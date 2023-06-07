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https://sputniknews.com.tr/20230607/eski-yunanistan-basbakani-micotakis-turkiyeyi-ornek-gosterip-oy-istedi-1072121299.html
Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’yi örnek gösterip oy istedi
Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’yi örnek gösterip oy istedi
25 Haziran’da yeniden sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan’da seçimin favorisi eski Başbakan Miçotakis, "Türkiye’nin bugün istikrarlı bir hükümeti var. Bizim... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T11:04+0300
2023-06-07T11:05+0300
dünya
yunanistan
türkiye
seçim
kiryakos miçotakis
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Yunanistan'da 25 Haziran’da yapılacak yeni seçimlerin favorisi, merkez-sağcı Yeni Demokrasi (ND)partisinin lideri, eski Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin bugün yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümete sahip olduğunu söyledi. Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin aktardığına göre Miçotakis dün Atina’nın Nea İonia semtindeki seçim konuşmasında, “Yunanistan'ın bölgedeki jeopolitik gelişmelerle baş edebilecek ve ülkeyi güvenle geleceğe götürecek istikrarlı bir hükümete ihtiyacı bulunuyor. Bakın, Türkiye’nin yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümeti var. Egemenliğimizin ve egemenlik haklarımızın korunması, ülkemizin jeopolitik rolünün güçlenmeye devam etmesi, karada ve denizde sınırlarımızı güvenle korumamız için, Yunanistan’ın da istikrarlı bir hükümete ihtiyacı var” dedi. Anketler, Miçotakis’in partisi ND’nin tek başına tekrar iktidara gelme şansının büyük olduğunda birleşiyor. 21 Mayıs’ta yapılan seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmayı başaramamış, yeni bir seçim sisteminin uygulanacağı yeni bir erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı. ND’nin tek başına iktidar olabilmesi için toplayacağı oyların yanı sıra, yüzde 3 barajını aşamayıp parlamento dışında kalacak partilerin alacakları oylar da önem taşıyor. Parlamentoya giremeyen siyasi partilerin oy oranları ne kadar yüksek olursa, ND’nin tek başına iktidar olma şansı o kadar artacak.
https://sputniknews.com.tr/20230530/yunanistan-basbakani-micotakis-secimi-kazanirsam-erdoganla-gorusecegim-1071794478.html
https://sputniknews.com.tr/20230530/eski-yunanistan-basbakani-micotakisten-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1071807688.html
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yunanistan, türkiye, seçim, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan

Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’yi örnek gösterip oy istedi

11:04 07.06.2023 (güncellendi: 11:05 07.06.2023)
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKIKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI
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25 Haziran’da yeniden sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan’da seçimin favorisi eski Başbakan Miçotakis, "Türkiye’nin bugün istikrarlı bir hükümeti var. Bizim de istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var" diyerek seçmenden destek istedi.
Yunanistan'da 25 Haziran’da yapılacak yeni seçimlerin favorisi, merkez-sağcı Yeni Demokrasi (ND)partisinin lideri, eski Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin bugün yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümete sahip olduğunu söyledi.
Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin aktardığına göre Miçotakis dün Atina’nın Nea İonia semtindeki seçim konuşmasında, “Yunanistan'ın bölgedeki jeopolitik gelişmelerle baş edebilecek ve ülkeyi güvenle geleceğe götürecek istikrarlı bir hükümete ihtiyacı bulunuyor. Bakın, Türkiye’nin yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümeti var. Egemenliğimizin ve egemenlik haklarımızın korunması, ülkemizin jeopolitik rolünün güçlenmeye devam etmesi, karada ve denizde sınırlarımızı güvenle korumamız için, Yunanistan’ın da istikrarlı bir hükümete ihtiyacı var” dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
DÜNYA
Miçotakis: Seçimi kazanırsam Erdoğan'la görüşeceğim
30 Mayıs, 16:39
Anketler, Miçotakis’in partisi ND’nin tek başına tekrar iktidara gelme şansının büyük olduğunda birleşiyor.
21 Mayıs’ta yapılan seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmayı başaramamış, yeni bir seçim sisteminin uygulanacağı yeni bir erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı.
ND’nin tek başına iktidar olabilmesi için toplayacağı oyların yanı sıra, yüzde 3 barajını aşamayıp parlamento dışında kalacak partilerin alacakları oylar da önem taşıyor. Parlamentoya giremeyen siyasi partilerin oy oranları ne kadar yüksek olursa, ND’nin tek başına iktidar olma şansı o kadar artacak.
Erdoğan - Miçotakis Görüşmesi / NATO Liderler Zirvesi 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
DÜNYA
Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
30 Mayıs, 21:06
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