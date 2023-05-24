Yunanistan'da PASOK-KINAL ittifakı lideri de hükümet kurma görevini reddetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetten gelişmeler
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği seçmende ne etki yapar?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Sinan Oğan'ın desteği yüzde 5'in tamamını kapsar mı?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Montaj itirafı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Milliyetçi cephede neler oluyor?
18:34
90 dk
Z RAPORU
'Montaj' polemiği
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı tercihi ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230524/yunanistanda-pasok-kinal-ittifaki-lideri-de-hukumet-kurma-gorevini-reddetti--1071489177.html
Yunanistan'da PASOK-KINAL ittifakı lideri de hükümet kurma görevini reddetti
Yunanistan'da PASOK-KINAL ittifakı lideri de hükümet kurma görevini reddetti
Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerde üçüncü olan PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T10:20+0300
2023-05-24T10:21+0300
dünya
yunanistan
aleksis çipras
kiryakos miçotakis
nikos andrulakis
pasok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071489271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85f95a8560433d07652ffc52df626941.jpg
Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun, hükümet kurma görevini vermek üzere makamına davet ettiği Andrulakis, sandıktan çıkan sonucun koalisyona imkan tanımadığını belirterek "Hükümet kurma görevini iade ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sakelaropulu'nun seçim sonuçlarına göre parlamentoda grubu bulunan tüm parti liderlerini, Anayasa'nın 37. maddesi gereği bugün yerel saatle 11.00’de Cumhurbaşkanlığına davet ettiği belirtildi. Daha önce de seçimde birinci parti olan Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis ve ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras da koalisyon için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle görevi iade etmişlerdi.
https://sputniknews.com.tr/20230523/yunanistanda-secimin-galibi-micotakis-hukumet-kurma-gorevini-iade-etti--1071428329.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071489271_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf4704644b71559e3c092b55c3310cd1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, aleksis çipras, kiryakos miçotakis, nikos andrulakis, pasok
yunanistan, aleksis çipras, kiryakos miçotakis, nikos andrulakis, pasok

Yunanistan'da PASOK-KINAL ittifakı lideri de hükümet kurma görevini reddetti

10:20 24.05.2023 (güncellendi: 10:21 24.05.2023)
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKINikos Andrulakis
Nikos Andrulakis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI
Abone olTelegram
Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerde üçüncü olan PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun kendisine verdiği hükümet kurma görevini reddetti.
Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun, hükümet kurma görevini vermek üzere makamına davet ettiği Andrulakis, sandıktan çıkan sonucun koalisyona imkan tanımadığını belirterek "Hükümet kurma görevini iade ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sakelaropulu'nun seçim sonuçlarına göre parlamentoda grubu bulunan tüm parti liderlerini, Anayasa'nın 37. maddesi gereği bugün yerel saatle 11.00’de Cumhurbaşkanlığına davet ettiği belirtildi.
Daha önce de seçimde birinci parti olan Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis ve ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras da koalisyon için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle görevi iade etmişlerdi.
Aleksis Çipras- Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
DÜNYA
Yunanistan'da seçimin galibi Miçotakis ve muhalefet lideri Çipras hükümet kurma görevini iade etti
Dün, 10:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала