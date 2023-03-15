https://sputniknews.com.tr/20230315/yunanistanda-57-kisinin-oldugu-tren-kazasi-sonrasi-basin-calisanlari-greve-gitti-1068312547.html
Yunanistan’da 57 kişinin öldüğü tren kazası sonrası basın çalışanları greve gitti
Yunanistan’da 57 kişinin öldüğü tren kazası sonrası basın çalışanları greve gitti
Yunanistan'da basın çalışanları, 28 Şubat'ta 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının sorumlularının bulunması talebiyle greve gitti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T21:23+0300
2023-03-15T21:23+0300
2023-03-15T21:25+0300
grev
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Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sonrası bugün basın çalışanları grev kararı aldı. Grev çerçevesinde haber bültenleri yayınlanmazken, gazete çalışanları da bir günlüğüne iş bıraktı.Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) da tren kazasında sorumluların bulunması istemiyle yarın 24 saatlik grev ve başkent Atina'da eylem kararı aldı.Bu grev kararına destek veren basın mensupları, yarınki grev ve eylemi haberleştirebilmek için çalışmak istemeleri nedeniyle, greve bugün katıldı.28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230301/yunanistanda-en-az-36-kisinin-oldugu-tren-kazasi-ulastirma-bakani-istifa-etti-1067668060.html
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Yunanistan’da 57 kişinin öldüğü tren kazası sonrası basın çalışanları greve gitti
21:23 15.03.2023 (güncellendi: 21:25 15.03.2023) Abone ol
Yunanistan'da basın çalışanları, 28 Şubat'ta 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının sorumlularının bulunması talebiyle greve gitti.
Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sonrası bugün basın çalışanları grev kararı aldı. Grev çerçevesinde haber bültenleri yayınlanmazken, gazete çalışanları da bir günlüğüne iş bıraktı.
Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) da tren kazasında sorumluların bulunması istemiyle yarın 24 saatlik grev ve başkent Atina'da eylem kararı aldı.
Bu grev kararına destek veren basın mensupları, yarınki grev ve eylemi haberleştirebilmek için çalışmak istemeleri nedeniyle, greve bugün katıldı.
28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.