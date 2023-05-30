https://sputniknews.com.tr/20230530/yunanistan-basbakani-micotakis-secimi-kazanirsam-erdoganla-gorusecegim-1071794478.html
Miçotakis: Seçimi kazanırsam Erdoğan'la görüşeceğim
Miçotakis: Seçimi kazanırsam Erdoğan'la görüşeceğim
Yunanistan'da 25 Haziran'da tekrar düzenlenecek olan seçimlere hazırlanan eski Başbakan Kiryakos Miçotakis, seçimi kazanması durumunda Erdoğan ile görüşeceğini... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T16:39+0300
2023-05-30T16:39+0300
2023-05-30T16:44+0300
dünya
avrupa
yunanistan
türkiye
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan
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21 Mayıs'taki seçimleri önde tamamlayan ve 25 Haziran'da tekrarlanacak olan seçimlere hazırlanan Kiryakos Miçotakis, yunan basınına röportaj verdi. Mega TV'ye konuşan Miçotakis, ülkede kendine güvenen güçlü bir hükümetin ortaya çıkması gerektiğine vurgu yaptı.Yeni genel seçimler öncesinde bir kez daha 'sandığın boş olduğunu ve yeniden doldurulması gerektiğini' belirten Yunan politikacı, seçimleri kazanması durumunda, Litvanya başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO zirvesinde Erdoğan'la görüşmeyi planladığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230526/yunanistandaki-gecici-hukumetin-bakanlari-yemin-ederek-goreve-basladi-1071622611.html
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avrupa, yunanistan, türkiye, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan
avrupa, yunanistan, türkiye, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan
Miçotakis: Seçimi kazanırsam Erdoğan'la görüşeceğim
16:39 30.05.2023 (güncellendi: 16:44 30.05.2023) Abone ol
Yunanistan'da 25 Haziran'da tekrar düzenlenecek olan seçimlere hazırlanan eski Başbakan Kiryakos Miçotakis, seçimi kazanması durumunda Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.
21 Mayıs'taki seçimleri önde tamamlayan ve 25 Haziran'da tekrarlanacak olan seçimlere hazırlanan Kiryakos Miçotakis, yunan basınına röportaj verdi.
Mega TV'ye konuşan Miçotakis, ülkede kendine güvenen güçlü bir hükümetin ortaya çıkması gerektiğine vurgu yaptı.
Yeni genel seçimler öncesinde bir kez daha 'sandığın boş olduğunu ve yeniden doldurulması gerektiğini' belirten Yunan politikacı, seçimleri kazanması durumunda, Litvanya başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO zirvesinde Erdoğan'la görüşmeyi planladığını ifade etti.