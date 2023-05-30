https://sputniknews.com.tr/20230530/eski-yunanistan-basbakani-micotakisten-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1071807688.html
Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle telefon açarak tebrik etti. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T21:06+0300
2023-05-30T21:06+0300
2023-05-30T21:06+0300
dünya
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan
tebrik
avrupa
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Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
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kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, tebrik, avrupa
kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, tebrik, avrupa
Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle telefon açarak tebrik etti.
Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.