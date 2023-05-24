https://sputniknews.com.tr/20230524/yunanistanda-pasok-kinal-ittifaki-lideri-de-hukumet-kurma-gorevini-reddetti--1071489177.html

Yunanistan'da PASOK-KINAL ittifakı lideri de hükümet kurma görevini reddetti

Yunanistan'da PASOK-KINAL ittifakı lideri de hükümet kurma görevini reddetti

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerde üçüncü olan PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T10:20+0300

2023-05-24T10:20+0300

2023-05-24T10:21+0300

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yunanistan

aleksis çipras

kiryakos miçotakis

nikos andrulakis

pasok

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Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun, hükümet kurma görevini vermek üzere makamına davet ettiği Andrulakis, sandıktan çıkan sonucun koalisyona imkan tanımadığını belirterek "Hükümet kurma görevini iade ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sakelaropulu'nun seçim sonuçlarına göre parlamentoda grubu bulunan tüm parti liderlerini, Anayasa'nın 37. maddesi gereği bugün yerel saatle 11.00’de Cumhurbaşkanlığına davet ettiği belirtildi. Daha önce de seçimde birinci parti olan Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis ve ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras da koalisyon için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle görevi iade etmişlerdi.

https://sputniknews.com.tr/20230523/yunanistanda-secimin-galibi-micotakis-hukumet-kurma-gorevini-iade-etti--1071428329.html

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yunanistan, aleksis çipras, kiryakos miçotakis, nikos andrulakis, pasok