıcı gücünü artırması olduğunu söyledi.
Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle 25 Haziran'daki seçim sonucunda partisi Yeni Demokrasi'nin iktidara gelmesi ve başbakan olması gerektiğini belirtti:
"Bu önemli zira Türkiye bugün güçlü ve istikrarlı bir hükümete sahip, Yunanistan'da ise geçici hükümet var. Eğer birinci partiye fazladan milletvekili veren sistemle yapılmış olsaydı seçimler, bizim de istikrarlı ve tek başına iktidara gelmiş bir hükümetimiz olabilirdi."
Son aylarda ikili ilişkilerde iyileşme olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Seçimlerin her zaman yeni bir başlangıca vesile olabileceğine inanırım" dedi.
Miçotakis, Erdoğan ile görüşmek istediğini daha önce de kamuoyuna açıkladığını anımsatarak, "Önümüzdeki aylarda üzerinde ilerleme kaydedebileceğimiz yol haritasını tekrar şekillendirmek için Litvanya Vilnius'ta buluşma fırsatımız olacak" diye konuştu.
Türkiye ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı konularını tartışmaya hazır olduğunu aktaran Miçotakis, Yunanistan'ın, adaların silahsızlandırılması ve Doğu Ege adalarının egemenliğine ilişkin konuları tartışmaya açık olmadığını söyledi.