https://sputniknews.com.tr/20230514/wp-zelenskiy-rus-sehirlerine-saldirmayi-ve-macar-endustrisini-yerle-bir-etmeyi-onerdi-1071060140.html

WP: Zelenskiy, Rus şehirlerine saldırmayı ve Macar endüstrisini yerle bir etmeyi önerdi

WP: Zelenskiy, Rus şehirlerine saldırmayı ve Macar endüstrisini yerle bir etmeyi önerdi

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) internete sızan belgeleri, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya'ya yönelik planlarını içeren yazışmaları gün yüzüne çıkardı... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T12:03+0300

2023-05-14T12:03+0300

2023-05-14T12:19+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

storm shadow

uzun menzilli füze

britanya

macaristan

petrol boru hattı

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The Washington Post (WP) gazetesinin Pentagon'un sızan belgelerine dayandırdığı haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ordudaki üst düzey yetkililerle kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerde Rusya topraklarına saldırma imkanını istişare etti.Kiev'in Batı'dan aldığı silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanmama sözü vermesine rağmen, Ukrayna liderinin Rus şehirlerini vurma fikrini aklından çıkarmadığını yazan WP, Ukrayna ordusunun bunun için uzun menzilli füzeler kullanabileceğini belirtti.'Rusya'dan Macaristan'a petrol taşıyan hattı hedef gösterdi'Zelenskiy'in şubat ortasında Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko'yla yaptığı toplantıda Rusya'dan Macaristan'a petrol taşıyan Drujba boru hattının patlatılmasını önerdiğini kaydeden WP, Ukrayna liderinin bu yolla Macar endüstrisini çökertme planları yaptığını aktardı.'Geleneksel olmayan yöntemlere başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz'WP'nin Kiev ofisine demeç veren Zelenskiy, Rus şehirlerine saldırma planlarıyla ilgili iddiaları reddetti, ancak Kiev'in Ukrayna'yı korumak için geleneksel olmayan yöntemlere başvurma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.Zelenskiy, uzun menzilli füzeleri Rus topraklarını vurmak için kullanmayı planlayıp planlamadığının sorulması üzerine "Ülkemizde hiç kimse, Rusya'ya saldırı düzenlenmesi ya da Rusya topraklarının vurulması yönünde emir vermedi" ifadelerini kullandı.Lugansk'a Storm Shadow'la saldırıBritanya, bu hafta Kiev'e Storm Shadow tipi 250 km menzilli füze verme kararını aldığını duyurarak Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndereceğini açıklayan ilk ülke olmuştu.Dün Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Ukrayna'daki Savaş Suçlarıyla İlgili Sorunların Kontrol ve Koordinasyonu Ortak Merkezi'nden yapılan açıklamada, 12 Mayıs'ta Lugansk'a Britanya-Fransa üretimi Storm Shadow seyir füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Rus jetlerinin, Lugansk'a Storm Shadow ateşleyen 2 Ukrayna uçağını düşürdüğünü duyurdu.Açıklamada, "12 Mayıs günü 18:30 civarında, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lugansk kentindeki polimer ürünleri işletmesi Polipak ve et işleme tesisi Milam'a füze saldırısı düzenledi. Londra’nın bu silahların sivil hedeflere karşı kullanılmayacağı yönündeki açıklamalarının aksine Kiev rejimine tedarik ettiği Storm Shadow füzeleri kullanıldı" denildi.Daha önce Washington, Kiev'in 297 km menzilli ATACMS taleplerini, bu füzelerin Rusya Federasyonu’nun kara sınırlarının içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle geri çevirmişti.

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https://sputniknews.com.tr/20230512/blinken-zelenskiy-talep-ederse-kievin-silah-acigini-kapatacagiz-1070987293.html

https://sputniknews.com.tr/20230513/borrellden-kieve-uzun-menzilli-silah-tedarikine-destek-1071035197.html

https://sputniknews.com.tr/20230513/ukrayna-ordusu-uzun-menzilli-storm-shadow-fuzeleriyle-ilk-saldirilarini-gerceklestirdi-1071032842.html

https://sputniknews.com.tr/20230513/rusya-savunma-bakanligi-rus-jetleri-ingiliz-seyir-fuzeleri-atesleyen-2-ukrayna-ucagini-dusurdu-1071034193.html

https://sputniknews.com.tr/20230514/duma-vekilinden-ingiltere-ile-diplomatik-iliskileri-sonlandirma-cagrisi-1071046952.html

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ukrayna, rusya, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), storm shadow, uzun menzilli füze, britanya, macaristan, petrol boru hattı, vladimir zelenskiy, the washington post