https://sputniknews.com.tr/20230526/yunanistandaki-gecici-hukumetin-bakanlari-yemin-ederek-goreve-basladi-1071622611.html
Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı
Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı
Yunanistan'da kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas huzurunda yemin ederek göreve başladı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T16:35+0300
2023-05-26T16:35+0300
2023-05-26T16:37+0300
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kabine
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Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende geçici hükümette yer alan bakanlar, görevlerine başlamadan önce yemin etti. Yeni kabinede Yunanistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Vasilios Kaskarelis Dışişleri Bakanlığı'na getirilirken eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Alkiviadis Stefanis, Savunma Bakanı oldu. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis ise kabinede Vatandaşı Koruma Bakanı olarak görev yapacak. Yemin töreninin ardından Sarmas liderliğinde ilk kabine toplantısı düzenlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230524/yunanistanda-gecici-hukumetin-basbakani-belli-oldu--1071506439.html
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yunanistan, seçim, kabine
yunanistan, seçim, kabine
Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı
16:35 26.05.2023 (güncellendi: 16:37 26.05.2023) Abone ol
Yunanistan'da kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas huzurunda yemin ederek göreve başladı.
Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende geçici hükümette yer alan bakanlar, görevlerine başlamadan önce yemin etti.
Yeni kabinede Yunanistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Vasilios Kaskarelis Dışişleri Bakanlığı'na getirilirken eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Alkiviadis Stefanis, Savunma Bakanı oldu.
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis ise kabinede Vatandaşı Koruma Bakanı olarak görev yapacak.
Yemin töreninin ardından Sarmas liderliğinde ilk kabine toplantısı düzenlendi.