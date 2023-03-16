https://sputniknews.com.tr/20230316/yunanistanda-tren-kazasi-protestolari-suruyor-bugun-de-40-binden-fazla-kisi-sokaklarda--1068341823.html
Yunanistan'da tren kazası protestoları sürüyor: Bugün de 40 binden fazla kişi sokaklarda
Yunanistan'da tren kazası protestoları sürüyor: Bugün de 40 binden fazla kişi sokaklarda
Yunanistan'da 57 kişinin ölümüne yol açan tren kazası sonrası tepkiler büyüyor. Ülkenin en büyük şehirlerinde bugün 40 binden fazla kişi sokağa çıktı... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T14:14+0300
2023-03-16T14:14+0300
2023-03-16T14:30+0300
yunanistan
dünya
tren kazası
protesto
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Yunanistan'da geçen ay 57 kişinin öldüğü ve ülke tarihinin en trajiği olarak kayıtlara geçen tren kazası sonrası başlayan protestolar dinmiyor. Ülke genelinde 40 binden fazla kişi protesto için sokaklara çıktı. Polis yetkililerinin açıklamasına göre yalnızca başkent Atina'da yaklaşık 25 bin kişi Başbakan Kiryakos Miçotakis'in istifası talebiyle yürüyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti Selanik ve batıdaki liman kenti Patras'ta da yaklaşık 8 bin 500 kişi sokaklara döküldü.Göstericiler 'Bu suç unutulmayacak', 'Katiller' sloganları attı.
https://sputniknews.com.tr/20230315/yunanistanda-57-kisinin-oldugu-tren-kazasi-sonrasi-basin-calisanlari-greve-gitti-1068312547.html
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yunanistan, tren kazası, protesto
yunanistan, tren kazası, protesto
Yunanistan'da tren kazası protestoları sürüyor: Bugün de 40 binden fazla kişi sokaklarda
14:14 16.03.2023 (güncellendi: 14:30 16.03.2023) Abone ol
Yunanistan'da 57 kişinin ölümüne yol açan tren kazası sonrası tepkiler büyüyor. Ülkenin en büyük şehirlerinde bugün 40 binden fazla kişi sokağa çıktı, sorumluluğu üstlenen Başbakan Miçotakis'in istifasını istedi.
Yunanistan'da geçen ay 57 kişinin öldüğü ve ülke tarihinin en trajiği olarak kayıtlara geçen tren kazası sonrası başlayan protestolar dinmiyor.
Ülke genelinde 40 binden fazla kişi protesto için sokaklara çıktı. Polis yetkililerinin açıklamasına göre yalnızca başkent Atina'da yaklaşık 25 bin kişi Başbakan Kiryakos Miçotakis'in istifası talebiyle yürüyor.
Ülkenin en büyük ikinci kenti Selanik ve batıdaki liman kenti Patras'ta da yaklaşık 8 bin 500 kişi sokaklara döküldü.
Göstericiler 'Bu suç unutulmayacak', 'Katiller' sloganları attı.