https://sputniknews.com.tr/20230530/yunanistan-basbakani-micotakis-secimi-kazanirsam-erdoganla-gorusecegim-1071794478.html

Miçotakis: Seçimi kazanırsam Erdoğan'la görüşeceğim

Miçotakis: Seçimi kazanırsam Erdoğan'la görüşeceğim

Yunanistan'da 25 Haziran'da tekrar düzenlenecek olan seçimlere hazırlanan eski Başbakan Kiryakos Miçotakis, seçimi kazanması durumunda Erdoğan ile görüşeceğini... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T16:39+0300

2023-05-30T16:39+0300

2023-05-30T16:44+0300

dünya

avrupa

yunanistan

türkiye

kiryakos miçotakis

recep tayyip erdoğan

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21 Mayıs'taki seçimleri önde tamamlayan ve 25 Haziran'da tekrarlanacak olan seçimlere hazırlanan Kiryakos Miçotakis, yunan basınına röportaj verdi. Mega TV'ye konuşan Miçotakis, ülkede kendine güvenen güçlü bir hükümetin ortaya çıkması gerektiğine vurgu yaptı.Yeni genel seçimler öncesinde bir kez daha 'sandığın boş olduğunu ve yeniden doldurulması gerektiğini' belirten Yunan politikacı, seçimleri kazanması durumunda, Litvanya başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO zirvesinde Erdoğan'la görüşmeyi planladığını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230526/yunanistandaki-gecici-hukumetin-bakanlari-yemin-ederek-goreve-basladi-1071622611.html

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avrupa, yunanistan, türkiye, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan