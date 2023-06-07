https://sputniknews.com.tr/20230607/eski-yunanistan-basbakani-micotakis-turkiyeyi-ornek-gosterip-oy-istedi-1072121299.html

Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’yi örnek gösterip oy istedi

Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’yi örnek gösterip oy istedi

25 Haziran’da yeniden sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan’da seçimin favorisi eski Başbakan Miçotakis, "Türkiye’nin bugün istikrarlı bir hükümeti var. Bizim... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T11:04+0300

2023-06-07T11:04+0300

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seçim

kiryakos miçotakis

recep tayyip erdoğan

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Yunanistan'da 25 Haziran’da yapılacak yeni seçimlerin favorisi, merkez-sağcı Yeni Demokrasi (ND)partisinin lideri, eski Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin bugün yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümete sahip olduğunu söyledi. Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin aktardığına göre Miçotakis dün Atina’nın Nea İonia semtindeki seçim konuşmasında, “Yunanistan'ın bölgedeki jeopolitik gelişmelerle baş edebilecek ve ülkeyi güvenle geleceğe götürecek istikrarlı bir hükümete ihtiyacı bulunuyor. Bakın, Türkiye’nin yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümeti var. Egemenliğimizin ve egemenlik haklarımızın korunması, ülkemizin jeopolitik rolünün güçlenmeye devam etmesi, karada ve denizde sınırlarımızı güvenle korumamız için, Yunanistan’ın da istikrarlı bir hükümete ihtiyacı var” dedi. Anketler, Miçotakis’in partisi ND’nin tek başına tekrar iktidara gelme şansının büyük olduğunda birleşiyor. 21 Mayıs’ta yapılan seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmayı başaramamış, yeni bir seçim sisteminin uygulanacağı yeni bir erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı. ND’nin tek başına iktidar olabilmesi için toplayacağı oyların yanı sıra, yüzde 3 barajını aşamayıp parlamento dışında kalacak partilerin alacakları oylar da önem taşıyor. Parlamentoya giremeyen siyasi partilerin oy oranları ne kadar yüksek olursa, ND’nin tek başına iktidar olma şansı o kadar artacak.

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https://sputniknews.com.tr/20230530/eski-yunanistan-basbakani-micotakisten-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1071807688.html

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yunanistan, türkiye, seçim, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan