https://sputniknews.com.tr/20230524/yunanistanda-pasok-kinal-ittifaki-lideri-de-hukumet-kurma-gorevini-reddetti--1071489177.html
Yunanistan'da PASOK-KINAL ittifakı lideri de hükümet kurma görevini reddetti
Yunanistan'da PASOK-KINAL ittifakı lideri de hükümet kurma görevini reddetti
Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerde üçüncü olan PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T10:20+0300
2023-05-24T10:20+0300
2023-05-24T10:21+0300
dünya
yunanistan
aleksis çipras
kiryakos miçotakis
nikos andrulakis
pasok
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Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun, hükümet kurma görevini vermek üzere makamına davet ettiği Andrulakis, sandıktan çıkan sonucun koalisyona imkan tanımadığını belirterek "Hükümet kurma görevini iade ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sakelaropulu'nun seçim sonuçlarına göre parlamentoda grubu bulunan tüm parti liderlerini, Anayasa'nın 37. maddesi gereği bugün yerel saatle 11.00’de Cumhurbaşkanlığına davet ettiği belirtildi. Daha önce de seçimde birinci parti olan Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis ve ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras da koalisyon için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle görevi iade etmişlerdi.
https://sputniknews.com.tr/20230523/yunanistanda-secimin-galibi-micotakis-hukumet-kurma-gorevini-iade-etti--1071428329.html
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yunanistan, aleksis çipras, kiryakos miçotakis, nikos andrulakis, pasok
yunanistan, aleksis çipras, kiryakos miçotakis, nikos andrulakis, pasok
Yunanistan'da PASOK-KINAL ittifakı lideri de hükümet kurma görevini reddetti
10:20 24.05.2023 (güncellendi: 10:21 24.05.2023) Abone ol
Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerde üçüncü olan PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun kendisine verdiği hükümet kurma görevini reddetti.
Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun, hükümet kurma görevini vermek üzere makamına davet ettiği Andrulakis, sandıktan çıkan sonucun koalisyona imkan tanımadığını belirterek "Hükümet kurma görevini iade ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sakelaropulu'nun seçim sonuçlarına göre parlamentoda grubu bulunan tüm parti liderlerini, Anayasa'nın 37. maddesi gereği bugün yerel saatle 11.00’de Cumhurbaşkanlığına davet ettiği belirtildi.
Daha önce de seçimde birinci parti olan Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis ve ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras da koalisyon için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle görevi iade etmişlerdi.