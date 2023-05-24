https://sputniknews.com.tr/20230524/yunanistanda-gecici-hukumetin-basbakani-belli-oldu--1071506439.html

Yunanistan'da geçici hükümetin başbakanı belli oldu

Yunanistan'da geçici hükümetin başbakanı belli oldu

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması dolayısıyla Sayıştay Başkanı Yannis... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T14:18+0300

2023-05-24T14:18+0300

2023-05-24T14:22+0300

yunanistan

dünya

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kiryakos miçotakis

syriza

aleksis çipras

pasok

nikos andrulakis

yannis sarma

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Sakelaropulu, seçim sonuçlarına göre parlamentoda grubu bulunan parti liderleriyle görüşmesinin ardından Sarma'yı Cumhurbaşkanlığına davet etti. Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Sarma'ya, "Hükümeti kurmanın mümkün olmadığını resmen gördük ve böylece geçici bir hükümet için anayasanın son çaresi olarak sizi çağırdım" dedi. Sarmas da bunun büyük bir onur ve anayasal hükümlülük olduğunu söyleyerek, hükümetin geçici başbakanı olma görevini kabul ettiğini açıkladı. Yannis Sarma kimdir?İkinci seçimlere kadar geçici başbakan olarak görevi devralan 66 yaşındaki Sarma, 1957'de İstanköy'de doğdu. 1979'da Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sarma, daha sonra Paris II Üniversitesi'nden Ceza Hukuku (1980-1981) ve Kamu Hukuku (1982-1983) alanlarında yüksek lisans diploması (DEA) aldı. 4 Kasım 2019'dan bu yana Sayıştay başkanı olarak görev yapan Sarma, evli ve iki çocuk babası. 2. seçim 25 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı. Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis ve ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras da koalisyon için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle hükümeti kurma görevini iade etmişlerdi. Seçimlerde üçüncü olan PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis de Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun kendisine verdiği hükümet kurma görevini reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230524/yunanistanda-pasok-kinal-ittifaki-lideri-de-hukumet-kurma-gorevini-reddetti--1071489177.html

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yunanistan, seçim, kiryakos miçotakis, syriza, aleksis çipras, pasok, nikos andrulakis, yannis sarma