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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230514/wp-zelenskiy-rus-sehirlerine-saldirmayi-ve-macar-endustrisini-yerle-bir-etmeyi-onerdi-1071060140.html
WP: Zelenskiy, Rus şehirlerine saldırmayı ve Macar endüstrisini yerle bir etmeyi önerdi
WP: Zelenskiy, Rus şehirlerine saldırmayı ve Macar endüstrisini yerle bir etmeyi önerdi
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) internete sızan belgeleri, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya'ya yönelik planlarını içeren yazışmaları gün yüzüne çıkardı... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T12:03+0300
2023-05-14T12:19+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
storm shadow
uzun menzilli füze
britanya
macaristan
petrol boru hattı
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The Washington Post (WP) gazetesinin Pentagon'un sızan belgelerine dayandırdığı haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ordudaki üst düzey yetkililerle kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerde Rusya topraklarına saldırma imkanını istişare etti.Kiev'in Batı'dan aldığı silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanmama sözü vermesine rağmen, Ukrayna liderinin Rus şehirlerini vurma fikrini aklından çıkarmadığını yazan WP, Ukrayna ordusunun bunun için uzun menzilli füzeler kullanabileceğini belirtti.'Rusya'dan Macaristan'a petrol taşıyan hattı hedef gösterdi'Zelenskiy'in şubat ortasında Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko'yla yaptığı toplantıda Rusya'dan Macaristan'a petrol taşıyan Drujba boru hattının patlatılmasını önerdiğini kaydeden WP, Ukrayna liderinin bu yolla Macar endüstrisini çökertme planları yaptığını aktardı.'Geleneksel olmayan yöntemlere başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz'WP'nin Kiev ofisine demeç veren Zelenskiy, Rus şehirlerine saldırma planlarıyla ilgili iddiaları reddetti, ancak Kiev'in Ukrayna'yı korumak için geleneksel olmayan yöntemlere başvurma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.Zelenskiy, uzun menzilli füzeleri Rus topraklarını vurmak için kullanmayı planlayıp planlamadığının sorulması üzerine "Ülkemizde hiç kimse, Rusya'ya saldırı düzenlenmesi ya da Rusya topraklarının vurulması yönünde emir vermedi" ifadelerini kullandı.Lugansk'a Storm Shadow'la saldırıBritanya, bu hafta Kiev'e Storm Shadow tipi 250 km menzilli füze verme kararını aldığını duyurarak Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndereceğini açıklayan ilk ülke olmuştu.Dün Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Ukrayna'daki Savaş Suçlarıyla İlgili Sorunların Kontrol ve Koordinasyonu Ortak Merkezi'nden yapılan açıklamada, 12 Mayıs'ta Lugansk'a Britanya-Fransa üretimi Storm Shadow seyir füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Rus jetlerinin, Lugansk'a Storm Shadow ateşleyen 2 Ukrayna uçağını düşürdüğünü duyurdu.Açıklamada, "12 Mayıs günü 18:30 civarında, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lugansk kentindeki polimer ürünleri işletmesi Polipak ve et işleme tesisi Milam'a füze saldırısı düzenledi. Londra’nın bu silahların sivil hedeflere karşı kullanılmayacağı yönündeki açıklamalarının aksine Kiev rejimine tedarik ettiği Storm Shadow füzeleri kullanıldı" denildi.Daha önce Washington, Kiev'in 297 km menzilli ATACMS taleplerini, bu füzelerin Rusya Federasyonu’nun kara sınırlarının içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle geri çevirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230511/britanya-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-storm-shadow-tedarik-edecegini-dogruladi-1070956556.html
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https://sputniknews.com.tr/20230513/rusya-savunma-bakanligi-rus-jetleri-ingiliz-seyir-fuzeleri-atesleyen-2-ukrayna-ucagini-dusurdu-1071034193.html
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ukrayna, rusya, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), storm shadow, uzun menzilli füze, britanya, macaristan, petrol boru hattı, vladimir zelenskiy, the washington post
ukrayna, rusya, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), storm shadow, uzun menzilli füze, britanya, macaristan, petrol boru hattı, vladimir zelenskiy, the washington post

WP: Zelenskiy, Rus şehirlerine saldırmayı ve Macar endüstrisini yerle bir etmeyi önerdi

12:03 14.05.2023 (güncellendi: 12:19 14.05.2023)
© AFP 2023 / ROBIN VAN LONKHUIJSENVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) internete sızan belgeleri, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya'ya yönelik planlarını içeren yazışmaları gün yüzüne çıkardı. Zelenskiy'in ordu yönetimine Rusya topraklarına saldırmayı ve Drujba petrol boru hattını patlatarak Macar endüstrisini çökertmeyi önerdiği belirtildi.
The Washington Post (WP) gazetesinin Pentagon'un sızan belgelerine dayandırdığı haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ordudaki üst düzey yetkililerle kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerde Rusya topraklarına saldırma imkanını istişare etti.

Kiev'in Batı'dan aldığı silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanmama sözü vermesine rağmen, Ukrayna liderinin Rus şehirlerini vurma fikrini aklından çıkarmadığını yazan WP, Ukrayna ordusunun bunun için uzun menzilli füzeler kullanabileceğini belirtti.
Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Storm Shadow füzeleri taşıyan Tornado GR4 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
Ukrayna krizi
Britanya, Ukrayna'ya 250 km menzilli Storm Shadow füzeleri tedarik edeceğini doğruladı
11 Mayıs, 15:25

'Rusya'dan Macaristan'a petrol taşıyan hattı hedef gösterdi'

Zelenskiy'in şubat ortasında Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko'yla yaptığı toplantıda Rusya'dan Macaristan'a petrol taşıyan Drujba boru hattının patlatılmasını önerdiğini kaydeden WP, Ukrayna liderinin bu yolla Macar endüstrisini çökertme planları yaptığını aktardı.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
Ukrayna krizi
Blinken: Zelenskiy talep ederse, Kiev'in silah açığını kapatacağız
12 Mayıs, 10:48

'Geleneksel olmayan yöntemlere başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz'

WP'nin Kiev ofisine demeç veren Zelenskiy, Rus şehirlerine saldırma planlarıyla ilgili iddiaları reddetti, ancak Kiev'in Ukrayna'yı korumak için geleneksel olmayan yöntemlere başvurma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
Ukrayna krizi
Borrell’den Kiev'e uzun menzilli silah tedarikine destek
Dün, 16:47

Zelenskiy, uzun menzilli füzeleri Rus topraklarını vurmak için kullanmayı planlayıp planlamadığının sorulması üzerine "Ülkemizde hiç kimse, Rusya'ya saldırı düzenlenmesi ya da Rusya topraklarının vurulması yönünde emir vermedi" ifadelerini kullandı.

Lugansk'a Storm Shadow'la saldırı

Britanya, bu hafta Kiev'e Storm Shadow tipi 250 km menzilli füze verme kararını aldığını duyurarak Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndereceğini açıklayan ilk ülke olmuştu.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusu, uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle ilk saldırılarını gerçekleştirdi
Dün, 14:37
Dün Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Ukrayna'daki Savaş Suçlarıyla İlgili Sorunların Kontrol ve Koordinasyonu Ortak Merkezi'nden yapılan açıklamada, 12 Mayıs'ta Lugansk'a Britanya-Fransa üretimi Storm Shadow seyir füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Rus jetlerinin, Lugansk'a Storm Shadow ateşleyen 2 Ukrayna uçağını düşürdüğünü duyurdu.
Rus Su-30 savaş jetinden Karadeniz’de Fransa’ya ait 3 askeri uçağa önleme - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı: Rus jetleri İngiliz seyir füzeleri ateşleyen 2 Ukrayna uçağını düşürdü
Dün, 16:12
Açıklamada, "12 Mayıs günü 18:30 civarında, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lugansk kentindeki polimer ürünleri işletmesi Polipak ve et işleme tesisi Milam'a füze saldırısı düzenledi. Londra’nın bu silahların sivil hedeflere karşı kullanılmayacağı yönündeki açıklamalarının aksine Kiev rejimine tedarik ettiği Storm Shadow füzeleri kullanıldı" denildi.
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2023
Ukrayna krizi
Duma vekilinden İngiltere ile diplomatik ilişkileri sonlandırma çağrısı
01:01
Daha önce Washington, Kiev'in 297 km menzilli ATACMS taleplerini, bu füzelerin Rusya Federasyonu’nun kara sınırlarının içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle geri çevirmişti.
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