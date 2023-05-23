https://sputniknews.com.tr/20230523/yunanistanda-secimin-galibi-micotakis-hukumet-kurma-gorevini-iade-etti--1071428329.html
Yunanistan'da seçimin galibi Miçotakis hükümet kurma görevini iade etti
Yunanistan'da seçimin galibi Miçotakis hükümet kurma görevini iade etti
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun hükümet kurma görevini verdiği Yunanistan Başbakanı ve önceki günkü genel seçimlerin galibi Yeni Demokrasi... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T10:00+0300
2023-05-23T10:00+0300
2023-05-23T10:29+0300
dünya
yunanistan
seçim
kiryakos miçotakis
syriza
aleksis çipras
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Miçotakis'in Sakelaropulu'yu telefonla arayarak kendisine hükümet kurma görevini iade ettiğini belirttiği ifade edildi. Açıklamada, Sakelaropulu'nun dünkü seçimde ikinci parti olan Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras'ı kabul ederek hükümet kurma görevini bu kez de kendisine vereceği belirtildi. Çipras ise yayınladığı video mesajda "Zor zamanlarda sorumluluk alıp mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim. Buradayım. Ne şimdi terk ediyorum ne de zor bir mücadelenin ortasında" diye konuştu.Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı. SYRIZA, yüzde 20.07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230522/yunanistanda-bati-trakya-turkleri-4-milletvekili-cikardi-1071402016.html
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yunanistan, seçim, kiryakos miçotakis, syriza, aleksis çipras
yunanistan, seçim, kiryakos miçotakis, syriza, aleksis çipras
Yunanistan'da seçimin galibi Miçotakis hükümet kurma görevini iade etti
10:00 23.05.2023 (güncellendi: 10:29 23.05.2023) Abone ol
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun hükümet kurma görevini verdiği Yunanistan Başbakanı ve önceki günkü genel seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisinin lideri Kiryakos Miçotakis'in görevi iade ettiği açıklandı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Miçotakis'in Sakelaropulu'yu telefonla arayarak kendisine hükümet kurma görevini iade ettiğini belirttiği ifade edildi.
Açıklamada, Sakelaropulu'nun dünkü seçimde ikinci parti olan Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras'ı kabul ederek hükümet kurma görevini bu kez de kendisine vereceği belirtildi.
Çipras ise yayınladığı video mesajda "Zor zamanlarda sorumluluk alıp mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim. Buradayım. Ne şimdi terk ediyorum ne de zor bir mücadelenin ortasında" diye konuştu.
Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.
SYRIZA, yüzde 20.07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer almıştı.